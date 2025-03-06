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В Москве пройдет выставка «Женщина за кадром. Постскриптум к 100-летию кинорежиссера Татьяны Лиозновой»

6 марта
2025 год

Новости кино >>
6 марта 2025
В столичном Еврейском музее и центре толерантности с 13 марта по 27 июля пройдет выставка «Женщина за кадром. Постскриптум к 100-летию кинорежиссера Татьяны Лиозновой». Экспозиция охватывает почти всю историю отечественного кинематографа, но рассказывает о ней с точки зрения работавших в киноиндустрии женщин. Выставка стала исследованием, призванным ответить на вопрос, кто такие женщины-режиссеры прошлого века и что их отличает от нынешних представительниц режиссерской профессии. Генеральным партнером выставки стал Государственный центральный музей кино. Об этом сообщает Вячеслав Шмыров, выступающий куратором экспозиции вместе с Ниной Гомиашвили.


Героини экспозиции представляют собой яркий перечень имен – от «пионерок» движения до сегодняшних дебютанток. Посетители музея смогут узнать о жизни и творчестве Ольги Преображенской, Маргариты Барской, Эсфири Шуб, Надежды Кошеверовой, Татьяны Лиозновой, Юлии Солнцевой, Александры Хохловой, Киры Муратовой, Ларисы Шепитько, Динары Асановой, сестер Брумберг и других выдающихся женщин-режиссеров, в том числе представительниц нового кинематографического поколения.

Композиционно выставка разделена на три части. Первая посвящена десяти женщинам-режиссерам: от Ольги Преображенской, начинавшей свой путь в кино в дореволюционную пору, до младших современниц Татьяны Лиозновой — Киры Муратовой, Ларисы Шепитько и Динары Асановой. Фильмы, участвующие в экспозиции, формируют представление о «женском кино» ХХ века вовсе не как о периферии кинопроцесса, а как о весомой части классического кинонаследия. К ним можно отнести и первую экранизацию «Тихого Дона» Ольги Преображенской, и первый советский фильм для детей «Рваные башмаки» Маргариты Барской, и любимую многими поколениями киносказку «Золушка» Надежды Кошеверовой, и поэтическую балладу по сценарию Александра Довженко «Повесть пламенных лет» Юлии Солнцевой, и трагический фильм-реквием о великой войне «Восхождение» Ларисы Шепитько.

Читать «Семнадцать мгновений весны»: Штирлиц – разведчик, пришедший с холода
Вторая часть выставки рассказывает о творческом пути народной артистки СССР Татьяны Лиозновой — кинорежиссера и сценариста, автора фильмов «Три тополя на Плющихе», «Карнавал» и «Мы, нижеподписавшиеся». Однако самой известной ее работой стал многосерийный фильм «Семнадцать мгновений весны», герой которого – разведчик Штирлиц – уже более 50 лет остается едва ли не самым популярным персонажем советской и постсоветской массовой культуры.

Лиознову называли «железной леди советского кино»: она была одной из самых значительных женщин в преимущественно мужском мире режиссуры второй половины ХХ века. Ее творчество при этом стало переломным этапом между поколениями женщин-кинематографистов и обозначило переход от роли помощницы и младшей коллеги (как правило, мужа-режиссера) к самостоятельным проектам, от амплуа умелой производственницы и верной подруги – к полноправному автору кинематографического высказывания. Однако во всем мире режиссура по-прежнему считалась мужским делом, требовавшим исключительно волевого, «сверхмужского» характера. Только демократизация кинопроизводства, вызванная техническими и социальными достижениями конца прошлого века, сняла проблему неравенства в этой сфере. При этом в творчестве самой Лиозновой парадоксальным образом сочеталось мужское и женское. В ее фильмографии присутствуют как «мужские» («Им покоряется небо», «Рано утром»), так и «женские» картины («Евдокия», «Карнавал»). Культовые работы, ставшие квинтэссенцией ее творчества, – «Три тополя на Плющихе» и «Семнадцать мгновений весны» – полноценно раскрывают судьбы и характеры как героев, так и героинь.


Третья часть выставки представляет собой видеоинтервью, в котором о профессии рассказывают представительницы современного поколения женщин-режиссеров: от опытных Веры Сторожевой и Анны Меликян до дебютанток Клавы Коршуновой и Заки Абдрахмановой. Несмотря на то, что эта выборка могла быть и более обширной, она наглядно демонстрирует произошедшие изменения: если в прошлом веке признания добились лишь два десятка женщин-режиссеров, то сейчас только в игровом российском кинематографе творят более сотни женщин.

Посетители смогут увидеть эскизы к фильмам, фотографии со съемок, фотопробы, афиши, документы, включая режиссерские сценарии, и иные артефакты, связанные с миром кино. Экспонаты из своих фондов предоставили Государственный центральный музей кино, ГМИИ им. А.С. Пушкина, Государственный исторический музей, Московский музей современного искусства, РГАЛИ, РОСФОТО, Госфильмофонд России, крупнейшие киностудии страны и несколько частных собраний. Выставку будет сопровождать публичная программа, состоящая из кинопоказов, творческих встреч и лекций.
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обсуждение >>
№ 4
Дмитрий А. Мишин   8.03.2025 - 15:33
Не в курсе о великой Лиозновой. Открытие сегодняшнего дня. Свой вклад сделала, выставка проходит заслуженно. читать далее>>
№ 3
Yanina Sokolova   7.03.2025 - 22:18
... Согласна, ей можно было посвятить целую выставку отдельно. Думаю, аншлаг приглашённых был бы обеспечен) читать далее>>
№ 2
alexkotov   6.03.2025 - 16:00
Великая Женщина- Талантище! Такие в народной памяти живут веками! Один Штирлиц чего только стОит! читать далее>>
№ 1
Юля Наумова   6.03.2025 - 15:53
ЛИОЗНОВА - Великий режиссер. Гений! Красивый человек. Гордость Отечества! читать далее>>
Всего сообщений: 4
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