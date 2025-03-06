Дэвид Аркетт вернется к роли Дьюи Райли в седьмом «Крике»

Дэвид Аркетт
в седьмой части «Крика
» вернется к роли Дьюи Райли, погибшего в перезапуске
популярной слэшер-серии, уверяет Deadline
.
Ранее стало известно, что Мэттью Лиллард
вновь предстанет в качестве Стю Мачера, убитого еще в оригинале. В фильме также появится Роман Бриджер в исполнении Скотта Фоули
, который не без участия Дьюи отправился к праотцам в «Крике 3
». В судьбе самого Райли поставил жирную точку персонаж, сыгранный новоиспеченной обладательницей «Оскара» Майки Мэдисон
.
Нив Кэмпбелл
вернется к роли Сидни Прескотт, ее дочерью предстанет Изабель Мэй
, а мужем — Джоэл Макхэйл
. Журналистку Гейл Уэзерс вновь сыграет Кортни Кокс
. Компанию звездам хоррор-серии также составят Маккенна Грейс
, Мэйсон Гудинг
, Джасмин Савой Браун
, Аса Герман
, Анна Кэмп
, Скотт Фоули
, Марк Консуэлос
, Сэм Рехнер
и Селесте О'Коннор
.
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«Крик»: Бойня номер пять
Режиссерское кресло будущей картины занял сам автор «Крика» Кевин Уильямсон
, сотрудничавший с Уэсом Крэйвеном
на съемках многих частей. За сценарий отвечает Гай Бьюсик
. Съемки хоррора проходят в Атланте. Релиз намечен на 27 февраля 2026 года.
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