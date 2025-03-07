Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру мобильное меню

Роман Курцын стал коучем в мультфильме «Доктор Динозавров»

7 марта
2025 год

Новости кино >>
7 марта 2025
Роман Курцын озвучил популярного коуча в мультфильме «Доктор Динозавров» производства анимационной компании «ЯРКО» и кинокомпании «Централ Партнершип». Актер подарил голос герою Супербратану — автору личной методики «мужского мужества», сообщает пресс-служба ЦПШ.

Роман Курцын стал коучем в мультфильме «Доктор Динозавров»
фото: Централ Партнершип

В центре сюжета мультфильма — жизнь школьника Фила Динозаврова летит под откос: одноклассники смеются, девчонки не замечают, а отец позорит семейным «наследием» – всеми забытым музеем палеонтологии. Но все переворачивается с ног на голову, когда Фил случайно активирует древний портал... в мезозой. Теперь ему предстоит дино-челлендж в джунглях, где его союзниками станут болтливый велоцираптор, контролирующий отец и школьная любовь, которая внезапно оказалась круче героя боевика. Кажется, пришло время Филу принять, что быть Динозавровым не так уж и плохо.

«Меня сразу зацепила идея! Главный герой Фил — обычный подросток с обычными и понятными желаниями: быть крутым, понравиться девчонке, которая симпатична ему, и самостоятельно выбирать, чем заниматься по жизни. А мой герой — действительно очень яркий и заметный персонаж, автор личной методики "мужского мужества". История полна классного юмора на любой возраст! Да и вообще, я сам обожаю динозавров, в детстве о них читал, собирал коллекцию фигурок», — говорит Роман Курцын.

Роман Курцын стал коучем в мультфильме «Доктор Динозавров»
фото: Централ Партнершип

Режиссером-постановщиком и автором сценария фильма выступает Максим Волков. Продюсерами проекта стали Вадим Верещагин и Альбина Мухаметзянова. Картина, выполненная в технологии 3D-анимации, выйдет в прокат 28 августа.
версия для печати

обсуждение >>
№ 7
Мария_2191   10.03.2025 - 21:41
Я думаю у Курцина есть все шансы открыть второй фронт работ - не на экране, а по вторую сторону от него. читать далее>>
№ 6
Тульский парень   9.03.2025 - 15:53
... зачем))) если в головы ничего не приходит. руки сразу тянутся к маньякам, бандам.. )) читать далее>>
№ 5
Дмитрий А. Мишин   8.03.2025 - 15:10
Многие актеры заслуживают максимум озвучкой заниматься. Не в адрес Курцина, в общем. читать далее>>
№ 4
GaryVan (Санкт-Петербург)   8.03.2025 - 11:43
"болтливый велоцираптор" Ни кого не напоминает? Или опять, по второму кругу, на те же грабли? Сперва, конь Юлии был калькой со шрэковского Осла... Теперь - болтливый велоцираптор. А как бы придумать,... читать далее>>
№ 3
Yanina Sokolova   7.03.2025 - 22:10
Сначала актёр, теперь дублёр, может Курцын скоро и в режессуру подастся. А что, мне кажется у него получилось бы. читать далее>>
Всего сообщений: 7
Прочитать остальные сообщения и оставить своё вы можете здесь >>
Ссылки по теме
«Бременские музыканты»: Ночь пройдет – наступит утро ясное
Говорящий пони и другие веские причины посмотреть семейный фильм «Одна дома. Великолепная пятерка»
персоны
Вадим ВерещагинРоман КурцынАльбина Мухаметзянова
фильмы
Доктор Динозавров

фотографии >>
Роман Курцын стал коучем в мультфильме «Доктор Динозавров» фотографии
Роман Курцын стал коучем в мультфильме «Доктор Динозавров» фотографии
Роман Курцын стал коучем в мультфильме «Доктор Динозавров» фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

День рождения >>

Алексей Барабаш
Алиса Гребенщикова
Александр Дьяченко
Алексей Коряков
Роман Маякин
Севара Салиева
Пётр Скворцов
Александр Сластин
Олег Филипчик
Флоранс Герен
Марио Касас
ДиДжей Куаллс
Джейсон Мьюз
Фрэнсис О'Коннор
Дэйв Франко
Нора Чирнер
все родившиеся 12 июня >>

Афиша кино >>

Ровесник
мокьюментари, драма
Россия, 2024
Творение богов: Битва с демонами
боевик, фэнтези, экранизация
Китай, 2025
Как стать миллионером
триллер
Канада, Колумбия, США, Чили, 2024
Больше чем футбол
драма, комедия, спортивный фильм
Россия, 2025
Артек. Сквозь столетия
комедия, приключения, семейное кино
Россия, 2025
Память сердец
драма, мелодрама
Испания, 2025
Торнадо
боевик, драма, исторический фильм, триллер
Великобритания, 2025
Астрал. Остров проклятых
фильм ужасов
Индонезия, 2024
На деревню дедушке
комедия, семейное кино
Россия, 2025
Притворись моим мужем
комедия, мелодрама
Россия, 2025
Синистер: Из тьмы
детектив, триллер, фильм ужасов
Швеция, 2024
Три богатыря. Ни дня без подвига-2
комедия, приключения, сказка
Россия, 2025
все фильмы в прокате >>

что почитать?

Кино-театр.ру в Telegram