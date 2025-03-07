Самые сильные люди страны попробуют повторить подвиги русских богатырей

Совсем скоро стартуют съемки второго сезона шоу «Богатыри», в котором самые сильные люди страны стараются повторить подвиги русских богатырей из сказаний и былин. Первый сезон, состоящий из четырех выпусков, набрал более 2 млн просмотров на RUTUBE, сообщает пресс-служба платформы.
фото: Rutube
Второй сезон будет еще более масштабным. Теперь вместо четырех силачей в проекте примут участие 33 богатыря. В шоу, помимо индивидуальных испытаний, будут добавлены командные подвиги. В финале сезона сойдутся сильнейшие и достойнейшие участники.
Создатели шоу «Богатыри» экспериментальным путем выясняют, на что способен человек, и смогли бы современные силачи тягаться с легендарными Ильей Муромцем, Алешей Поповичем и Добрыней Никитичем. Все испытания в шоу основаны на изучении десятков томов древнерусского фольклора. Каждое испытание, которое проходят участники, повторяет один из подвигов древнерусского богатыря, которые зафиксированы в виде былин и летописей. Все испытания разработаны опытными инженерами, которые постарались максимально точно воссоздать условия былинных подвигов.
Зрители узнают интересные факты о подвигах богатырей и их роли в фольклоре, а также выяснят, кто станет достойным звания богатыря всея Руси.
