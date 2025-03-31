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Федор Лавров, Алексей Маклаков и Ольга Тумайкина станут «Героями анекдотов»

31 марта
2025 год

Новости кино >>
31 марта 2025
Завершились съемки первой полнометражной комедии про героев народных анекдотов, которая выйдет в широкий кинотеатральный прокат. Комедия «Герои анекдотов» расскажет про знакомых каждому россиянину анекдотических персонажей, которые внезапно попали в современную Москву: Алексей Маклаков играет Василия Ивановича, Антон Богданов – Петю, Федор Лавров – нового русского, Роман Хан – чукчу, Ольга Тумайкина – тещу. За производство проекта отвечают кинокомпания братьев Андреасян и студия KIONFILM, сообщает пресс-служба онлайн-кинотеатра KION.

Федор Лавров, Алексей Маклаков и Ольга Тумайкина станут «Героями анекдотов»
фото: пресс-служба онлайн-кинотеатра KION

Что получится, если Василий Иванович, Теща, Чукча и Новый русский окажутся в современной Москве? Наивный провинциал Петя узнал ответ на этот вопрос, случайно оживив героев из своего любимого сборника анекдотов. Теперь ему придется придумать, как вернуть их обратно в свой мир. Ведь если Петя не успеет вовремя, анекдоты навсегда исчезнут из памяти людей.

«Фразу "это как в том анекдоте" можно слышать постоянно. Анекдоты — это исконно отечественный жанр. Наши скрепы. А герои анекдотов - это наши отечественные супергерои, которые найдут выход из любой ситуации. Кастинг в проект был обширным. Актеры очень охотно откликались на предложение сыграть того или иного персонажа анекдота, потому что они все культовые, но нам было важно, чтобы герои были не карикатурными, а человечными, народными. Это не скетч-шоу, где экранизируются анекдоты, это приключенческая комедия и семейная история - про принятие разности друг друга, про то, что только вместе можно победить и исправить ситуацию, про любовь, дружбу и про то, что не стоит "судить по одежке"», — отмечает режиссер и автор сценария Андрей Никифоров.

Прокат фильма осуществляет «Атмосфера кино». На большие экраны фильм выйдет 31 июля 2025 года.
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Самое интересное

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№ 1
Yanina Sokolova   31.03.2025 - 12:19
Только заговорили о кастинге, а уже и дату премьеры знаем - 31 июля. Если такими темпами снимать кино, то представляю, какое оно получится. читать далее>>
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Федор Лавров, Алексей Маклаков и Ольга Тумайкина станут «Героями анекдотов» фотографии
Федор Лавров, Алексей Маклаков и Ольга Тумайкина станут «Героями анекдотов» фотографии
Федор Лавров, Алексей Маклаков и Ольга Тумайкина станут «Героями анекдотов» фотографии
Федор Лавров, Алексей Маклаков и Ольга Тумайкина станут «Героями анекдотов» фотографии
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