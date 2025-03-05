Ольга Картункова вернулась к образу «Сеструхи»

Стартовали съемки третьего сезона комедии «Сеструха» с Ольгой Картунковой производства Norm Production для телеканала «Пятница!». Об этом сообщает пресс-служба канала.
фото: пресс-служба телеканала «Пятница!»
В продолжении сериала Наташе (Картункова), бывшему надзирателю провинциальной колонии, предстоит не только вывести из кризиса крупный торговый центр и возглавить караоке-клуб, но и справиться с подставой брата (Антон Богданов). Помимо этого ее ждут новые семейные трудности и неожиданные союзники.
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