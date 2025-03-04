В России заработало новое индустриальное медиа, посвященное документальному кино

Третьего марта заработало новое индустриальное медиа «Документальное кино» DOC.RU. Медиа, аккумулирующее на своей площадке все самое значимое из происходящего в документальном кино, создано при участии «НМГ ДОК», сообщает пресс-служба проекта.
фото: Doc.ru
Возможность высказаться и обменяться мнениями на этой платформе получили режиссеры, продюсеры, актеры, операторы, кастинг-директора и другие профессионалы кино. DOC.ru также дает шанс заявить о себе молодым талантливым теле- и кинодокументалистам.
«Мы намерены поднимать проблемы индустрии, просвещать и образовывать, дискутировать, работая в связке с кинокритиками — все это для того, чтобы создать в нашей стране мощное индустриальное комьюнити. Помимо того, будем вести диалог с неравнодушными зрителями — наш контент, в том числе и эксклюзивное видео, появится в соцсетях — на наших площадках в VK, Telegram, Rutube, ОК и Яндекс.Дзен», — говорит главный редактор «Документальное Кино» DOC.ru Илона Егиазарова.
Контент нового индустриального медиа также составляют тематические подборки и обзоры фильмов, анонсы и рецензии, репортажи со съемочных площадок документальных проектов, полнометражных художественных фильмов и сериалов. Важная часть медиа — масштабная энциклопедия кино, включающая профайлы как документальных, так и художественных фильмов и сериалов, а также персональные страницы профессионалов индустрии со ссылками на их работы. Кроме того, на сайте развернуто представлены все проекты «НМГ ДОК», доступные для телеканалов, онлайн-платформ и производителей контента
обсуждение >>