Самые сильные люди страны попробуют повторить подвиги русских богатырей

7 марта
2025 год

7 марта 2025
Совсем скоро стартуют съемки второго сезона шоу «Богатыри», в котором самые сильные люди страны стараются повторить подвиги русских богатырей из сказаний и былин. Первый сезон, состоящий из четырех выпусков, набрал более 2 млн просмотров на RUTUBE, сообщает пресс-служба платформы.

фото: Rutube

Второй сезон будет еще более масштабным. Теперь вместо четырех силачей в проекте примут участие 33 богатыря. В шоу, помимо индивидуальных испытаний, будут добавлены командные подвиги. В финале сезона сойдутся сильнейшие и достойнейшие участники.

Создатели шоу «Богатыри» экспериментальным путем выясняют, на что способен человек, и смогли бы современные силачи тягаться с легендарными Ильей Муромцем, Алешей Поповичем и Добрыней Никитичем. Все испытания в шоу основаны на изучении десятков томов древнерусского фольклора. Каждое испытание, которое проходят участники, повторяет один из подвигов древнерусского богатыря, которые зафиксированы в виде былин и летописей. Все испытания разработаны опытными инженерами, которые постарались максимально точно воссоздать условия былинных подвигов.

Зрители узнают интересные факты о подвигах богатырей и их роли в фольклоре, а также выяснят, кто станет достойным звания богатыря всея Руси.
№ 7
Мария_2191   10.03.2025 - 21:45
... А с чего вы взяли, что такое шоу надо показывать детям? Это не научная программа с образовательным контентом. читать далее>>
№ 6
Ангелина_Сокол   9.03.2025 - 21:42
Вообще интересная темка так сказать и подразвлечься, и историю слегка подучить) читать далее>>
№ 5
Тульский парень   9.03.2025 - 15:54
Миллион раз видели погнутые сковороды, лопнувшие грелки, порванный томик Войны и мир. читать далее>>
№ 4
Дмитрий А. Мишин   8.03.2025 - 15:21
какая-никакая развлекуха. разбавит пресный эфир телевидения. читать далее>>
№ 3
Юля Наумова   7.03.2025 - 21:27
Само слово Богатырь имеет азиатское происхождение! ВИТЯЗЬ- вот Русское слово! читать далее>>
Всего сообщений: 7
Всего сообщений: 7

что почитать?

Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен