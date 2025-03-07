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Иван Колесников и Сергей Жарков вернулись в «Первый отдел»

7 марта
2025 год

Новости кино >>
7 марта 2025
В Санкт-Петербурге идут съемки пятого сезона остросюжетного детектива Михаила Вассербаума «Первый отдел» с Иваном Колесниковым и Сергеем Жарковым в главных ролях. На этот раз Брагину предстоит расследовать загадочное исчезновение следователя Лакшина, которое, как оказалось, связано с одним из старых дел, а Шибанову – наладить личную жизнь и избавиться от призраков прошлого, сообщает пресс-служба телеканала НТВ, где состоится премьера проекта.

Иван Колесников и Сергей Жарков вернулись в «Первый отдел»
фото: пресс-служба телеканала НТВ

В финале четвертого сезона давний недруг Брагина (Иван Колесников) Гаспаров обвиняет Веру Брагину (Елена Вожакина) в преступлении 20-летней давности и отправляет под стражу. В новых сериях уголовное дело в отношении супруги главного героя прекращается, однако личность убийцы по-прежнему не установлена, поэтому расследование продолжается. Тем временем Брагин решает вернуться к работе и намерен восстановиться в прежней должности в Следственном комитете России, вот только его место уже занято.

«Быть женой одного из лучших сотрудников Следственного комитета непросто, ведь он посвящает все свое время и силы любимой работе, часто пропадая там днями и ночами. Но моя героиня понимала, выходя за него замуж, что на первом месте у него – служба. Вера знает, какой он ответственный, справедливый человек, насколько предан, повторюсь, любимому делу, насколько он горит им… Поэтому Вере, как девушке, как любимой жене, порой не хватает обыкновенного внимания, заботы, несмотря на то, что у нее тоже непростая работа – она адвокат. К тому же её деятельность часто пересекается с интересами мужа. На фоне чего и возникают определенные недопонимания, недовольства со стороны моей героини. Что же новый сезон готовит для наших персонажей – посмотрим», — отмечает Елена Вожакина.

В результате Брагин становится обычным следователем в одном из районов Петербурга, где ему, в частности, предстоит заниматься расследованием преступлений прошлых лет. На новом месте службы главный герой узнает, что коллега, который занимал эту должность до него, не уволился, как полагал Брагин, а бесследно исчез. В какой-то момент Брагин понимает, что исчезновение следователя как-то связано с одним из тех дел, которыми он теперь занимается.

Иван Колесников и Сергей Жарков вернулись в «Первый отдел»
фото: пресс-служба телеканала НТВ

«За четыре сезона наша команда прошла долгий и прекрасный путь. Съемочная площадка "Первого отдела" стала нам практически домом, сюда всегда приятно приходить! В первый съемочный день пятого сезона я понял, что искренне соскучился по проекту, хотя перерыв между съемками был не особо долгим. Я думаю, что будет в очередной раз очень интересно. Между прочим, даже сотрудники правоохранительных органов смотрят наш проект, и он им нравится, несмотря на то, что в сюжете есть вымысел», — добавляет Иван Колесников.

Тем временем друг Брагина, полковник полиции Михаил Шибанов (Сергей Жарков), продолжает службу в ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Он не теряет надежды восстановить отношения со своей бывшей невестой Еленой Ракитиной (Евгения Шахнович), которую долгое время считал погибшей, а также хочет помириться с журналисткой Таней Котиковой (Валентина Муравская), перед которой он чувствует вину. Однако Ракитина еще не знает, с каким выбором ей придется столкнуться, когда в жизни Шибанова произойдет неожиданное событие.

Съемки пятого сезона проходят в Санкт-Петербурге и Ленинградской области. Производством занимается кинокомпания «Триикс Медиа» при поддержке Следственного комитета Российской Федерации.
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обсуждение >>
№ 28
Ela (Беларусь васильковая)   21.04.2025 - 15:29
... Присоединяюсь!+++ читать далее>>
№ 27
Догма   21.03.2025 - 18:34
Я очень жду новый сезон. Очень-очень. Искренне надеюсь, что упор снова сделают на расследование дел, а не на сопли, слезы и вечную любовь... пожалуйста, оставьте хоть один сериал для таких как я... людей... читать далее>>
№ 26
Elena M13   12.03.2025 - 13:36
... Ну как классическое мнение определить?) Мне нравятся первые три сезона с Шибановым, "волокущимся" за кучей девчонок в том числе, и не понравился четвертый с его "великой" любовью,... читать далее>>
№ 25
Mathilde   11.03.2025 - 14:34
... Так никто же вас и не заставляет))) смотрите другое. А мы будем смотреть Первый с удовольствием читать далее>>
№ 24
Гоп-стоп   11.03.2025 - 12:54
Отличный интересный сериал. Будем с нетерпением ждать пятоого сезона! читать далее>>
Всего сообщений: 25
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Иван Колесников и Сергей Жарков вернулись в «Первый отдел» фотографии
Иван Колесников и Сергей Жарков вернулись в «Первый отдел» фотографии
Иван Колесников и Сергей Жарков вернулись в «Первый отдел» фотографии
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