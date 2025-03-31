Мелодрама «Любовь со шрамом» с Кристиной Казинской и Дмитрием Пчелой откроет линейку премьер на «Dомашнем»

Линейка премьер «Как долго я тебя искала. Сто историй о любви» стартует 7 апреля в 19:00 на «Dомашнем». Откроет неделю новинок мелодрама «Любовь со шрамом», главные роли в которой исполнили Кристина Казинская и Дмитрий Пчела, сообщает пресс-служба телеканала.
фото: пресс-служба телеканала «Dомашний»
По сюжету известный пластический хирург Роман возвращается в родной город и неожиданно встречает женщину, как две капли воды похожую на его погибшую жену Лену. Но она его не помнит и боится. Герой решает уехать, но узнает, что у Лены есть дочь, и это – его ребенок. А сама Лена оказывается в смертельной опасности.
Продолжит неделю премьер 9 и 10 апреля в 19:00 мелодрама «Аппетит приходит во время любви». В главных ролях – Анастасия Морозовская и Ефим Петрунин. По сюжету на первый взгляд кажется, что у Маргариты идеальная жизнь. Но эта красивая картинка быстро меняется: измена мужа, увольнение с работы, напряженные отношения с дочерью. Неожиданно Рита узнает, что беременна от бывшего мужа. Спасением становится ее давнее увлечение кулинарией. Но в ресторане, куда она устроилась, у нее совсем не задалось общение с шеф-поваром Валерой.
Завершает неделю премьер 11 апреля в 19:00 мелодрама «Призрачная связь», в которой сыграли Евдокия Юшкевич и Нил Кропалов. Главная героиня студентка Женя устраивается на подработку в Ледовый дворец, где тренер Андрей получает серьезную травму и впадает в кому. Его дух начинает являться Жене, и она соглашается помочь призраку, чтобы избавиться от него. Вместе они пытаются выяснить, что на самом деле произошло, и это расследование их сближает.
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