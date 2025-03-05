Евгений Цыганов становится другом для внука в трейлере фильма «Батя 2. Дед»

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Летние новинки определяются с датами, а Nippon Animation празднует юбилей

Японские «Том и Джерри», много LEGO «Ван-Пис» и финал «Кайдзю №8»: главные новости аниме за неделю

Длинноногий психо: «Собиратель душ» — главный хоррор 2024 года с Николасом Кейджем в роли маньяка

В ночь с 10 на 11 июня, 02:00, Дом Кино

Блеск и нищета красных дорожек: Паулина Андреева, Мила Кунис и Николай Басков

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Не только Гарри Поттер: что еще посмотреть поклонникам магии

Пять фильмов о том, как непросто быть волшебником