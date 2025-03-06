Второй сезон «Рони, дочери разбойника» покажут в России весной

На телеканалах viju+ состоится эксклюзивный показ второго сезона фэнтези «Рони, дочь разбойника». Продолжение сериала стартует 7 марта на стриминговом сервисе viju, а 17 марта впервые на телевидении его покажет viju+ Serial. Новые серии будут выходить по будням в 18:30, уточняет пресс-служба Viasat.
В основу сюжета шоу легла одноименная сказочная повесть знаменитой шведской писательницы Астрид Линдгрен, подарившей миру множество культовых книжных героев, без которых невозможно представить детство. Озорная девочка Рони стала одним из самых смелых и ярких персонажей. Она – дочь атамана и единственный ребенок в шайке разбойников. Непоседливая, храбрая и добрая, но одинокая в этом мире взрослых. Однажды она отправляется исследовать волшебный лес и встречает там мальчика-ровесника. Оказалось, что этот задира – выходец из вражеского клана разбойников. Сначала дети отнеслись друг к другу настороженно, но вскоре тайно подружились.
фото: пресс-служба Viasat
Второй сезон продолжит историю с места, где внезапно оборвался сюжет. В новых сериях Рони и Бирку предстоят испытания, которые проверят их дружбу на прочность и заставят столкнуться с труднейшим выбором в жизни. На протяжении всего сериала зрителей ждут разные мифические существа, чья природа погружает в сказку. Главными героями бестиария стали загадочные друды – наполовину птицы, наполовину женщины. Персонажи были проработаны настолько тщательно, что принесли картине премию VES Awards от Общества специалистов по визуальным эффектам в номинации «Выдающийся анимированный персонаж в эпизоде, рекламе или проекте в реальном времени».
Актрису на роль Рони искали по всей Швеции. Из 4000 претенденток выбор пал на юную Керстин Линден, которая уже успела сняться в двух проектах. В образе Бирка перед зрителями предстал Як Бергенхольц Хенриксон. Для него эта работа стала ярким дебютом в кино, ранее он блистал на театральной сцене. Перед сценаристом Гансом Розенфельдтом и режиссером Лизой Джеймс-Ларссон стояла нетривиальная задача: превратить короткую сказку в 12-серийную костюмированную драму. Для этого им пришлось значительно расширить сюжет: добавить новых персонажей, продумать локации и тщательно проработать канву событий. Так детская повесть переросла в зрелищное фэнтези.
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