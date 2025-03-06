По франшизе «Волейбол!!» снимут два новых аниме (есть трейлеры)

На юбилейном мероприятии в честь десятилетия «Волейбола!!
» анонсировали фильм с подзаголовком «Против Маленького Гиганта
» (Haikyu!! Vs. The Little Giant). Вторая и последняя часть полнометражной дилогии
завершит культовую спокон
-франшизу. Вдобавок объявили о работе над специальным телевизионным эпизодом «Куда уходят монстры
» (Where Monsters Go). Есть трейлер первого и тизер второго.
Когда ждать премьеру
Оба проекта находятся в стадии глубокой подготовки, поэтому даты релизов пока не назначены. Напомним, что первая часть под названием «Решающая игра на свалке
» вышла в Японии через 18 месяцев после анонса
.
Полнометражный фильм и спешл. Что известно о новых проектах
Фильм продолжит историю взросления Сёё Хинаты
и других старшеклассников, посвятивших себя волейболу. Команда Карасуно, наконец одержавшая победу над вечными соперниками из клуба Нэкома, переходит к четвертьфиналу, где им предстоит встретиться с командой Камомедай и их звездным игроком Кораем Хосиуми по прозвищу Маленький гигант (так же называли игрока, из-за которого Хината занялся волейболом).
В короткометражке «Куда уходят монстры
» друг с другом соревнуются Котаро Бокуто и Вакацу Кирю — асы Академии Фукуродани и старшей школы Мудзиназаки. Победит и пройдет дальше только один.
Кто стоит за созданием аниме «Против Маленького Гиганта»: студия, творческая группа, сэйю
За производство отвечает студия Production I.G
, на счету которой такие хиты, как «Призрак в доспехах
», «Психопаспорт
», «Баскетбол Куроко
» и «Кайдзю №8
».
Режиссером и сценаристом вновь выступит Сусуму Мицунака
(«Детектив Конан: Хэллоуинская невеста
», «Сержант Кэроро
»), ранее работавший над основным сериалом и «Игрой на свалке».
Ожидается, что ключевые актеры озвучивания также вернутся:
Сёё Хината — Аюму Мурасэ
(Берберийский лев
из «Консьержа универмага «Арктика
»).
Тобио Кагэяма
— Кайто Исикава
(Ланс Краун
из «Магии и мускулов
»).
Кэмма Кодзумэ
— Юки Кадзи
(Бутио
из аниме «Мой сосед-ёкай
»).
Корай Хосиуми — Нацуки Ханаэ
(Элан Церес
из «Ведьмы с Меркурия
»).
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