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Олег Чугунов, Ася Громова и Илья Шляга получат «Тайный знак»

4 марта
2025 год

Новости кино >>
4 марта 2025
В Москве идут съемки мистического детективного сериала «Тайный знак» для ТВ-3 по мотивам одноименного проекта, вышедшего на экраны в начале нулевых. Режиссерское кресло занял Станислав Светлов, а ведущие роли в проекте исполняют Матвей Барышев, Олег Чугунов, Диана Енакаева, Илья Шляга, Алексей Фатеев, Илья Соколовский, Светлана Смирнова-Марцинкевич, Елизавета Миллс и другие, уточняют в пресс-службе телеканала.

Олег Чугунов, Ася Громова и Илья Шляга получат «Тайный знак»
фото: пресс-служба ТВ-3

Главный герой Олег вместе с отцом переезжает в тихий наукоград недалеко от Москвы, но тихий он только на первый взгляд. Придя в новую школу посреди учебного года, парень узнает, что две девочки из его класса накануне пропали без вести, и вскоре появляется еще одна жертва. Однако на фоне этих тревожных событий Олег неожиданно для себя обретает новых друзей. Это группа некогда неблагополучных ребят, которые всего за пару месяцев выбились в лидеры благодаря стараниям их классного руководителя Баева. Олег сразу приковывает его внимание, и вскоре парню открывают секрет тайного общества, участники которого могут активировать свои физические и умственные способности.

По сюжету у каждого участника тайного общества появляются новые таланты. Например, героиня Елизаветы Миллс начинает сочинять и исполнять песни, которые прозвучат в первом эпизоде. Это музыкальные композиции самой актрисы, органично вписавшиеся в сюжетную канву проекта.

Олег Чугунов, Ася Громова и Илья Шляга получат «Тайный знак»
фото: пресс-служба ТВ-3

«Это сериал о том, что каждый из нас проживал в подростковом возрасте, когда происходят события, влияющие на твою дальнейшую судьбу. Когда важно, в какую компанию ты попадешь, кто будет для тебя авторитетом. В этот период особо остро ощущается неравенство. Какой человек выбьется в лидеры? Тот, у кого обеспеченная семья, тот, у кого развита физическая сила, интеллектуальные способности или сила воли, характера? В проекте "Тайный знак" мы как раз видим ребят, которые находятся на распутье, будучи увлеченными определенными идеями. В правильное ли русло они направятся?», — говорит Станислав Светлов.

По словам режиссера проекта Станислава Светлова, команда «Тайного знака» подходит к производству кинематографично, и в кадре зритель увидит интереснейшие локации, которые задают стилистику проекта и работают на создание таинственной атмосферы. В частности, это школа в Ногинске, построенная в начале 20 века и сохранившая исторический облик в стиле модерн, а также здание коллектора с массивными бетонными колоннами, где художники-постановщики создали по-настоящему мистическое пространство для собраний тайного общества. Над образами героев сериала работала художница по костюмам Елена Петрунина, которая создала для каждого уникальный стиль.
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№ 9
Мария_2191   10.03.2025 - 22:00
Я уже вижу, что сериал скучный, не такой каким его описывают критики. Смотреть не буду точно. читать далее>>
№ 8
Yanina Sokolova   7.03.2025 - 22:30
... "Интересно", правда если снято хорошо и сыграно так же, а не с точностью наоборот. читать далее>>
№ 7
nord   6.03.2025 - 08:06
Мистика-это интересно. читать далее>>
№ 6
ИринаГорчиха   5.03.2025 - 20:47
Помню первый сериал, вышел просто отличным. Подарил нам звезд Д. Семенову и А. Смольянинова. Надеюсь, новому поколению также повезет! читать далее>>
№ 5
alexkotov   5.03.2025 - 16:10
Проект сериала рассказывает о проблемах подростков, событиях, которые могут повлиять на их дальнейшую судьбу. читать далее>>
Всего сообщений: 9
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Олег Чугунов, Ася Громова и Илья Шляга получат «Тайный знак» фотографии
Олег Чугунов, Ася Громова и Илья Шляга получат «Тайный знак» фотографии
Олег Чугунов, Ася Громова и Илья Шляга получат «Тайный знак» фотографии
Олег Чугунов, Ася Громова и Илья Шляга получат «Тайный знак» фотографии
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