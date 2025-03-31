Сериал «Пожить как люди» с Филиппом Ершовым, Кузьмой Сапрыкиным и Анной Ардовой стартует 14 апреля

Главный герой, амбициозный менеджер Степан Грачев, неожиданно получает шанс на жизнь мечты: его начальник поручает ему присмотреть за роскошным особняком, пока сам улетает по делам. Однако отдых в доме класса люкс превращается в хаос, когда в особняк приезжает семья героя — мошенница-сестра, гопник-брат, маникюрша-мать и отец-аферист. Пока Степан пытается избавиться от родственников, он случайно попадает в любовный треугольник и, ко всему прочему, узнает, что шеф задерживается еще на три недели. Теперь ему предстоит не только спасти дом от разрушения, но и выжить в этом безумии.
«Для меня всегда в приоритете комедия. Зритель, включая телевизор, хочет в первую очередь повеселиться — пришел с работы, устал, а тут смешное кино, которое поднимает настроение. Но мне с каждым проектом все интереснее "углублять" комедии: добавлять в них драму, сатиру, смыслы. Так и получилось с "Пожить как люди" — на первом плане комедия, но за ней прячется история с более глубоким подтекстом. Когда я понял, чего на самом деле хочет Степа, в голове все сложилось. Это не просто веселая история про деревенскую семью в особняке, а рассказ про принятие себя», — отмечает режиссер Алексей Зотов.
фото: пресс-служба ТНТ
По словам Кузьмы Сапрыкина, «Пожить как люди» — это не просто комедия, это история о семье, дружбе и поиске своего места в жизни: «Мы затрагиваем важные темы,которые волнуют людей всех возрастов: дружбу, любовь и поиск себя, при этом смешивая юмор с серьезными моментами. Кроме того, в сериале много ярких персонажей, которые вызывают симпатию. Я уверен, что зрители будут следить за развитием событий и захотят увидеть, как наши герои справляются с трудностями и находят счастье в простых вещах».
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