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Ольга Павловец и Андрей Фролов узнают, как «Любить без памяти»

31 марта
2025 год

Новости кино >>
31 марта 2025
В Туапсе начались съемки многосерийной мелодрамы «Любить без памяти» режиссера Романа Просвирнина. Главные роли исполняют Ольга Павловец, Андрей Фролов, Александр Константинов, Владимир Стержаков, Олег Алмазов и другие. Телепремьера запланирована в эфире «России», сообщает пресс-служба телеканала.

Ольга Павловец и Андрей Фролов узнают, как «Любить без памяти»
фото: пресс-служба телеканала «Россия»

Со стороны кажется, что жизнь учительницы рисования Риты Говоровой (Ольга Павловец) удалась. На деле – женщина уже давно мечтает о детях, но ее муж Дима (Александр Константинов) против. Устав от бесконечных ссор, Рита улетает в Сибирь, но ее вертолет терпит крушение в тайге. Дима бросается на поиски жены, в этом ему помогает следователь Ирина Филатова (Татьяна Бабенкова). Рите удается спастись, но в результате пережитого стресса она теряет память. Женщину без сознания находит местный охотник Матвей Калугин (Андрей Фролов) и привозит ее в глухое село. Теперь у Риты может начаться новая жизнь, вот только во время катастрофы у нее случайно оказывается краденный алмаз, а по следу уже идут контрабандисты.

«После потери памяти моя героиня оказывается в совершенно новых для себя условиях. Для нее это другая жизнь, а для меня – две разных роли. Я сразу решила, что мой персонаж должен измениться не только внутренне, но и внешне кардинально. В актерском плане это очень интересно, такой роли у меня еще не было. Работаем с моим любимым режиссером Романом Просвирниным. У нас собралась замечательная творческая команда, я очень довольна! Я вообще люблю экспедиции, люблю работать вдалеке от дома. Мы все время что-то придумываем, сочиняем, и, надеюсь, что порадуем зрителя!», — рассказывает Ольга Павловец.

Производством проекта занимается продюсерский центр «Браво». За визуальную составляющую отвечают оператор Андрей Лебедянский и художник-постановщик Сергей Коровяков.
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Любить без памяти

фотографии >>
Ольга Павловец и Андрей Фролов узнают, как «Любить без памяти» фотографии
Ольга Павловец и Андрей Фролов узнают, как «Любить без памяти» фотографии
Ольга Павловец и Андрей Фролов узнают, как «Любить без памяти» фотографии
Ольга Павловец и Андрей Фролов узнают, как «Любить без памяти» фотографии
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