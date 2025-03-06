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Александр Устюгов станет «Киллером» 10 марта

6 марта
2025 год

Новости кино >>
6 марта 2025
На НТВ 10 марта в 22:00 состоится телепремьера 16-серийной остросюжетной драмы Дениса Карышева «Киллер» с Александром Устюговым в главной роли. Согласно пресс-службе телеканала, в сериале также задействованы Карина Андоленко, Дмитрий Ульянов, Анна Котова, Евгений Антропов, Никита Тарасов, Екатерина Кабак, Александр Голубков и Амаду Мамадаков.

Александр Устюгов станет «Киллером» 10 марта
фото: пресс-служба телеканала НТВ

По словам режиссера Дениса Карышева, «это роуд-муви, где зрителей ждет история главного героя в динамике. Александр Устюгов предстанет в совершенно неожиданном для себя образе: очки с мощными линзами, усы, как у Халка Хогана, потрепанная одежда. Его герой войдет в эту историю списанным со счетов "сбитым летчиком", а выйдет… Весь вопрос в том и состоит, выйдет ли он из этой истории живым или нет».

Главный герой — бывший полицейский Иван (Устюгов) — встречает в зале суда своего заклятого врага, шесть лет назад убившего его напарника, а затем отправившего самого Ивана за решетку. Того в очередной раз обвиняют в заказном убийстве, но изворотливый преступник снова выходит на свободу. Все эти годы, проведенные в тюрьме, жажда мести пожирает Ивана изнутри. Но, встав на путь мщения, он сталкивается с очень опасными и влиятельными людьми. Теперь он вынужден заключить сделку «с дьяволом»: чтобы спасти собственную жизнь, он должен выполнить для них «заказ». Иван дает своё согласие и становится наемным убийцей – киллером. Но судьба вносит свои коррективы: он попадает в страшную аварию, после которой полностью теряет память. Иван не помнит ничего и, таким образом, получает неожиданный шанс на новую жизнь.

«Киллер» ТВ-ролик

«Я сыграл парня, у которого нет ни желаний, ни фантазий, ничего. Вся сложность для меня была в том, чтобы заставить зрителей сочувствовать этому персонажу и любить его таким, какой он есть. Если копнуть глубже, то это история про перерождение моего персонажа Ивана. И он проживает свою новую жизнь точно так же, как если бы ему не давался шанс родиться снова. Только вот первый раз Иван прожил свою жизнь неосознанно, а второй раз, наоборот, сознательно. Мне кажется, повествование в проекте будет не совсем привычное телезрителю из-за музыкального формата истории», — рассказал Александр Устюгов.
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обсуждение >>
№ 10
армагедон   8.03.2025 - 10:30
Ничего против Устюгова не имею, играет хорошо. Но , как многие отмечают и я соглашусь , мы своим кинематографом зрителей совсем запутали, что уже не понятно, что такое хорошо , что такое плохо. Герои какие... читать далее>>
№ 9
Наталья Курилова   7.03.2025 - 18:18
... Это точно. читать далее>>
№ 8
Tessi Kreys (Санкт-Петербург)   7.03.2025 - 15:38
Прекрасная работа Александра Сергеевича. В каждой его роли - свои нюансы. Труженик, талантище! Чрезвычайно волевой, целеустремленный человек. Это обьединяет его героев при их непохожести и разнообразии.... читать далее>>
№ 7
Катерина Лагутина (МОСКВА)   7.03.2025 - 13:23
В каждом фильме играет один и тот же собою придуманный образ самого себя - крутого брутала - победителя! При чём это могут быть разные жанры, эпохи, возраст героев! Не вижу повода, что петь дифирамбы... читать далее>>
№ 6
Igor D.88   7.03.2025 - 12:54
... классика! сколько лет флагманская тематика. прошлое навсегда оставило след в черепушках людей читать далее>>
Всего сообщений: 10
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Александр Устюгов станет «Киллером» 10 марта фотографии
Александр Устюгов станет «Киллером» 10 марта фотографии
Александр Устюгов станет «Киллером» 10 марта фотографии
Александр Устюгов станет «Киллером» 10 марта фотографии
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