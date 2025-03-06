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Дэвид Аркетт вернется к роли Дьюи Райли в седьмом «Крике»

6 марта
2025 год

Новости кино >>
6 марта 2025
Дэвид Аркетт в седьмой части «Крика» вернется к роли Дьюи Райли, погибшего в перезапуске популярной слэшер-серии, уверяет Deadline.

Дэвид Аркетт вернется к роли Дьюи Райли в седьмом «Крике»

Ранее стало известно, что Мэттью Лиллард вновь предстанет в качестве Стю Мачера, убитого еще в оригинале. В фильме также появится Роман Бриджер в исполнении Скотта Фоули, который не без участия Дьюи отправился к праотцам в «Крике 3». В судьбе самого Райли поставил жирную точку персонаж, сыгранный новоиспеченной обладательницей «Оскара» Майки Мэдисон.

Нив Кэмпбелл вернется к роли Сидни Прескотт, ее дочерью предстанет Изабель Мэй, а мужем — Джоэл Макхэйл. Журналистку Гейл Уэзерс вновь сыграет Кортни Кокс. Компанию звездам хоррор-серии также составят Маккенна Грейс, Мэйсон Гудинг, Джасмин Савой Браун, Аса Герман, Анна Кэмп, Скотт Фоули, Марк Консуэлос, Сэм Рехнер и Селесте О'Коннор.

Читать рецензию «Крик»: Бойня номер пять
Режиссерское кресло будущей картины занял сам автор «Крика» Кевин Уильямсон, сотрудничавший с Уэсом Крэйвеном на съемках многих частей. За сценарий отвечает Гай Бьюсик. Съемки хоррора проходят в Атланте. Релиз намечен на 27 февраля 2026 года.
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№ 7
Киноман1985   8.03.2025 - 19:20
Уши в трубочку сворачиваются. Что там происходит? Боязно смотреть. читать далее>>
№ 6
Макс Милиан   8.03.2025 - 00:55
... Так первые герои и так в полном составе: и Кортни, и Нив, и Дэвид, и Мэттью. Скит Ульрих был в пятом и шестом фильмах. Осталось вернуть Джейми Кеннеди, хотя его персонажу не привыкать "восставать"... читать далее>>
№ 5
Yanina Sokolova   7.03.2025 - 22:12
Воскрешение на воскрешении. То Мэттью Лиллард, теперь Дэвид Аркетт. Так дело дойдёт до того, что самых первых героев снова попросят вернуться в фильм. читать далее>>
№ 4
Юля Наумова   7.03.2025 - 21:36
А потом будет Крик 20, в котором бабушка Сидни вяжет носки своим внукам, а к ней медленно подкрадывается с тростью в руках дедушка Призрачное Лицо. читать далее>>
№ 3
alexkotov   7.03.2025 - 21:34
Я сначала посмотрел "очень страшное кино", после этого серьёзно смотреть "Крик" я уже не смог. читать далее>>
Всего сообщений: 7
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