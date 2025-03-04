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В России заработало новое индустриальное медиа, посвященное документальному кино

4 марта
2025 год

Новости кино >>
4 марта 2025
Третьего марта заработало новое индустриальное медиа «Документальное кино» DOC.RU. Медиа, аккумулирующее на своей площадке все самое значимое из происходящего в документальном кино, создано при участии «НМГ ДОК», сообщает пресс-служба проекта.

В России заработало новое индустриальное медиа, посвященное документальному кино
фото: Doc.ru

Возможность высказаться и обменяться мнениями на этой платформе получили режиссеры, продюсеры, актеры, операторы, кастинг-директора и другие профессионалы кино. DOC.ru также дает шанс заявить о себе молодым талантливым теле- и кинодокументалистам.

«Мы намерены поднимать проблемы индустрии, просвещать и образовывать, дискутировать, работая в связке с кинокритиками — все это для того, чтобы создать в нашей стране мощное индустриальное комьюнити. Помимо того, будем вести диалог с неравнодушными зрителями — наш контент, в том числе и эксклюзивное видео, появится в соцсетях — на наших площадках в VK, Telegram, Rutube, ОК и Яндекс.Дзен», — говорит главный редактор «Документальное Кино» DOC.ru Илона Егиазарова.

Контент нового индустриального медиа также составляют тематические подборки и обзоры фильмов, анонсы и рецензии, репортажи со съемочных площадок документальных проектов, полнометражных художественных фильмов и сериалов. Важная часть медиа — масштабная энциклопедия кино, включающая профайлы как документальных, так и художественных фильмов и сериалов, а также персональные страницы профессионалов индустрии со ссылками на их работы. Кроме того, на сайте развернуто представлены все проекты «НМГ ДОК», доступные для телеканалов, онлайн-платформ и производителей контента
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обсуждение >>
№ 7
Мария_2191   10.03.2025 - 22:02
Документальное кино не очень люблю, хотя от части оно может раскрыть глаза на многие секреты закадровой жизни. Можно посмотреть для развития, но не более. читать далее>>
№ 6
Дмитрий А. Мишин   8.03.2025 - 15:52
Посмотрим, что будет через годик работы. Не свернется ли лавочка. читать далее>>
№ 5
Yanina Sokolova   7.03.2025 - 22:32
Думали "громко" заявить о себе, а по факту - получилось не очень. Мало чем отличаются от подобных площадок, разве что тематикой слегка, больше упор на документалку. читать далее>>
№ 4
Rimma (Гибралтар)   5.03.2025 - 23:37
Да, с восторгами промашечка вышла. Вид у сайта удручающий. Обратной связи нет. Наполнение убогое - всё о тех же: Снигирь, пресловутой "Аноре", Борисове, Алисе-Пересильд, Натали с Александром.... читать далее>>
№ 3
Igor D.88   5.03.2025 - 12:49
очередной сайт о кино. главные отличия: больше внимания документалкам, побольше фотографий, цветной сайт с большим шрифтом. все!))) читать далее>>
Всего сообщений: 7
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