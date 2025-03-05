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Евгений Цыганов становится другом для внука в трейлере фильма «Батя 2. Дед»

5 марта
2025 год

Новости кино >>
5 марта 2025
В сети появился основной трейлер фильма «Батя 2. Дед», в котором Евгений Цыганов играет Деда юного Макса, уже знакомого зрителям по фильму «Батя». Кинокомпания «Централ Партнершип» выпустит комедию Ильи Учителя в широкий прокат 3 апреля.

«Батя 2. Дед»

Цыганов играет героя в разных возрастах. Его превращение в старого Деда занимало на съемочной площадке 2,5 часа, над образом работали сразу шесть гримеров. «В нашем фильме много народного юмора и фольклора. И этот фольклор заложен в каждом из нас. Все эти присказки, поговорки, и наши познания в области того, куда надо прикладывать подорожник, или каким вареньем лечить простуду – все это в нас сидит. Всем нам натирали пятки водкой и выдирали зубы ниткой. И это, как ни странно, остается для нас самыми нежными воспоминаниями», — говорит актер.

Также в ролях заняты Андрей Андреев, Владимир Вдовиченков, Стас Старовойтов, Надежда Михалкова, Степан Девонин, Анастасия Талызина, Севастьян Бугаев и Юра Степанов. «Фильм "Батя" — это про все мое детство. Как нам говорили в школе: "Если про себя, то значит про всех". Поэтому и получился успех. Один пошел в кинотеатр, увидел там себя маленького и рассказал своему другу. И, как говорится, понеслось. Я очень люблю "Батю" – пересмотрел его раз пять, по-моему, — признается Степан Девонин. — А продолжение будет еще лучше! Естественно, наш фильм про любовь, про ее потерю и приобретение».

Евгений Цыганов становится другом для внука в трейлере фильма «Батя 2. Дед»
фото: пресс-служба кинокомпании «Централ Партнершип»

По сюжету продолжения во время развода родители отправляют Макса в деревню к деду-фронтовику на лето. Строгий Дед становится настоящим другом и учителем для мальчишки, а также свидетелем и участником его многочисленных проделок. В деревне у Деда Макс получает важные жизненные уроки и встречает свою первую любовь. Все это вспоминает повзрослевший Макс во время собственного развода с женой. Вспоминает он и рассказы деда о своей молодости и поисках возлюбленной, ради которой ему пришлось объездить всю страну. Действие фильма разворачивается в трех эпохах: в нашем времени, в девяностых и в послевоенном СССР сороковых годов. И все они связаны размышлениями о том, что же такое настоящая любовь. «Я хотел, чтобы по сравнению с первым фильмом мой персонаж стал более объемным. Все-таки в первом фильме мы мало узнаем о Максе. Он много вспоминает и не очень понятно, кто он вообще. Там это и не нужно было. Когда сказали, что будет сниматься вторая часть, я очень обрадовался, потому что опять вернуться в этот мир, к этим героям и к этой ситуации было сильно приятно. И так же ностальгически, как и все, что происходит там в кино», — рассказал Стас Старовойтов.

Надежда Михалкова думает, «что "Батя" и "Дед" — это одни и те же крылатые фразы в совершенно разных уголках страны, в разных семьях с разным достатком. Это точно будет откликаться, потому что в фильме взяты именно такие истории, которые будут каждому близки. Мы все были детьми и знаем что такое, когда не можешь уснуть из-за того что бабушка или дедушка сильно храпит. Эта история о поколениях, об их разности и одновременно сходствах». А Анастасия Талызина считает, что в России «мало подобных фильмов – простых в хорошем смысле этого слова, семейных, трогательных, душевных и тех, которые можно смотреть всей семьей, поностальгировать о прошедшем времени, задуматься о своих отношениях с родителями, с детьми. Я думаю, что наш фильм поможет построить "мостик" над пропастью между поколениями, лучше понять своих бабушек и дедушек, мам и пап, своих детей и напомнить всем о том, что нет ничего важнее любви».
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обсуждение >>
№ 6
Мария_2191   10.03.2025 - 21:56
Цыганов в гриме очень похож на Вдовиченкова в таком же амплуа - такое ощущение, что это один человек, а оказывается два. читать далее>>
№ 5
Дмитрий А. Мишин   8.03.2025 - 15:47
... мне наоборот не зашел. до выхода первого фильма смотрел трейлер, казалось ого, фильм огонь!. губу раскатал. читать далее>>
№ 4
Yanina Sokolova   7.03.2025 - 22:23
"Батя" зашёл на ура, того же эффекта ожидаю и от "Деда". Хотя мне кажется, что в этой части будет больше философии и размышлений, что немного лишнее для такого жанра. читать далее>>
№ 3
Юля Наумова   5.03.2025 - 17:02
Суровые методы отцовского воспитания в 90-е годы. Новый проект охватит сразу три эпохи - наше время, 90-е и 40-е годы. читать далее>>
№ 2
alexkotov   5.03.2025 - 16:54
Достойные продолжение, сочетая юмор, тёплые семейные моменты и путешествие через десятилетия. читать далее>>
Всего сообщений: 6
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Евгений Цыганов становится другом для внука в трейлере фильма «Батя 2. Дед» фотографии
Евгений Цыганов становится другом для внука в трейлере фильма «Батя 2. Дед» фотографии
Евгений Цыганов становится другом для внука в трейлере фильма «Батя 2. Дед» фотографии
Евгений Цыганов становится другом для внука в трейлере фильма «Батя 2. Дед» фотографии
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