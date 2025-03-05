Евгений Цыганов становится другом для внука в трейлере фильма «Батя 2. Дед»

В сети появился основной трейлер фильма «Батя 2. Дед», в котором Евгений Цыганов играет Деда юного Макса, уже знакомого зрителям по фильму «Батя». Кинокомпания «Централ Партнершип» выпустит комедию Ильи Учителя в широкий прокат 3 апреля.
«Батя 2. Дед»
Цыганов играет героя в разных возрастах. Его превращение в старого Деда занимало на съемочной площадке 2,5 часа, над образом работали сразу шесть гримеров. «В нашем фильме много народного юмора и фольклора. И этот фольклор заложен в каждом из нас. Все эти присказки, поговорки, и наши познания в области того, куда надо прикладывать подорожник, или каким вареньем лечить простуду – все это в нас сидит. Всем нам натирали пятки водкой и выдирали зубы ниткой. И это, как ни странно, остается для нас самыми нежными воспоминаниями», — говорит актер.
По сюжету продолжения во время развода родители отправляют Макса в деревню к деду-фронтовику на лето. Строгий Дед становится настоящим другом и учителем для мальчишки, а также свидетелем и участником его многочисленных проделок. В деревне у Деда Макс получает важные жизненные уроки и встречает свою первую любовь. Все это вспоминает повзрослевший Макс во время собственного развода с женой. Вспоминает он и рассказы деда о своей молодости и поисках возлюбленной, ради которой ему пришлось объездить всю страну. Действие фильма разворачивается в трех эпохах: в нашем времени, в девяностых и в послевоенном СССР сороковых годов. И все они связаны размышлениями о том, что же такое настоящая любовь. «Я хотел, чтобы по сравнению с первым фильмом мой персонаж стал более объемным. Все-таки в первом фильме мы мало узнаем о Максе. Он много вспоминает и не очень понятно, кто он вообще. Там это и не нужно было. Когда сказали, что будет сниматься вторая часть, я очень обрадовался, потому что опять вернуться в этот мир, к этим героям и к этой ситуации было сильно приятно. И так же ностальгически, как и все, что происходит там в кино», — рассказал Стас Старовойтов.
Надежда Михалкова думает, «что "Батя" и "Дед" — это одни и те же крылатые фразы в совершенно разных уголках страны, в разных семьях с разным достатком. Это точно будет откликаться, потому что в фильме взяты именно такие истории, которые будут каждому близки. Мы все были детьми и знаем что такое, когда не можешь уснуть из-за того что бабушка или дедушка сильно храпит. Эта история о поколениях, об их разности и одновременно сходствах». А Анастасия Талызина считает, что в России «мало подобных фильмов – простых в хорошем смысле этого слова, семейных, трогательных, душевных и тех, которые можно смотреть всей семьей, поностальгировать о прошедшем времени, задуматься о своих отношениях с родителями, с детьми. Я думаю, что наш фильм поможет построить "мостик" над пропастью между поколениями, лучше понять своих бабушек и дедушек, мам и пап, своих детей и напомнить всем о том, что нет ничего важнее любви».
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