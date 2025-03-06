В Москве пройдет выставка «Женщина за кадром. Постскриптум к 100-летию кинорежиссера Татьяны Лиозновой»

В столичном Еврейском музее и центре толерантности с 13 марта по 27 июля пройдет выставка «Женщина за кадром. Постскриптум к 100-летию кинорежиссера Татьяны Лиозновой
». Экспозиция охватывает почти всю историю отечественного кинематографа, но рассказывает о ней с точки зрения работавших в киноиндустрии женщин. Выставка стала исследованием, призванным ответить на вопрос, кто такие женщины-режиссеры прошлого века и что их отличает от нынешних представительниц режиссерской профессии. Генеральным партнером выставки стал Государственный центральный музей кино. Об этом сообщает Вячеслав Шмыров
, выступающий куратором экспозиции вместе с Ниной Гомиашвили
.
Героини экспозиции представляют собой яркий перечень имен – от «пионерок» движения до сегодняшних дебютанток. Посетители музея смогут узнать о жизни и творчестве Ольги Преображенской
, Маргариты Барской
, Эсфири Шуб
, Надежды Кошеверовой
, Татьяны Лиозновой
, Юлии Солнцевой
, Александры Хохловой
, Киры Муратовой
, Ларисы Шепитько
, Динары Асановой
, сестер Брумберг
и других выдающихся женщин-режиссеров, в том числе представительниц нового кинематографического поколения.
Композиционно выставка разделена на три части. Первая посвящена десяти женщинам-режиссерам: от Ольги Преображенской, начинавшей свой путь в кино в дореволюционную пору, до младших современниц Татьяны Лиозновой — Киры Муратовой, Ларисы Шепитько и Динары Асановой. Фильмы, участвующие в экспозиции, формируют представление о «женском кино» ХХ века вовсе не как о периферии кинопроцесса, а как о весомой части классического кинонаследия. К ним можно отнести и первую экранизацию «Тихого Дона
» Ольги Преображенской, и первый советский фильм для детей «Рваные башмаки
» Маргариты Барской, и любимую многими поколениями киносказку «Золушка
» Надежды Кошеверовой, и поэтическую балладу по сценарию Александра Довженко
«Повесть пламенных лет
» Юлии Солнцевой, и трагический фильм-реквием о великой войне «Восхождение
» Ларисы Шепитько.
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«Семнадцать мгновений весны»: Штирлиц – разведчик, пришедший с холода
Вторая часть выставки рассказывает о творческом пути народной артистки СССР Татьяны Лиозновой — кинорежиссера и сценариста, автора фильмов «Три тополя на Плющихе
», «Карнавал
» и «Мы, нижеподписавшиеся
». Однако самой известной ее работой стал многосерийный фильм «Семнадцать мгновений весны
», герой которого – разведчик Штирлиц – уже более 50 лет остается едва ли не самым популярным персонажем советской и постсоветской массовой культуры.
Лиознову называли «железной леди советского кино»: она была одной из самых значительных женщин в преимущественно мужском мире режиссуры второй половины ХХ века. Ее творчество при этом стало переломным этапом между поколениями женщин-кинематографистов и обозначило переход от роли помощницы и младшей коллеги (как правило, мужа-режиссера) к самостоятельным проектам, от амплуа умелой производственницы и верной подруги – к полноправному автору кинематографического высказывания. Однако во всем мире режиссура по-прежнему считалась мужским делом, требовавшим исключительно волевого, «сверхмужского» характера. Только демократизация кинопроизводства, вызванная техническими и социальными достижениями конца прошлого века, сняла проблему неравенства в этой сфере. При этом в творчестве самой Лиозновой парадоксальным образом сочеталось мужское и женское. В ее фильмографии присутствуют как «мужские» («Им покоряется небо
», «Рано утром
»), так и «женские» картины («Евдокия
», «Карнавал»). Культовые работы, ставшие квинтэссенцией ее творчества, – «Три тополя на Плющихе» и «Семнадцать мгновений весны» – полноценно раскрывают судьбы и характеры как героев, так и героинь.
Третья часть выставки представляет собой видеоинтервью, в котором о профессии рассказывают представительницы современного поколения женщин-режиссеров: от опытных Веры Сторожевой
и Анны Меликян
до дебютанток Клавы Коршуновой
и Заки Абдрахмановой
. Несмотря на то, что эта выборка могла быть и более обширной, она наглядно демонстрирует произошедшие изменения: если в прошлом веке признания добились лишь два десятка женщин-режиссеров, то сейчас только в игровом российском кинематографе творят более сотни женщин.
Посетители смогут увидеть эскизы к фильмам, фотографии со съемок, фотопробы, афиши, документы, включая режиссерские сценарии, и иные артефакты, связанные с миром кино. Экспонаты из своих фондов предоставили Государственный центральный музей кино, ГМИИ им. А.С. Пушкина, Государственный исторический музей, Московский музей современного искусства, РГАЛИ, РОСФОТО, Госфильмофонд России, крупнейшие киностудии страны и несколько частных собраний. Выставку будет сопровождать публичная программа, состоящая из кинопоказов, творческих встреч и лекций.
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