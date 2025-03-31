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Сериал «Пожить как люди» с Филиппом Ершовым, Кузьмой Сапрыкиным и Анной Ардовой стартует 14 апреля

31 марта
2025 год

Новости кино >>
31 марта 2025
Премьера нового комедийного сериала «Пожить как люди» состоится 14 апреля в 20:00 на ТНТ. Главные роли в проекте исполнили Филипп Ершов, Кузьма Сапрыкин, Ника Вигель, Анна Ардова, Ян Цапник, Алексей Шевченков, Наташа Бардо, Никита Тарасов и другие. Производством сериала занимается компания «Красный квадрат», уточняет пресс-служба телеканала.

Сериал «Пожить как люди» с Филиппом Ершовым, Кузьмой Сапрыкиным и Анной Ардовой стартует 14 апреля
фото: пресс-служба ТНТ

Главный герой, амбициозный менеджер Степан Грачев, неожиданно получает шанс на жизнь мечты: его начальник поручает ему присмотреть за роскошным особняком, пока сам улетает по делам. Однако отдых в доме класса люкс превращается в хаос, когда в особняк приезжает семья героя — мошенница-сестра, гопник-брат, маникюрша-мать и отец-аферист. Пока Степан пытается избавиться от родственников, он случайно попадает в любовный треугольник и, ко всему прочему, узнает, что шеф задерживается еще на три недели. Теперь ему предстоит не только спасти дом от разрушения, но и выжить в этом безумии.

«Для меня всегда в приоритете комедия. Зритель, включая телевизор, хочет в первую очередь повеселиться — пришел с работы, устал, а тут смешное кино, которое поднимает настроение. Но мне с каждым проектом все интереснее "углублять" комедии: добавлять в них драму, сатиру, смыслы. Так и получилось с "Пожить как люди" — на первом плане комедия, но за ней прячется история с более глубоким подтекстом. Когда я понял, чего на самом деле хочет Степа, в голове все сложилось. Это не просто веселая история про деревенскую семью в особняке, а рассказ про принятие себя», — отмечает режиссер Алексей Зотов.

Сериал «Пожить как люди» с Филиппом Ершовым, Кузьмой Сапрыкиным и Анной Ардовой стартует 14 апреля
фото: пресс-служба ТНТ

По словам Кузьмы Сапрыкина, «Пожить как люди» — это не просто комедия, это история о семье, дружбе и поиске своего места в жизни: «Мы затрагиваем важные темы,которые волнуют людей всех возрастов: дружбу, любовь и поиск себя, при этом смешивая юмор с серьезными моментами. Кроме того, в сериале много ярких персонажей, которые вызывают симпатию. Я уверен, что зрители будут следить за развитием событий и захотят увидеть, как наши герои справляются с трудностями и находят счастье в простых вещах».

Сценарий к проекту написал Артем Косов. Оператором выступил Алексей Гопша, а композитором — Константин Михайлов. Генеральными продюсерами стали Роман Атанесян и Илья Кривицкий.
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№ 1
Весне дорогу!   31.03.2025 - 14:23
- режиссер Зотов? газуем мимо - "в особняк приезжает семья героя — мошенница-сестра, гопник-брат, маникюрша-мать и отец-аферист" - все те, за кем наблюдать нет никакого желания, тем более когда... читать далее>>
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Сериал «Пожить как люди» с Филиппом Ершовым, Кузьмой Сапрыкиным и Анной Ардовой стартует 14 апреля фотографии
Сериал «Пожить как люди» с Филиппом Ершовым, Кузьмой Сапрыкиным и Анной Ардовой стартует 14 апреля фотографии
Сериал «Пожить как люди» с Филиппом Ершовым, Кузьмой Сапрыкиным и Анной Ардовой стартует 14 апреля фотографии
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