Олег Чугунов, Ася Громова и Илья Шляга получат «Тайный знак»

Главный герой Олег вместе с отцом переезжает в тихий наукоград недалеко от Москвы, но тихий он только на первый взгляд. Придя в новую школу посреди учебного года, парень узнает, что две девочки из его класса накануне пропали без вести, и вскоре появляется еще одна жертва. Однако на фоне этих тревожных событий Олег неожиданно для себя обретает новых друзей. Это группа некогда неблагополучных ребят, которые всего за пару месяцев выбились в лидеры благодаря стараниям их классного руководителя Баева. Олег сразу приковывает его внимание, и вскоре парню открывают секрет тайного общества, участники которого могут активировать свои физические и умственные способности.
По сюжету у каждого участника тайного общества появляются новые таланты. Например, героиня Елизаветы Миллс начинает сочинять и исполнять песни, которые прозвучат в первом эпизоде. Это музыкальные композиции самой актрисы, органично вписавшиеся в сюжетную канву проекта.
фото: пресс-служба ТВ-3
«Это сериал о том, что каждый из нас проживал в подростковом возрасте, когда происходят события, влияющие на твою дальнейшую судьбу. Когда важно, в какую компанию ты попадешь, кто будет для тебя авторитетом. В этот период особо остро ощущается неравенство. Какой человек выбьется в лидеры? Тот, у кого обеспеченная семья, тот, у кого развита физическая сила, интеллектуальные способности или сила воли, характера? В проекте "Тайный знак" мы как раз видим ребят, которые находятся на распутье, будучи увлеченными определенными идеями. В правильное ли русло они направятся?», — говорит Станислав Светлов.
По словам режиссера проекта Станислава Светлова, команда «Тайного знака» подходит к производству кинематографично, и в кадре зритель увидит интереснейшие локации, которые задают стилистику проекта и работают на создание таинственной атмосферы. В частности, это школа в Ногинске, построенная в начале 20 века и сохранившая исторический облик в стиле модерн, а также здание коллектора с массивными бетонными колоннами, где художники-постановщики создали по-настоящему мистическое пространство для собраний тайного общества. Над образами героев сериала работала художница по костюмам Елена Петрунина, которая создала для каждого уникальный стиль.
обсуждение >>