Светлана Колпакова подберет «Потерянный ключ» после Международного женского дня

«В этом сезоне моей героине пришлось изменить свои жизненные обстоятельства и на какое-то время оставить профессию ради ребенка, который для нее, как для любой матери, важнее всего на свете. Но потеряв себя, как специалиста, Анна находится в прострации, не может собраться. И только благодаря тому, что наконец-то в другом городе находятся клиенты, она вновь обретает себя, вновь может быть тем, кем была, некой "скорой помощью", которая вытаскивает всех из болевых точек и сложных ситуаций. В своей работе Анна использует новые тренинги, но на этот раз мы больше углубляемся не столько в ее профнавыки, сколько в личное пространство – в ее взаимоотношения с мужем, со старшей дочерью, Анна больше раскрывается как женщина, как мать. Я сама для себя очень многое почерпнула, работая над этой ролью и исполняя ее. Так же и героиня, сталкиваясь каждый раз с новым человеком, которого нужно "починить", многое понимает в жизни и для себя, находит какие-то ответы. Это важно», — говорит Светлана Колпакова.
В новой истории известного психолога Анны Королевой (Колпакова) по семейным обстоятельствам – сыну прописали морской воздух – главная героиня с мужем Игорем (Фатеев) принимают решение о переезде в приморский городок. Вот только найти работу на новом месте Анне оказывается нелегко: ходить к психологу здесь считается зазорным, а психологические проблемы местные жители привыкли решать, поплакав в жилетку друзьям или родным. Новая знакомая Жанна (Веденская), у которой семья Королевых снимает жилье, пытается помочь Анне в поисках клиентов, и это приводит к неожиданным результатам. А вскоре на героиню как из рога изобилия начинают сыпаться проблемы личного характера: возникают сложности в отношениях с детьми, мужем и другими родственниками. Но Анна – профессионал своего дела и готова к любым испытаниям.
«Потерянный ключ»
По словам Алексея Фатеева, «Светлана Колпакова – блистательная актриса, прекрасная женщина и удивительно сильный человек, крепкий психологически, физически и эмоционально. Я, конечно, не знаю, как бы я чувствовал себя на месте ее мужа в жизни, но то, что она делает в кадре, в роли, на площадке – это невероятно сильное проявление. Конечно, в семейной жизни бывают какие-то перипетии, недовольства, неудовлетворенности, недосказанности. Но, если в семье все хорошо, если нет секретов, если все вопросы обсуждаются по мере поступления, то и нечего бояться этого скана от умной, прозорливой жены, которая, возможно, видит тебя насквозь. Не могу сказать, что во втором сезоне мой герой сильно поменялся, разве что добавилась острота взаимоотношений с местными людьми в городке, куда наши герои переехали жить по состоянию здоровья сына. И, естественно, в новой среде нужно как-то учиться жить по местным правилам, понимать и принимать местные обычаи, находить общий язык. Но главное, продолжать быть опорой, стеной, человеком, на которого жена всегда может положиться. И, я думаю, в наших со Светой персонажах многие зрители узнают себя».
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