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«Стражи Отчизны» с Сергеем Воробьевым и Яковом Шамшиным выходят из подполья

7 марта
2025 год

Новости кино >>
7 марта 2025
Пятый канал начал съемки четвертого сезона приключенческого детектива «Стражи Отчизны». Главные роли в проекте исполняют Сергей Воробьев, Яков Шамшин, Дарья Седойкина, Петр Журавлев, Геннадий Казачков и Антон Наумов.

«Стражи Отчизны» с Сергеем Воробьевым и Яковом Шамшиным выходят из подполья
фото: пресс-служба Пятого канала

Как сообщает пресс-служба телеканала, «Стражи Отчизны» — подразделение «спящих» агентов, которое было создано в 90-х годах для выполнения самых опасных заданий. В 2000-х от группы осталось всего два агента – Андрей Краснов и Владимир Гуляев по кличке Пират. Их погрузили в состояние глубокого гипноза и придумали «мирные» биографии. Кто они на самом деле, знал только генерал Вавилов, куратор «Стражей». Он же и заставил агентов проснуться, когда возникла серьезная угроза безопасности страны. По стечению обстоятельств к Краснову и Гуляеву присоединяются новые члены группы — врач-психиатр Яна Савельева и бывший боец-контрактник ВДВ Иван Строев.

В третьем сезоне в группе спящих агентов произошли изменения. После смерти Вавилова руководителем группы стал Краснов. Гуляев узнал, что скоро у него родится ребенок и покинул подразделение. Его место занял новый, а фактически – старый «Страж» Алексей Буйнов – первый подопечный Вавилова. Его подготовка не была доведена до конца, поэтому он иногда ошибался во время операций. Также к группе присоединился и сын покойного генерала Вавилова — Николай Логинов, кадровый полицейский. Он ничего не знал о секретной работе своего отца. После провала проекта «Октопус» в третьем сезоне детектива враги готовят новый коварный план, чтобы навредить России. Террористическая структура со штаб квартирой в Лондоне разработала сценарий «Атлантида». Его цель – проведение диверсий. Организация намерена похищать высокопоставленных служащих, которые принимают государственные решения или работают на стратегических объектах. С помощью специальных устройств считывать информацию с их мозга, а полученные данные вживлять с чипами своим агентам, которые внешне похожи на похищенных. Помешать реализации замысла могут только «Стражи», на вооружении которых метод покойного генерала Вавилова. Но полгода назад агентов объявили в розыск, а их куратор генерал Григорьев снят с должности и находится под следствием.

Чтобы противостоять угрозе «Стражам Отчизны» придется выйти из подполья, предотвратить диверсии и биологические катастрофы, спасти похищенных разработчиков секретного оружия. Дистанционным помощником «Стражей» будет их командир Андрей Краснов. Он внедрится в логово врага, используя удивительное сходство с одним из сотрудников «Атлантиды».
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обсуждение >>
№ 6
ДаринаКароль   12.03.2025 - 09:56
Даже не слышала об этом сериале, а здесь уже четвёртый сезон выходит. Хотя в принципе подобную тематику люблю, но кроме "Невского" и "Тайги" за последнее время ничего не смотрела из-за... читать далее>>
№ 5
Мария_2191   10.03.2025 - 21:43
... "Красивых драк", как вы выразились ни в одном сезоне не увидела. Это вам лучше обратиться к фильмам с Брюс Ли, вот там красота. А у на помахали кулаками слегка и всё. читать далее>>
№ 4
Ангелина_Сокол   9.03.2025 - 21:39
Ну сюжетик конечно намудрили. То главных героев гипнотизируют на "мирную жизнь", а потом якобы пробуждают на дело. Было бы всё так реально просто. читать далее>>
№ 3
Дмитрий А. Мишин   8.03.2025 - 15:14
... Конечно могут заинтересовать. Вначале надо изрядно напиться, чтобы с ума не сойти. читать далее>>
№ 2
Юля Наумова   7.03.2025 - 21:08
Сериалы такие, конечно, на любителя. Никогда не думала, что подобные могут заинтересовать и меня. читать далее>>
Всего сообщений: 6
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