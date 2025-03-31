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Мелодрама «Любовь со шрамом» с Кристиной Казинской и Дмитрием Пчелой откроет линейку премьер на «Dомашнем»

31 марта
2025 год

Новости кино >>
31 марта 2025
Линейка премьер «Как долго я тебя искала. Сто историй о любви» стартует 7 апреля в 19:00 на «Dомашнем». Откроет неделю новинок мелодрама «Любовь со шрамом», главные роли в которой исполнили Кристина Казинская и Дмитрий Пчела, сообщает пресс-служба телеканала.

Мелодрама «Любовь со шрамом» с Кристиной Казинской и Дмитрием Пчелой откроет линейку премьер на «Dомашнем»
фото: пресс-служба телеканала «Dомашний»

По сюжету известный пластический хирург Роман возвращается в родной город и неожиданно встречает женщину, как две капли воды похожую на его погибшую жену Лену. Но она его не помнит и боится. Герой решает уехать, но узнает, что у Лены есть дочь, и это – его ребенок. А сама Лена оказывается в смертельной опасности.

Продолжит неделю премьер 9 и 10 апреля в 19:00 мелодрама «Аппетит приходит во время любви». В главных ролях – Анастасия Морозовская и Ефим Петрунин. По сюжету на первый взгляд кажется, что у Маргариты идеальная жизнь. Но эта красивая картинка быстро меняется: измена мужа, увольнение с работы, напряженные отношения с дочерью. Неожиданно Рита узнает, что беременна от бывшего мужа. Спасением становится ее давнее увлечение кулинарией. Но в ресторане, куда она устроилась, у нее совсем не задалось общение с шеф-поваром Валерой.

Завершает неделю премьер 11 апреля в 19:00 мелодрама «Призрачная связь», в которой сыграли Евдокия Юшкевич и Нил Кропалов. Главная героиня студентка Женя устраивается на подработку в Ледовый дворец, где тренер Андрей получает серьезную травму и впадает в кому. Его дух начинает являться Жене, и она соглашается помочь призраку, чтобы избавиться от него. Вместе они пытаются выяснить, что на самом деле произошло, и это расследование их сближает.
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обсуждение >>
№ 6
Ангелина_Сокол   2.04.2025 - 18:55
"Призрачная связь" по сюжету чем-то походит на киношку ТВ-3: всякие призраки мерещатся героине и плюс расследование) читать далее>>
№ 5
Дмитрий А. Мишин   2.04.2025 - 13:06
Нельзя никогда становится хирургом. У них несчастливая личная жизнь, если верить сериалам, проблема море. читать далее>>
№ 4
Sveta_21Ermolova   1.04.2025 - 14:08
Вроде сюжет понятен и в то же время не понятен. Жена хирурга погибла, а откуда ж тогда дочь от другой? читать далее>>
№ 3
Анастасия Ал. Благинина   31.03.2025 - 17:23
А вот с Дмитрием Пчелой и Кристиной Казинской посмотрю, в конце концов, 8-ми серийные мелодрамы наши в сравнении наших 4-х сериек Домашнего, - ещё смотрибельны. А вот мини... "тушите свет". Наконец-то... читать далее>>
№ 2
alexkotov   31.03.2025 - 16:57
Неплохой актер, играет хорошо но какой-то он отрицательный типаж. читать далее>>
Всего сообщений: 6
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Кристина КазинскаяНил КропаловАнастасия МорозовскаяЕфим ПетрунинДмитрий ПчелаЕвдокия Юшкевич
фильмы
Аппетит приходит во время любвиЛюбовь со шрамомПризрачная связь

фотографии >>
Мелодрама «Любовь со шрамом» с Кристиной Казинской и Дмитрием Пчелой откроет линейку премьер на «Dомашнем» фотографии
Мелодрама «Любовь со шрамом» с Кристиной Казинской и Дмитрием Пчелой откроет линейку премьер на «Dомашнем» фотографии
Мелодрама «Любовь со шрамом» с Кристиной Казинской и Дмитрием Пчелой откроет линейку премьер на «Dомашнем» фотографии
Мелодрама «Любовь со шрамом» с Кристиной Казинской и Дмитрием Пчелой откроет линейку премьер на «Dомашнем» фотографии
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