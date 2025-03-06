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По франшизе «Волейбол!!» снимут два новых аниме (есть трейлеры)

6 марта
2025 год

Новости кино >>
6 марта 2025
На юбилейном мероприятии в честь десятилетия «Волейбола!!» анонсировали фильм с подзаголовком «Против Маленького Гиганта» (Haikyu!! Vs. The Little Giant). Вторая и последняя часть полнометражной дилогии завершит культовую спокон-франшизу. Вдобавок объявили о работе над специальным телевизионным эпизодом «Куда уходят монстры» (Where Monsters Go). Есть трейлер первого и тизер второго.

Когда ждать премьеру




Оба проекта находятся в стадии глубокой подготовки, поэтому даты релизов пока не назначены. Напомним, что первая часть под названием «Решающая игра на свалке» вышла в Японии через 18 месяцев после анонса.

Полнометражный фильм и спешл. Что известно о новых проектах



Фильм продолжит историю взросления Сёё Хинаты и других старшеклассников, посвятивших себя волейболу. Команда Карасуно, наконец одержавшая победу над вечными соперниками из клуба Нэкома, переходит к четвертьфиналу, где им предстоит встретиться с командой Камомедай и их звездным игроком Кораем Хосиуми по прозвищу Маленький гигант (так же называли игрока, из-за которого Хината занялся волейболом).

В короткометражке «Куда уходят монстры» друг с другом соревнуются Котаро Бокуто и Вакацу Кирю — асы Академии Фукуродани и старшей школы Мудзиназаки. Победит и пройдет дальше только один.


Кто стоит за созданием аниме «Против Маленького Гиганта»: студия, творческая группа, сэйю


По франшизе «Волейбол!!» снимут два новых аниме (есть трейлеры)

За производство отвечает студия Production I.G, на счету которой такие хиты, как «Призрак в доспехах», «Психопаспорт», «Баскетбол Куроко» и «Кайдзю №8».

Режиссером и сценаристом вновь выступит Сусуму МицунакаДетектив Конан: Хэллоуинская невеста», «Сержант Кэроро»), ранее работавший над основным сериалом и «Игрой на свалке».

По франшизе «Волейбол!!» снимут два новых аниме (есть трейлеры)

Ожидается, что ключевые актеры озвучивания также вернутся:

Сёё Хината — Аюму Мурасэ (Берберийский лев из «Консьержа универмага «Арктика»).
Тобио КагэямаКайто Исикава (Ланс Краун из «Магии и мускулов»).
Кэмма КодзумэЮки Кадзи (Бутио из аниме «Мой сосед-ёкай»).
Корай Хосиуми — Нацуки Ханаэ (Элан Церес из «Ведьмы с Меркурия»).

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№ 3
Igor D.88   7.03.2025 - 12:57
В волейбол приятней играть, чем смотреть мультики, тем более аниме с крупным постоянно крупными планами. Только портят. читать далее>>
№ 2
alexkotov   6.03.2025 - 16:15
Аниме с главными героями-монстрами предлагают зрителю уникальный взгляд на мир и интересные истории. читать далее>>
№ 1
Юля Наумова   6.03.2025 - 16:05
Это событие вызвало большой ажиотаж среди фанатов аниме, которые с нетерпением ждут продолжения истории о школьной волейбольной команде Карасуно. читать далее>>
Всего сообщений: 3
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По франшизе «Волейбол!!» снимут два новых аниме (есть трейлеры) фотографии
По франшизе «Волейбол!!» снимут два новых аниме (есть трейлеры) фотографии
По франшизе «Волейбол!!» снимут два новых аниме (есть трейлеры) фотографии
По франшизе «Волейбол!!» снимут два новых аниме (есть трейлеры) фотографии
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