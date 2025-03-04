«Это не политическое заявление»: Киллиан Мерфи о фильме «Мелочи жизни»

Кино-Театр.Ру представляет эксклюзивный отрывок из интервью Киллиана Мерфи. В ролике, предоставленном кинокомпанией Про:взгляд, актер рассказывает о работе над фильмом «Мелочи жизни». В российский прокат картина выйдет 13 марта.
«Мелочи жизни». Интервью с Киллианом Мёрфи с русскими субтитрами
Действие фильма разворачивается в Ирландии в 1985 году. Накануне Рождества скромный угольщик и преданный отец семейства Билл Ферлонг случайно становится свидетелем ужасающих событий за стенами местного католического монастыря. В поисках справедливости ему придется столкнуться с неодобрением семьи и бросить вызов обществу.
История основана на реальных событиях, описанных в известных журналистских расследованиях и материалах ООН. В прачечных Магдалины, о которых Мерфи говорит в интервью, помещались юные девушки «неблагопристойного» поведения для «перевоспитания». Их отправляли «искупать грехи» принудительным трудом. В память о злодеяниях, совершенных в этих учреждениях, на месте последнего закрытого учреждения правительство Ирландии создало Национальный центр исследований и памяти. Фильм посвящен более чем 56 000 девушкам, которые были отправлены в эти приюты между 1922 и 1996 годами.
Генеральными продюсерами фильма выступили Бен Аффлек, Мэтт Дэймон и сам Киллиан Мерфи, который стал движущей силой проекта. «Однажды ночью на съемках Оппенгеймера я предложил Мэтту Деймону сделать фильм, потому что я просто влюбился в эту книгу. Клэр Киган — экстраординарный писатель. Сила истории и ее простота просто сразили меня», — отмечает Киллиан Мерфи.
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