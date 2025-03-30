Майки Мэдисон убеждают переехать в Раккун-Сити

Обладательницу «Оскара» Майки Мэдисон
зовут на главную роль в перезапуск «Обители зла
» от студии Sony, уверяет World of Reel
.
В случае согласия звезда «Аноры
» составит компанию Остину Абрамсу
. Новую версию хорошо знакомой истории поставит по своему сценарию Зак Креггер
. Съемки пройдут в Европе ближайшим летом, в прокат картину планируют выпустить 18 сентября 2026 года.
По слухам зрителей ожидает рассказ о незадачливом курьере (Абрамс), которому поручено доставить посылку в отдаленную больницу. Вскоре он оказывается в эпицентре эпидемии и вынужден сражаться с ордами мутировавших существ, чтобы выжить.
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Хроники Джилл и Элис: История создания Вселенной «Обители зла»
Основой для будущей ленты вновь послужит игровая серия Resident Evil, появившаяся на свет в 1996-м. Помимо двух десятков игр, на счету хоррор-вселенной несколько мультфильмов и мультсериалов, сериал с Лэнсом Реддиком
, фильм «Обитель зла: Раккун-Сити
» и популярная гексалогия Пола Уильяма Скотта Андерсона
с Миллой Йовович
.
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