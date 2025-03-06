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Светлана Колпакова подберет «Потерянный ключ» после Международного женского дня

6 марта
2025 год

Новости кино >>
6 марта 2025
На телеканале «Россия» 10 марта в 21:30 состоится премьера многосерийной остросюжетной мелодрамы Максима Демченко «Потерянный ключ». Главные роли в продолжении сериала «Ключ от всех дверей» исполнили Светлана Колпакова, Алексей Фатеев, Андрей Фролов, Елена Симонова и Анастасия Веденская, уточняет пресс-служба канала.

Светлана Колпакова подберет «Потерянный ключ» после Международного женского дня
фото: пресс-служба телеканала «Россия»

«В этом сезоне моей героине пришлось изменить свои жизненные обстоятельства и на какое-то время оставить профессию ради ребенка, который для нее, как для любой матери, важнее всего на свете. Но потеряв себя, как специалиста, Анна находится в прострации, не может собраться. И только благодаря тому, что наконец-то в другом городе находятся клиенты, она вновь обретает себя, вновь может быть тем, кем была, некой "скорой помощью", которая вытаскивает всех из болевых точек и сложных ситуаций. В своей работе Анна использует новые тренинги, но на этот раз мы больше углубляемся не столько в ее профнавыки, сколько в личное пространство – в ее взаимоотношения с мужем, со старшей дочерью, Анна больше раскрывается как женщина, как мать. Я сама для себя очень многое почерпнула, работая над этой ролью и исполняя ее. Так же и героиня, сталкиваясь каждый раз с новым человеком, которого нужно "починить", многое понимает в жизни и для себя, находит какие-то ответы. Это важно», — говорит Светлана Колпакова.

В новой истории известного психолога Анны Королевой (Колпакова) по семейным обстоятельствам – сыну прописали морской воздух – главная героиня с мужем Игорем (Фатеев) принимают решение о переезде в приморский городок. Вот только найти работу на новом месте Анне оказывается нелегко: ходить к психологу здесь считается зазорным, а психологические проблемы местные жители привыкли решать, поплакав в жилетку друзьям или родным. Новая знакомая Жанна (Веденская), у которой семья Королевых снимает жилье, пытается помочь Анне в поисках клиентов, и это приводит к неожиданным результатам. А вскоре на героиню как из рога изобилия начинают сыпаться проблемы личного характера: возникают сложности в отношениях с детьми, мужем и другими родственниками. Но Анна – профессионал своего дела и готова к любым испытаниям.

«Потерянный ключ»

По словам Алексея Фатеева, «Светлана Колпакова – блистательная актриса, прекрасная женщина и удивительно сильный человек, крепкий психологически, физически и эмоционально. Я, конечно, не знаю, как бы я чувствовал себя на месте ее мужа в жизни, но то, что она делает в кадре, в роли, на площадке – это невероятно сильное проявление. Конечно, в семейной жизни бывают какие-то перипетии, недовольства, неудовлетворенности, недосказанности. Но, если в семье все хорошо, если нет секретов, если все вопросы обсуждаются по мере поступления, то и нечего бояться этого скана от умной, прозорливой жены, которая, возможно, видит тебя насквозь. Не могу сказать, что во втором сезоне мой герой сильно поменялся, разве что добавилась острота взаимоотношений с местными людьми в городке, куда наши герои переехали жить по состоянию здоровья сына. И, естественно, в новой среде нужно как-то учиться жить по местным правилам, понимать и принимать местные обычаи, находить общий язык. Но главное, продолжать быть опорой, стеной, человеком, на которого жена всегда может положиться. И, я думаю, в наших со Светой персонажах многие зрители узнают себя».
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обсуждение >>
№ 4
Дмитрий А. Мишин   8.03.2025 - 15:31
Героиня Колпаковой не знала, уезжать к морю не обязательно, когда прописывают терапию влажным воздухом. читать далее>>
№ 3
Yanina Sokolova   7.03.2025 - 22:14
Смотрела рекламу по телику этого сериала, не впечатлила. Колпакова выглядит как-то не естественно, она может играть и лучше. читать далее>>
№ 2
Юля Наумова   6.03.2025 - 16:20
Колпакова находка для русского кино! Натуральная красота, талант! Каждая роль в ее исполнении запоминается! читать далее>>
№ 1
alexkotov   6.03.2025 - 16:17
Артисты собраны интересные. Надеюсь и сериал получится не плохой. читать далее>>
Всего сообщений: 4
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фильмы
Ключ от всех дверейПотерянный ключ

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Светлана Колпакова подберет «Потерянный ключ» после Международного женского дня фотографии
Светлана Колпакова подберет «Потерянный ключ» после Международного женского дня фотографии
Светлана Колпакова подберет «Потерянный ключ» после Международного женского дня фотографии
Светлана Колпакова подберет «Потерянный ключ» после Международного женского дня фотографии
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