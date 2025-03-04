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Институт развития интернета поддержит 40 дебютных проектов

4 марта
2025 год

Новости кино >>
4 марта 2025
Институт развития интернета (АНО «ИРИ») подвел итоги третьего конкурса на создание дебютных работ – короткометражных художественных, документальных и анимационных проектов, а также пилотов сериалов. Общая сумма поддержки составит более 100 миллионов рублей, сообщают в пресс-службе ИРИ.

Институт развития интернета поддержит 40 дебютных проектов
фото: пресс-служба ИРИ

В конкурсе участвовали студенты и выпускники государственных и частных учебных заведений, получившие образование не ранее 2020 года по направлениям творческих индустрий, связанных с современными медиа и производством цифрового контента. До конкурса было допущено 163 из 177 поданных проектов, в финал вышло 46 участников. Победителями по результатам очной защиты стали 40 проектов – 29 игровых, 10 документальных и один анимационный.

«Нам важно системно поддерживать талантливых людей, которые только начинают свой путь в профессии. Конкурс ИРИ дает им возможность проявить себя и быть замеченными продюсерами, которые постоянно в поиске новых авторов. Наши дебютанты получают премии и фестивальные награды, работают над большими проектами, развиваются как режиссеры, сценаристы, операторы, и именно они будут формировать отечественную киноиндустрию в будущем. На этот раз поддержку ИРИ получат рекордные 40 проектов – это больше, чем за два предыдущих отбора. Истории разные, но одна из главных тем – отношения с близкими и семья», – рассказала исполнительный директор ИРИ Елена Лапина.

Среди художественных работ – короткометражные фильмы «Солнце упало и покатилось» о матери, в одиночку растящей ребенка-инвалида, «Клетка для соловья» о стремлении к мечте, «День манги» про то, как важно ценить близких, «Танцуй, Стас» – история парня с синдромом Дауна, который нашел себя в танцах, «Своя тарелка» о семейных ценностях, «Племянник киллера» на тему отцов и детей, «Имитация» об опасности замены реального мира виртуальным и другие работы. Поддержку также получит пилот анимационного сериала о дружбе и взаимопонимании «Очень неудобный крокодил». В числе документальных работ – черно-белый фильм «Про любовь» о воронежской артели резчиков по дереву, короткометражка о донорстве «Тонкая грань», история про землетрясение в столице Узбекистана в 1960-е годы «Ташкентская роща» и другие работы. Полный список победителей можно найти на сайте ИРИ.

Наставниками дебютантов выступят режиссеры Николай Лебедев, Владимир Хотиненко, Александр Котт, Евгения Хрипкова, Илья Учитель; сценаристы Савва Минаев, Геннадий Островский, Мария Тумова; оператор Ирина Уральская и другие деятели киноискусства.
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обсуждение >>
№ 6
Ангелина_Сокол   9.03.2025 - 22:13
... Согласна, если к примеру снять что-то в замкнутом пространстве, поиграть светом и тенью, то можно будет даже неплохо так заработать даже без запуска фильма на экраны. читать далее>>
№ 5
Дмитрий А. Мишин   8.03.2025 - 15:51
на 40 победителей 100 миллионов. то есть по 2,5 на человека. смотря какую короткометражку снимать. читать далее>>
№ 4
Yanina Sokolova   7.03.2025 - 22:28
40 проектов - это не мало, достаточно большой охват работ. Дебютанты в короткометражках наверное рады выпавшему шансу заявить о себе. читать далее>>
№ 3
Юля Наумова   5.03.2025 - 17:15
Поддерживать талантливых людей, которые только начинают свой путь в профессии это хорошо. Исторически короткометражные фильмы в России получили распространение с начала XX века. С тех пор они стали служить... читать далее>>
№ 2
alexkotov   5.03.2025 - 17:05
С чего начинали великие режиссёры? Многие – именно с короткого метра. читать далее>>
Всего сообщений: 6
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персоны
Александр КоттЕлена ЛапинаНиколай Лебедев (III)Савва МинаевГеннадий ОстровскийМария ТумоваИрина УральскаяИлья УчительВладимир ХотиненкоЕвгения Хрипкова

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