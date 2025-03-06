Александр Устюгов станет «Киллером» 10 марта

По словам режиссера Дениса Карышева, «это роуд-муви, где зрителей ждет история главного героя в динамике. Александр Устюгов предстанет в совершенно неожиданном для себя образе: очки с мощными линзами, усы, как у Халка Хогана, потрепанная одежда. Его герой войдет в эту историю списанным со счетов "сбитым летчиком", а выйдет… Весь вопрос в том и состоит, выйдет ли он из этой истории живым или нет».
Главный герой — бывший полицейский Иван (Устюгов) — встречает в зале суда своего заклятого врага, шесть лет назад убившего его напарника, а затем отправившего самого Ивана за решетку. Того в очередной раз обвиняют в заказном убийстве, но изворотливый преступник снова выходит на свободу. Все эти годы, проведенные в тюрьме, жажда мести пожирает Ивана изнутри. Но, встав на путь мщения, он сталкивается с очень опасными и влиятельными людьми. Теперь он вынужден заключить сделку «с дьяволом»: чтобы спасти собственную жизнь, он должен выполнить для них «заказ». Иван дает своё согласие и становится наемным убийцей – киллером. Но судьба вносит свои коррективы: он попадает в страшную аварию, после которой полностью теряет память. Иван не помнит ничего и, таким образом, получает неожиданный шанс на новую жизнь.
«Киллер» ТВ-ролик
«Я сыграл парня, у которого нет ни желаний, ни фантазий, ничего. Вся сложность для меня была в том, чтобы заставить зрителей сочувствовать этому персонажу и любить его таким, какой он есть. Если копнуть глубже, то это история про перерождение моего персонажа Ивана. И он проживает свою новую жизнь точно так же, как если бы ему не давался шанс родиться снова. Только вот первый раз Иван прожил свою жизнь неосознанно, а второй раз, наоборот, сознательно. Мне кажется, повествование в проекте будет не совсем привычное телезрителю из-за музыкального формата истории», — рассказал Александр Устюгов.
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