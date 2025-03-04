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«Истребитель демонов: Бесконечный замок» обзавелся трейлером и датой премьеры

4 марта
2025 год

Новости кино >>
4 марта 2025
Компания Aniplex объявила, когда в японский прокат выйдет первый фильм «Истребитель демонов: Бесконечный замок». Полнометражная трилогия ознаменует финал аниме «Клинок, рассекающий демонов», основанного на манге Коёхару Готогэ. Премьера состоится через шесть лет после старта шоу, начавшего выходить в апреле 2019 года. Трейлер прилагается.

Когда выйдет «Истребитель демонов: Бесконечный замок»



Прокат фильма стартует 18 июля 2025 года в 443 кинотеатрах Японии, где его можно будет увидеть как в обычном формате, так и в IMAX. Дата международного релиза, запланированного в 150 странах и регионах стараниями Crunchyroll с Sony Pictures Entertainment, пока не объявлена.

Чего ждать в «Бесконечном замке» (и как всё начиналось)


«Истребитель демонов: Бесконечный замок» обзавелся трейлером и датой премьеры

Потеряв семью, обычный деревенский паренек Тандзиро Камадо становится истребителем демонов. Его главная цель — вернуть человеческий облик младшей сестре Нэдзуко, которая выжила, но превратилась в демонессу. Для этого ему нужно уничтожить лидера потусторонних сил Мудзана Кибуцудзи, а по пути к нему — Двенадцать Высших Лун и других более мелких бесов. В Деревне кузнецов, куда Тандзиро прибыл за новой катаной, Нэдзуко приобретает иммунитет к солнечному свету. Понимая, что грядет финальная битва с первородным óни, глава демоноборцев Кагуя Убуясики отдает распоряжение о начале интенсивных тренировок для всех членов Корпуса, включая столпов.

Кто делает аниме «Клинок, рассекающий демонов»: студия, творческая группа, актеры озвучания


«Истребитель демонов: Бесконечный замок» обзавелся трейлером и датой премьеры

С самого начала франшизу ведет студия ufotable, известная по таким проектам, как «Неистовый танец мечей», «Судьба/Начало», «Пожиратель богов» и «Непоседливая Манаби».

Режиссирует полнометражную трилогию ветеран франшизы Харуо СотодзакиДважды на два - это Синобу», «Сказания Зестирии: Крест»). На его счету четыре предыдущих сезона и полнометражный «Истребитель демонов: Поезд «Бесконечный», ставший самым кассовым аниме планеты с суммарным бокс-офисом более $500 миллионов.

Ключевые сэйю также вернулись к работе:

Тандзиро — Нацуки Ханаэ (Кэн Татакура из «Дандадана»).
Нэдзуко — Акари Кито (Мейбл Крейн из «Реинкарнации сильнейшего оммёдзи»).
ДзэнъицуХиро Симоно (Ёсито Годо из «Моего счастливого брака»).
ИносукэЁсицугу Мацуока (Такаюми Мацуо из «Досанко-гяру чудо как милы»).

Наш гид по каждому сезону


«Истребитель демонов: Бесконечный замок» обзавелся трейлером и датой премьеры

Вы можете в два счета достигнуть уровня Тандзиро и впитать знания, которым позавидуют даже столпы, благодаря нашим обзорам:

🏮 Подробный гайд по миру Коётару Готогэ на примере первого сезона и полнометражки «Поезд "Бесконечный"».

🏮 Обзор красоты и геометрии «Квартала красных фонарей» — второго сезона «Клинка».

🏮 Критика повторов, доходящих до самопародии, в третьем сезоне — Деревня кузнецов.

🏮 Анализ финальной разминки перед бурей в «Тренировке столпов» — четвертом и (пока) заключительном сезоне.

🏮 Наконец, тем, кто всё видел, читал и знает, мы рекомендуем ознакомьтесь с подборкой тайтлов, которые могут понравиться фанатам «Истребителя демонов» (там не только японская анимация).

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ДандаданДважды на два - это СинобуДосанко-гяру чудо как милыИстребитель демонов: Поезд "Бесконечный"Клинок, рассекающий демоновКлинок, рассекающий демонов: Бесконечный замокМой счастливый бракНеистовый танец мечейПожиратель БоговРеинкарнация сильнейшего оммёдзиСказания Зестирии: КрестСудьба: Начало

фотографии >>
«Истребитель демонов: Бесконечный замок» обзавелся трейлером и датой премьеры фотографии
«Истребитель демонов: Бесконечный замок» обзавелся трейлером и датой премьеры фотографии
«Истребитель демонов: Бесконечный замок» обзавелся трейлером и датой премьеры фотографии
«Истребитель демонов: Бесконечный замок» обзавелся трейлером и датой премьеры фотографии
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