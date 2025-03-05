Егор Корешков, Лео Канделаки и Сабина Ахмедова посетят «Монастырь»

Лео Канделаки предстанет в качестве Миши Стацкого, который с детства стремится завоевать признание очень успешного отца и доказать свою состоятельность. «Роль Миши Стацкого стала для меня настоящим вызовом. Когда я оказался на пробах и осознал весь масштаб проекта, мне искренне захотелось преодолеть себя не только в творческом плане, но и духовном — положение моего героя и его история особенно актуальны в наше время. Миша не был готов ко взрослой жизни, и оказался абсолютно потерян в большом, полном соблазнов мире», — поведал о своем персонаже актер.
Корешков сыграет отца Федора — священника с современным взглядом на мир. Егора «всегда привлекали роли, в которых есть внутренняя сложность, противоречия, скрытые смыслы. Когда мне предложили сыграть священника в продолжении популярного проекта "Монастырь", я понял, что это не просто образ мудрого наставника, а человек со своей историей, сомнениями и тайнами. Его вера не догматична, у него свой особый диалог с Богом, и он понимает, что святость — это не отсутствие ошибок, а путь их осмысления».
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Сабина Ахмедова воплотит образ талантливой джазовой певицы Кати, тяжело переживающей болезнь сестры. По словам актрисы, «Монастырь» произвел на нее «сильное впечатление, это очень смелый и яркий проект. В продолжении я играю Катю, которая сталкивается с тяжелой болезнью сестры и начинает свой путь к поиску ответов. Новый сезон продолжит честно и объемно исследовать то, что близко каждому зрителю: семейные ценности, отношения родителей и детей, а также вопросы веры, совести и выбора в жизни».
В новом — шестисерийном — сезоне молодой послушник Юра (Эйдельштейн), который провел всю жизнь в монастыре, впервые попадает в шумную Москву. Здесь его ждет не только поступление в университет и непростая учеба, но и знакомство со сводной сестрой-блогером, клубок семейных проблем и тайн, которые много лет замалчивали. В то же время и отца Варсонофия (Янковский) ждут кардинальные перемены, но неизменным останется его желание помогать и сопереживать людям. Оба заново учатся жить и пытаются не потерять себя в далекой от монастырских устоев городской суете. «Я очень рад вернуться к роли Юры – "Монастырь" для меня особенный проект, ведь это возможность простым языком говорить на сложные темы – определения, взросления, проходить вместе с главным героем приключения и испытания. Мой персонаж меняется и его ждут новые вызовы, вместе с режиссером Сергеем Поповым мы работаем над тем, чтобы это было зрелищно и по-настоящему. Главная роль – огромная ответственность, наша история развивается и появляется много новых героев, которых играют невероятно талантливые артисты», — говорит Марк Эйдельштейн.
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