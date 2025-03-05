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Егор Корешков, Лео Канделаки и Сабина Ахмедова посетят «Монастырь»

5 марта
2025 год

Новости кино >>
5 марта 2025
Егор Корешков, Лео Канделаки и Сабина Ахмедова составят компанию Марку Эйдельштейну и Филиппу Янковскому в новом сезоне «Монастыря», сообщает пресс-служба Кинопоиска.

Егор Корешков, Лео Канделаки и Сабина Ахмедова посетят «Монастырь»
фото: пресс-служба онлайн-кинотеатра Кинопоиск

Лео Канделаки предстанет в качестве Миши Стацкого, который с детства стремится завоевать признание очень успешного отца и доказать свою состоятельность. «Роль Миши Стацкого стала для меня настоящим вызовом. Когда я оказался на пробах и осознал весь масштаб проекта, мне искренне захотелось преодолеть себя не только в творческом плане, но и духовном — положение моего героя и его история особенно актуальны в наше время. Миша не был готов ко взрослой жизни, и оказался абсолютно потерян в большом, полном соблазнов мире», — поведал о своем персонаже актер.

Корешков сыграет отца Федора — священника с современным взглядом на мир. Егора «всегда привлекали роли, в которых есть внутренняя сложность, противоречия, скрытые смыслы. Когда мне предложили сыграть священника в продолжении популярного проекта "Монастырь", я понял, что это не просто образ мудрого наставника, а человек со своей историей, сомнениями и тайнами. Его вера не догматична, у него свой особый диалог с Богом, и он понимает, что святость — это не отсутствие ошибок, а путь их осмысления».

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Сабина Ахмедова воплотит образ талантливой джазовой певицы Кати, тяжело переживающей болезнь сестры. По словам актрисы, «Монастырь» произвел на нее «сильное впечатление, это очень смелый и яркий проект. В продолжении я играю Катю, которая сталкивается с тяжелой болезнью сестры и начинает свой путь к поиску ответов. Новый сезон продолжит честно и объемно исследовать то, что близко каждому зрителю: семейные ценности, отношения родителей и детей, а также вопросы веры, совести и выбора в жизни».

В новом — шестисерийном — сезоне молодой послушник Юра (Эйдельштейн), который провел всю жизнь в монастыре, впервые попадает в шумную Москву. Здесь его ждет не только поступление в университет и непростая учеба, но и знакомство со сводной сестрой-блогером, клубок семейных проблем и тайн, которые много лет замалчивали. В то же время и отца Варсонофия (Янковский) ждут кардинальные перемены, но неизменным останется его желание помогать и сопереживать людям. Оба заново учатся жить и пытаются не потерять себя в далекой от монастырских устоев городской суете. «Я очень рад вернуться к роли Юры – "Монастырь" для меня особенный проект, ведь это возможность простым языком говорить на сложные темы – определения, взросления, проходить вместе с главным героем приключения и испытания. Мой персонаж меняется и его ждут новые вызовы, вместе с режиссером Сергеем Поповым мы работаем над тем, чтобы это было зрелищно и по-настоящему. Главная роль – огромная ответственность, наша история развивается и появляется много новых героев, которых играют невероятно талантливые артисты», — говорит Марк Эйдельштейн.

Егор Корешков, Лео Канделаки и Сабина Ахмедова посетят «Монастырь»
фото: пресс-служба онлайн-кинотеатра Кинопоиск

К своим ролям также вернутся Светлана Иванова и Диана Енакаева. В продолжении появятся также Игорь Верник, Влада Лукина и Полина Маликова. Постановщиком нового сезона и соавтором сценария выступает Сергей Попов, а автором идеи и креативным продюсером — Александра Ремизова. За производство сериала отвечают Плюс Студия и Лунапарк. Премьера состоится на Кинопоиске в 2025 году.
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обсуждение >>
№ 11
ДаринаКароль   12.03.2025 - 10:09
... На удивление меня тоже зацепила игра Марка, хотя отношусь к его творчеству скептически. читать далее>>
№ 10
Птюч   11.03.2025 - 01:32
... А что не так со временем? читать далее>>
№ 8
Птюч   11.03.2025 - 01:31
... Мама продюсер. читать далее>>
№ 7
Ангелина_Сокол   9.03.2025 - 22:07
Да я и без Канделаки еле досмотрела сериал, зачем его добавили во вторую часть? Мама видимо сильно постаралась. читать далее>>
№ 6
Тульский парень   9.03.2025 - 16:40
Было за что продлевать? читать далее>>
Всего сообщений: 10
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Егор Корешков, Лео Канделаки и Сабина Ахмедова посетят «Монастырь» фотографии
Егор Корешков, Лео Канделаки и Сабина Ахмедова посетят «Монастырь» фотографии
Егор Корешков, Лео Канделаки и Сабина Ахмедова посетят «Монастырь» фотографии
Егор Корешков, Лео Канделаки и Сабина Ахмедова посетят «Монастырь» фотографии
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