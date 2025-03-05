Дмитрий Чеботарев, Екатерина Темнова и Карина Разумовская приступили к съемкам в городском фэнтези «Снеговик»

Вышеназванные актеры предстанут в совершенно новых и неожиданных образах, а милый фотореалистичный снеговик будет создан при помощи компьютерной графики.
фото: пресс-служба компании «Наше кино»
По сюжету каждый год Дед Мороз взмахивает посохом в полночь и во всем мире начинается новый цикл времени, а вместе с ним наступает и Новый год. Однако в этом году, когда волшебник готовится сотворить новогоднее чудо, его предает снежная колдунья Вьюга. Она решает уничтожить Деда Мороза и отправиться в мир людей, чтобы погрузить его в новый ледниковый период и вечно править им. Помешать планам колдуньи берется Снеговик — главный помощник Деда Мороза. Для этого ему предстоит разгадать волшебный шифр и отыскать древний могущественный артефакт, который был спрятан в людском мире на случай исчезновения волшебника. Помогать ему в этом непростом деле будут новые друзья — девочка Варя и ее мама. Вместе им предстоит пройти замысловатый квест в масштабах большого мегаполиса, противостоять козням Вьюги и спасти не один, а сразу два мира.
Генеральными продюсерами выступают Василий Ровенский и Максим Рогальский. За визуальную составляющую отвечает оператор Арсений Козин, музыку сочиняет композитор Антон Грызлов. Съемки фильма пройдут в Москве и Московской области этой весной. Среди локаций будут Центральный детский магазин, памятник Веры Мухиной «Рабочий и колхозница», Московский метрополитен, Московский планетарий, Триумфальная арка на площади Победы и столичные ярмарки. «Снеговик» выйдет в прокат 11 декабря 2025 года.
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