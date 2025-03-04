Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру мобильное меню

«Это не политическое заявление»: Киллиан Мерфи о фильме «Мелочи жизни»

4 марта
2025 год

Новости кино >>
4 марта 2025
Кино-Театр.Ру представляет эксклюзивный отрывок из интервью Киллиана Мерфи. В ролике, предоставленном кинокомпанией Про:взгляд, актер рассказывает о работе над фильмом «Мелочи жизни». В российский прокат картина выйдет 13 марта.

«Мелочи жизни». Интервью с Киллианом Мёрфи с русскими субтитрами


Действие фильма разворачивается в Ирландии в 1985 году. Накануне Рождества скромный угольщик и преданный отец семейства Билл Ферлонг случайно становится свидетелем ужасающих событий за стенами местного католического монастыря. В поисках справедливости ему придется столкнуться с неодобрением семьи и бросить вызов обществу.

История основана на реальных событиях, описанных в известных журналистских расследованиях и материалах ООН. В прачечных Магдалины, о которых Мерфи говорит в интервью, помещались юные девушки «неблагопристойного» поведения для «перевоспитания». Их отправляли «искупать грехи» принудительным трудом. В память о злодеяниях, совершенных в этих учреждениях, на месте последнего закрытого учреждения правительство Ирландии создало Национальный центр исследований и памяти. Фильм посвящен более чем 56 000 девушкам, которые были отправлены в эти приюты между 1922 и 1996 годами.

Генеральными продюсерами фильма выступили Бен Аффлек, Мэтт Дэймон и сам Киллиан Мерфи, который стал движущей силой проекта. «Однажды ночью на съемках Оппенгеймера я предложил Мэтту Деймону сделать фильм, потому что я просто влюбился в эту книгу. Клэр Киган — экстраординарный писатель. Сила истории и ее простота просто сразили меня», — отмечает Киллиан Мерфи.

«Это не политическое заявление»: Киллиан Мерфи о фильме «Мелочи жизни»
фото: кинокомпания Про:взгляд

В качестве режиссера фильма выступил Тим Милантс, известный своей работой над популярным сериалом «Острые козырьки». В картине сыграла Эмили Уотсон, получившая за свою роль «Серебряного медведя» на Берлинском кинофестивале. Также в фильме задействованы Клэр Данн, Киран Хайндс, Мишель Фэйрли и Айлин Уолш.
версия для печати

обсуждение >>
№ 3
Ангелина_Сокол   10.03.2025 - 08:44
Я б наверное сначала почитала книгу Кигана, а потом уже б смотрела фильм. Чтобы было с чем сравнивать экранизацию. читать далее>>
№ 2
Yanina Sokolova   7.03.2025 - 22:34
"Мелочи жизни" получились вовсе не мелочными. Поднимается серьёзная тема прошлого, о которой много кто не знал или просто желал не знать. читать далее>>
№ 1
Angelika77   4.03.2025 - 19:53
Стильный наверняка получился фильм под продюсированием Бена Аффлека, Мэтта Дэймона и самого Киллиана Мерфи, который снялся в главной роли. Сюжет на реальных событиях о перевоспитании аж 56000 девушек "непристойного... читать далее>>
Всего сообщений: 3
Своё сообщение Вы можете оставить здесь >>
Ссылки по теме
«Шоугерл» с Памелой Андерсон, «Крушение мира» с Мэри Элизабет Уинстэд и еще 10 фильмов марта
Киллиан Мерфи вернется к роли Томаса Шелби
«Острые козырьки»: Почему сага о бандитах-романтиках так полюбилась зрителям
персоны
Бен АффлекКлэр ДаннМэтт ДэймонКиллиан МёрфиТим МилантсАйлин УолшЭмили УотсонМишель ФэйрлиКиаран Хайндз
фильмы
Мелочи жизниОстрые козырьки

фотографии >>
«Это не политическое заявление»: Киллиан Мерфи о фильме «Мелочи жизни» фотографии
«Это не политическое заявление»: Киллиан Мерфи о фильме «Мелочи жизни» фотографии
«Это не политическое заявление»: Киллиан Мерфи о фильме «Мелочи жизни» фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

День рождения >>

Олег Видов
Елена Головизина
Сергей Греков
Анна Гуляренко
Евгения Крюкова
Владимир Мишуков
Нина Тимофеева
Инна Цымбалюк
Алексей Чернов
Адриенн Барбо
Пэмела Гидли
Питер Динклэйдж
Шайа ЛаБаф
Хью Лори
Джин Уайлдер
Паапа Эссьеду
все родившиеся 11 июня >>

Афиша кино >>

Ровесник
мокьюментари, драма
Россия, 2024
Творение богов 2: Битва с демоническим войском
боевик, фэнтези, экранизация
Китай, 2025
Как стать миллионером
триллер
Канада, Колумбия, США, Чили, 2024
Память сердец
драма, мелодрама
Испания, 2025
Торнадо
боевик, драма, исторический фильм, триллер
Великобритания, 2025
Артек. Сквозь столетия
комедия, приключения, семейное кино
Россия, 2025
Астрал. Остров проклятых
фильм ужасов
Индонезия, 2024
Больше чем футбол
драма, комедия, спортивный фильм
Россия, 2025
На деревню дедушке
комедия, семейное кино
Россия, 2025
Притворись моим мужем
комедия, мелодрама
Россия, 2025
Синистер: Из тьмы
детектив, триллер, фильм ужасов
Швеция, 2024
Три богатыря. Ни дня без подвига-2
комедия, приключения, сказка
Россия, 2025
все фильмы в прокате >>

что почитать?

Кино-театр.ру в Telegram