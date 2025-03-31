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Майкл Манн закончил работу над сценарием «Схватки 2»

31 марта
2025 год

Новости кино >>
31 марта 2025
Режиссер Майкл Манн рассказал, что закончил работу над сценарием «Схватки 2». По словам постановщика, он передал историю компании Warner Bros., сообщает Variety.

Майкл Манн закончил работу над сценарием «Схватки 2»
фото: Variety

Майкл Манн подчеркнул, что не может раскрывать подробности, но пообещал, что это будет захватывающий проект.

Сюжет оригинального фильма был основан на реальных событиях. Картина повествует о детективе Винсенте Ханна, который пытается поймать профессионального грабителя Нила Макколи. Хотя герои чувствуют духовное родство, их переживания не влияют на поступки, каждый воюет по свою сторону закона. Главные роли исполнили Аль Пачино и Роберт Де Ниро.

«Схватка 2» должна стать одновременно и приквелом, и продолжением первой части. На роль молодого Макколи, по слухам, рассматривали Адама Драйвера. Когда начнутся съемки картины, все еще неизвестно.
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обсуждение >>
№ 6
Ангелина_Сокол   2.04.2025 - 18:15
Ну если за дело берётся всё тот же Майкл Манн, то чего-то мне кажется, что фильм будет на уровне оригинала. Хоть и прошло уже 30 лет с момента его выхода. читать далее>>
№ 5
Андрей (Омск)   1.04.2025 - 18:37
Прекрасная новость. В духе 90-ых конечно не сделают, ежу понятно. читать далее>>
№ 4
Vladislav [XzedX] (Москва)   1.04.2025 - 12:35
... + ... + читать далее>>
№ 3
Вячеслав Щербин   1.04.2025 - 05:52
Если Драйвер, то это хорошо. Потому что прежде писали, что роль молодого Пачино исполнит это слащавое недоразумение Шаламе. Драйвер, конечно, на Пачино тоже не похож, но он зато хотя бы похож на мужика... читать далее>>
№ 2
alexkotov   31.03.2025 - 20:26
Сиквел «Схватки» — это проект, который уже стал важным событием для поклонников криминальных драм. читать далее>>
Всего сообщений: 6
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