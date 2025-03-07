Роман Курцын стал коучем в мультфильме «Доктор Динозавров»

Роман Курцын озвучил популярного коуча в мультфильме «Доктор Динозавров» производства анимационной компании «ЯРКО» и кинокомпании «Централ Партнершип». Актер подарил голос герою Супербратану — автору личной методики «мужского мужества», сообщает пресс-служба ЦПШ.
фото: Централ Партнершип
В центре сюжета мультфильма — жизнь школьника Фила Динозаврова летит под откос: одноклассники смеются, девчонки не замечают, а отец позорит семейным «наследием» – всеми забытым музеем палеонтологии. Но все переворачивается с ног на голову, когда Фил случайно активирует древний портал... в мезозой. Теперь ему предстоит дино-челлендж в джунглях, где его союзниками станут болтливый велоцираптор, контролирующий отец и школьная любовь, которая внезапно оказалась круче героя боевика. Кажется, пришло время Филу принять, что быть Динозавровым не так уж и плохо.
«Меня сразу зацепила идея! Главный герой Фил — обычный подросток с обычными и понятными желаниями: быть крутым, понравиться девчонке, которая симпатична ему, и самостоятельно выбирать, чем заниматься по жизни. А мой герой — действительно очень яркий и заметный персонаж, автор личной методики "мужского мужества". История полна классного юмора на любой возраст! Да и вообще, я сам обожаю динозавров, в детстве о них читал, собирал коллекцию фигурок», — говорит Роман Курцын.
фото: Централ Партнершип
Режиссером-постановщиком и автором сценария фильма выступает Максим Волков. Продюсерами проекта стали Вадим Верещагин и Альбина Мухаметзянова. Картина, выполненная в технологии 3D-анимации, выйдет в прокат 28 августа.
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