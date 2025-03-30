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Майки Мэдисон убеждают переехать в Раккун-Сити

30 марта
2025 год

Новости кино >>
30 марта 2025
Обладательницу «Оскара» Майки Мэдисон зовут на главную роль в перезапуск «Обители зла» от студии Sony, уверяет World of Reel.

Майки Мэдисон убеждают переехать в Раккун-Сити
фото: comicbook.com

В случае согласия звезда «Аноры» составит компанию Остину Абрамсу. Новую версию хорошо знакомой истории поставит по своему сценарию Зак Креггер. Съемки пройдут в Европе ближайшим летом, в прокат картину планируют выпустить 18 сентября 2026 года.

По слухам зрителей ожидает рассказ о незадачливом курьере (Абрамс), которому поручено доставить посылку в отдаленную больницу. Вскоре он оказывается в эпицентре эпидемии и вынужден сражаться с ордами мутировавших существ, чтобы выжить.

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Основой для будущей ленты вновь послужит игровая серия Resident Evil, появившаяся на свет в 1996-м. Помимо двух десятков игр, на счету хоррор-вселенной несколько мультфильмов и мультсериалов, сериал с Лэнсом Реддиком, фильм «Обитель зла: Раккун-Сити» и популярная гексалогия Пола Уильяма Скотта Андерсона с Миллой Йовович.
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