Майкл Манн закончил работу над сценарием «Схватки 2»

Режиссер Майкл Манн рассказал, что закончил работу над сценарием «Схватки 2». По словам постановщика, он передал историю компании Warner Bros., сообщает Variety.
фото: Variety
Майкл Манн подчеркнул, что не может раскрывать подробности, но пообещал, что это будет захватывающий проект.
Сюжет оригинального фильма был основан на реальных событиях. Картина повествует о детективе Винсенте Ханна, который пытается поймать профессионального грабителя Нила Макколи. Хотя герои чувствуют духовное родство, их переживания не влияют на поступки, каждый воюет по свою сторону закона. Главные роли исполнили Аль Пачино и Роберт Де Ниро.
«Схватка 2» должна стать одновременно и приквелом, и продолжением первой части. На роль молодого Макколи, по слухам, рассматривали Адама Драйвера. Когда начнутся съемки картины, все еще неизвестно.
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