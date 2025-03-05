Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру мобильное меню

Ольга Картункова вернулась к образу «Сеструхи»

5 марта
2025 год

Новости кино >>
5 марта 2025
Стартовали съемки третьего сезона комедии «Сеструха» с Ольгой Картунковой производства Norm Production для телеканала «Пятница!». Об этом сообщает пресс-служба канала.

Ольга Картункова вернулась к образу «Сеструхи»
фото: пресс-служба телеканала «Пятница!»

В продолжении сериала Наташе (Картункова), бывшему надзирателю провинциальной колонии, предстоит не только вывести из кризиса крупный торговый центр и возглавить караоке-клуб, но и справиться с подставой брата (Антон Богданов). Помимо этого ее ждут новые семейные трудности и неожиданные союзники.

Режиссерское кресло новых эпизодов занял Леонид Тележинский. В касте заявлены полюбившиеся зрителям актеры и новые лица, включая Степана Девонина, Лукерью Ильяшенко, Павла Рассомахина, Софью Хурсан, Данила Тябина и Александра Самойленко. Премьера третьего сезона на «Пятнице!» запланирована на осень 2025 года.
версия для печати

обсуждение >>
№ 2
alexkotov   5.03.2025 - 15:35
Героиня в исполнении Ольги Кортунковой удивительная и всегда попадает в нелепые ситуации, но поэтому это и комедийный сериал. Всем любителям этого жанра он придется по душе. читать далее>>
№ 1
Юля Наумова   5.03.2025 - 15:32
Очень смешной и лёгкий сериал, как раз для разгрузки в выходные дни. Ждем с нетерпением третий сезон.... читать далее>>
Всего сообщений: 2
Своё сообщение Вы можете оставить здесь >>
Ссылки по теме
Маруся Климова, Александра Власова и Екатерина Симаходская станут «Карьеристками»
Сергей Бурунов возвращается к роли гендиректора телеканала ТСВ
Поиск по меткам
Пятница
персоны
Антон БогдановСтепан ДевонинЛукерья ИльяшенкоОльга КартунковаПавел РассомахинАлександр СамойленкоЛеонид ТележинскийДанил ТябинСофья Хурсан
фильмы
Сеструха

фотографии >>
Ольга Картункова вернулась к образу «Сеструхи» фотографии
Ольга Картункова вернулась к образу «Сеструхи» фотографии
Ольга Картункова вернулась к образу «Сеструхи» фотографии
Ольга Картункова вернулась к образу «Сеструхи» фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Скорбим

Александр Милокостый
Ушёл из жизни актёр Александр Милокостый.
Леонид Сикорук
3 марта ушёл из жизни режиссёр Леонид Сикорук.
Михаил Мокеев
2 марта ушёл из жизни актёр, режиссёр Михаил Мокеев.

День рождения >>

Юсуп Бахшиев
Роман Индык
Артём Кретов
Нил Кропалов
Екатерина Маликова
Талгат Нигматулин
Серафима Низовская
Баадур Цуладзе
Елена Яковлева
Симон Абкарян
Джолен Блалок
Оливера Катарина
Ева Мендес
Дин Стокуэлл
Рекс Харрисон
Крэйг Хилл
все родившиеся 5 марта >>

Афиша кино >>

Бассейн
детектив, драма, экранизация
Франция, Италия, 1968
В потерянных землях
боевик, приключения, фэнтези, экранизация
Германия, Канада, США, 2025
Заложница в собственном доме
детектив, триллер
США, 2024
Реинкарнация. Предсмертные муки
драма, триллер, фильм ужасов
Индонезия, 2024
Универсальный язык
арт-хаус, драма, комедия, трагикомедия
Иран, Канада, 2024
Бабушка на миллион
драма, комедия
Таиланд, 2024
Дорогая, я больше не перезвоню
комедия, научная фантастика, приключения
Россия, 2025
Мой парень — принц
комедия, мелодрама, фэнтези
Бразилия, 2023
Один хороший день
комедия
Россия, 2025
Роднина
биография, драма, спортивный фильм
Россия, 2025
Царевна-лягушка
комедия, приключения, семейное кино, сказка
Россия, 2025
Северный полюс
драма, исторический фильм, приключения
Россия, 2024
все фильмы в прокате >>

что почитать?

Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен