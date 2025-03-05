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Анна Курбатова сняла драмеди о беременной старшекласснице

5 марта
2025 год

Новости кино >>
5 марта 2025
Режиссер Анна Курбатова завершила съемки сериала «16 лет и 9 месяцев». Согласно пресс-службе телеканала ТВ-3, в десятисерийном драмеди сыграли Дарья Матвеева, Олег Савостюк, Юлия Александрова, Кирилл Гребенщиков, Денис Косиков, Валентина Карташева, Александра Флоринская, Анатолий Кот и Юлия Франц.

Зрителям раскажут о 16-летней отличнице Тоне. Чтобы понравиться главному красавцу школы Семену, она пытается казаться старше и врет, что давно встречается с парнями. Но для Семена свидание с Тоней – просто развлечение, а для девушки – первый раз. Через пару недель она узнает, что беременна. Героиня остается совсем одна перед сложнейшим выбором. Единственным, кто подставил плечо, неожиданно оказывается Тонин одноклассник Митя. Под гнетом осуждения со стороны общества героине придется пройти трудный путь.

Анна Курбатова сняла драмеди о беременной старшекласснице
фото: пресс-служба телеканала ТВ-3

«Тоня – очень понятный для меня персонаж. И в первую очередь она подросток. Подростковый возраст – очень сложный период: когда ты вроде уже не девочка, но еще не девушка. Такое переходное существо – заяц с клыками и крыльями, без почвы под ногами. Но на что-то же надо опираться! И вот эти "подпорки" выбираются подростками зачастую по неосознанному правилу: "Пофиг что, главное – это мой выбор". Выбор как слово, очерчивающее границу возникающей, как подросткам кажется, личности. Но на самом деле, это, скорее, барахтанье в темной воде с кучей коряг без понимания того, какая из них принесет "спасение". Мне кажется, что эти образы и слово – ключ к пониманию спорных действий и решений моего персонажа. Она скорее "послушает" свою лучшую подругу или рандомную статью в интернете, чем то, что говорят ей опытные взрослые. Потому что она их мнения не спрашивала, да и тупо как-то на маму полагаться, я же уже не маленькая девочка и так далее», — рассказала Дарья Матвеева.

Анна Курбатова поставила сериал по сценарию, написанному вместе с Елизаветой Михайловой и Надеждой Гончаровой. Оператором выступил Илья Гризенко, а художником-постановщиком — Мария Акопова. По словам Кирилла Гребенщикова, его «герой не плоский, мне это понравилось. У него есть внутренний конфликт, и в этом конфликте у плюса и у минуса очень сильные позиции. Они как бы разрывают его изнутри. Всегда интересно играть человека, которого раздирают противоречия, который неоднозначный. Это очень важно для актера». А Валентина Карташева считает, что «это история о страхе, одиночестве, с которым в определенный момент сталкивается каждый подросток, независимо от количества его друзей, о появлении ответственности и о поиске себя – как вовне, так и внутри».
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№ 2
Юля Наумова   5.03.2025 - 15:49
Тв3, Вы директора заменили что ли... Где страшилки, что за ерунду начали показывать... То один сериал 100500 раз повторяете то вот это чудо. читать далее>>
№ 1
alexkotov   5.03.2025 - 15:40
Типа беременной в 16 нам всем мало. Для кого это сделано не понимаю. читать далее>>
Всего сообщений: 2
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16 лет и 9 месяцев

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Анна Курбатова сняла драмеди о беременной старшекласснице фотографии
Анна Курбатова сняла драмеди о беременной старшекласснице фотографии
Анна Курбатова сняла драмеди о беременной старшекласснице фотографии
Анна Курбатова сняла драмеди о беременной старшекласснице фотографии
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