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Дмитрий Чеботарев, Екатерина Темнова и Карина Разумовская приступили к съемкам в городском фэнтези «Снеговик»

5 марта
2025 год

Новости кино >>
5 марта 2025
Режиссер Александр Бабаев приступил к съемкам нового городского фэнтези с элементами экшена под названием «Снеговик». Главные роли в картине сыграют Дмитрий Чеботарев, Екатерина Темнова, Карина Разумовская, Александр Самойленко и Полина Максимова, уточняет пресс-служба кинокомпании «Наше кино», отвечающей за производство фильма.

Вышеназванные актеры предстанут в совершенно новых и неожиданных образах, а милый фотореалистичный снеговик будет создан при помощи компьютерной графики.

Дмитрий Чеботарев, Екатерина Темнова и Карина Разумовская приступили к съемкам в городском фэнтези «Снеговик»
фото: пресс-служба компании «Наше кино»

По сюжету каждый год Дед Мороз взмахивает посохом в полночь и во всем мире начинается новый цикл времени, а вместе с ним наступает и Новый год. Однако в этом году, когда волшебник готовится сотворить новогоднее чудо, его предает снежная колдунья Вьюга. Она решает уничтожить Деда Мороза и отправиться в мир людей, чтобы погрузить его в новый ледниковый период и вечно править им. Помешать планам колдуньи берется Снеговик — главный помощник Деда Мороза. Для этого ему предстоит разгадать волшебный шифр и отыскать древний могущественный артефакт, который был спрятан в людском мире на случай исчезновения волшебника. Помогать ему в этом непростом деле будут новые друзья — девочка Варя и ее мама. Вместе им предстоит пройти замысловатый квест в масштабах большого мегаполиса, противостоять козням Вьюги и спасти не один, а сразу два мира.

Генеральными продюсерами выступают Василий Ровенский и Максим Рогальский. За визуальную составляющую отвечает оператор Арсений Козин, музыку сочиняет композитор Антон Грызлов. Съемки фильма пройдут в Москве и Московской области этой весной. Среди локаций будут Центральный детский магазин, памятник Веры Мухиной «Рабочий и колхозница», Московский метрополитен, Московский планетарий, Триумфальная арка на площади Победы и столичные ярмарки. «Снеговик» выйдет в прокат 11 декабря 2025 года.
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обсуждение >>
№ 3
alexkotov   5.03.2025 - 15:54
Нужно не упустить возможность стать частью этого чудесного приключения, полного магии, смеха и незабываемых моментов! читать далее>>
№ 2
Юля Наумова   5.03.2025 - 15:51
Думаю будет захватывающим приключением для зрителей всех возрастов, сочетающим в себе магию, доброту и зимнюю сказку. Осталось лишь дождаться выхода фильма на большие экраны. читать далее>>
№ 1
Igor D.88   5.03.2025 - 12:42
Вначале покажите милого компьютерного снеговика, и только после одобрения снимайте.))) читать далее>>
Всего сообщений: 3
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фильмы
Снеговик

фотографии >>
Дмитрий Чеботарев, Екатерина Темнова и Карина Разумовская приступили к съемкам в городском фэнтези «Снеговик» фотографии
Дмитрий Чеботарев, Екатерина Темнова и Карина Разумовская приступили к съемкам в городском фэнтези «Снеговик» фотографии
Дмитрий Чеботарев, Екатерина Темнова и Карина Разумовская приступили к съемкам в городском фэнтези «Снеговик» фотографии
Дмитрий Чеботарев, Екатерина Темнова и Карина Разумовская приступили к съемкам в городском фэнтези «Снеговик» фотографии
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