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Второй сезон «Рони, дочери разбойника» покажут в России весной

6 марта
2025 год

Новости кино >>
6 марта 2025
На телеканалах viju+ состоится эксклюзивный показ второго сезона фэнтези «Рони, дочь разбойника». Продолжение сериала стартует 7 марта на стриминговом сервисе viju, а 17 марта впервые на телевидении его покажет viju+ Serial. Новые серии будут выходить по будням в 18:30, уточняет пресс-служба Viasat.

В основу сюжета шоу легла одноименная сказочная повесть знаменитой шведской писательницы Астрид Линдгрен, подарившей миру множество культовых книжных героев, без которых невозможно представить детство. Озорная девочка Рони стала одним из самых смелых и ярких персонажей. Она – дочь атамана и единственный ребенок в шайке разбойников. Непоседливая, храбрая и добрая, но одинокая в этом мире взрослых. Однажды она отправляется исследовать волшебный лес и встречает там мальчика-ровесника. Оказалось, что этот задира – выходец из вражеского клана разбойников. Сначала дети отнеслись друг к другу настороженно, но вскоре тайно подружились.

Второй сезон «Рони, дочери разбойника» покажут в России весной
фото: пресс-служба Viasat

Второй сезон продолжит историю с места, где внезапно оборвался сюжет. В новых сериях Рони и Бирку предстоят испытания, которые проверят их дружбу на прочность и заставят столкнуться с труднейшим выбором в жизни. На протяжении всего сериала зрителей ждут разные мифические существа, чья природа погружает в сказку. Главными героями бестиария стали загадочные друды – наполовину птицы, наполовину женщины. Персонажи были проработаны настолько тщательно, что принесли картине премию VES Awards от Общества специалистов по визуальным эффектам в номинации «Выдающийся анимированный персонаж в эпизоде, рекламе или проекте в реальном времени».

Актрису на роль Рони искали по всей Швеции. Из 4000 претенденток выбор пал на юную Керстин Линден, которая уже успела сняться в двух проектах. В образе Бирка перед зрителями предстал Як Бергенхольц Хенриксон. Для него эта работа стала ярким дебютом в кино, ранее он блистал на театральной сцене. Перед сценаристом Гансом Розенфельдтом и режиссером Лизой Джеймс-Ларссон стояла нетривиальная задача: превратить короткую сказку в 12-серийную костюмированную драму. Для этого им пришлось значительно расширить сюжет: добавить новых персонажей, продумать локации и тщательно проработать канву событий. Так детская повесть переросла в зрелищное фэнтези.
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обсуждение >>
№ 3
Yanina Sokolova   7.03.2025 - 22:20
... Это да, но экранизации не всегда такие удачные, как печатные оригиналы. Вот мне первый сезон вообще не понравился, не знаю, что могли снять во втором. читать далее>>
№ 2
alexkotov   6.03.2025 - 16:43
Несмотря ни на что- была, есть и остается любимой писательницей Когда читал ее книги Рони, Карлсон, Мадикен, очень сожалел что книга заканчивается. читать далее>>
№ 1
Юля Наумова   6.03.2025 - 16:34
По произведениям Астрид Линдгрен были поставлены многочисленные спектакли, сняты фильмы, мультфильмы и телесериалы. читать далее>>
Всего сообщений: 3
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