Петр Рыков вернется в новых сериях «Кордона»

Новые серии детективного сериала «Кордон» выйдут 10 марта в 17:00 на ТВ-3. К главной роли вернется Петр Рыков, сообщает пресс-служба телеканала.
фото: пресс-служба телеканала ТВ-3
В центре событий – бывший пограничник Александр Дымов (Петр Рыков), который, несправедливо осужденный, возвращается в родную деревню Кордонку, чтобы начать жизнь заново. Однако судьба снова бросает ему вызовы: опасные контрабандисты, криминальные разборки и тайны прошлого не дают покоя.
«Кордон» не только стал популярным в России, но и привлек внимание зрителей за границей. В преддверии премьеры ТВ-3 провел уникальную промо кампанию на границе России и Китая. Колесо обозрения в Хэйхэ, видимое с обеих сторон границы, стало рекламным экраном сериала, а китайские TikTok-блогеры Christina и Ning Ning поддержали запуск проекта.
«Мы знали, что "Кордон" найдет своего зрителя, но такой отклик нас приятно удивил. История о человеке, который борется за справедливость, близка многим. Мы рады, что сериал не только завоевал популярность в России, но и получил международный отклик. Новый сезон обещает еще больше интриги, экшена и неожиданных сюжетных поворотов», — говорит генеральный продюсер ТВ-3 Константин Обухов.
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