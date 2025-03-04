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Петр Рыков вернется в новых сериях «Кордона»

4 марта
2025 год

Новости кино >>
4 марта 2025
Новые серии детективного сериала «Кордон» выйдут 10 марта в 17:00 на ТВ-3. К главной роли вернется Петр Рыков, сообщает пресс-служба телеканала.

Петр Рыков вернется в новых сериях «Кордона»
фото: пресс-служба телеканала ТВ-3

В центре событий – бывший пограничник Александр Дымов (Петр Рыков), который, несправедливо осужденный, возвращается в родную деревню Кордонку, чтобы начать жизнь заново. Однако судьба снова бросает ему вызовы: опасные контрабандисты, криминальные разборки и тайны прошлого не дают покоя.

«Кордон» не только стал популярным в России, но и привлек внимание зрителей за границей. В преддверии премьеры ТВ-3 провел уникальную промо кампанию на границе России и Китая. Колесо обозрения в Хэйхэ, видимое с обеих сторон границы, стало рекламным экраном сериала, а китайские TikTok-блогеры Christina и Ning Ning поддержали запуск проекта.

«Мы знали, что "Кордон" найдет своего зрителя, но такой отклик нас приятно удивил. История о человеке, который борется за справедливость, близка многим. Мы рады, что сериал не только завоевал популярность в России, но и получил международный отклик. Новый сезон обещает еще больше интриги, экшена и неожиданных сюжетных поворотов», — говорит генеральный продюсер ТВ-3 Константин Обухов.

«Кордон». Тизер №2
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обсуждение >>
№ 9
Ангелина_Сокол   9.03.2025 - 22:15
Зачем столько много серий намудрили? Можно было вполне остановиться на 10-15. читать далее>>
№ 8
Катерина Лагутина (МОСКВА)   5.03.2025 - 21:45
Интересный сериал, захватил с первых минут и так все показанные на сегодня 32 серии. Отличный актёрский состав, каждый актёр на своём месте. Пётр Рыков в этом фильме другой, но всё такой же харизматичный,... читать далее>>
№ 7
alexkotov   5.03.2025 - 16:28
Очень талантливый и разноплановый актёр, не залип в одном жанре! Он даже внешне меняется от фильма к фильму, но при этом не зависимо от роли своей харизмы не теряет! читать далее>>
№ 6
Юля Наумова   5.03.2025 - 16:26
Обожаю этого актёра,смотрю все фильмы,где он не просто играет,он живёт в каждой роли,успехов Петру и жду новых ролей от него. читать далее>>
№ 5
армагедон   5.03.2025 - 14:02
Куда они штампуют эти сезоны , у первых то рейтинг никакущий. читать далее>>
Всего сообщений: 9
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Константин ОбуховПётр Рыков
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Кордон

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Петр Рыков вернется в новых сериях «Кордона» фотографии
Петр Рыков вернется в новых сериях «Кордона» фотографии
Петр Рыков вернется в новых сериях «Кордона» фотографии
Петр Рыков вернется в новых сериях «Кордона» фотографии
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