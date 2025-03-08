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Полет Гандама, возвращение Фрирен и ссылка на Луну: главные новости аниме за неделю

8 марта
2025 год

Новости кино >>
8 марта 2025
Бейсболисты осваивают демоноборческую технику дыхания, «Ветролом» уже стучится в весеннее окно, а «Гандам» летает по всей Японии: аниме-индустрия удивляет каждый день, а мы внимательно следим за тем, что в ней происходит. О чем-то пишем отдельно (например, о новинках во франшизе «Волейбол!!» или грядущем финале «Истребителя демонов»), а по субботам собираем самые интересные новости, трейлеры, слухи и инсайды в удобном дайджесте. Больше анонсов и необычного мерча, а также обзоров премьер и классики — в нашем аниме-канале.

Полет Гандама, возвращение Фрирен и ссылка на Луну: главные новости аниме за неделю

Одной строкой


🔘 Международная онлайн-премьера «Твоего цвета» состоится 1 апреля, а 27 мая его выпустят на Blu-ray. В России новый фильм Наоко Ямады показывают в кинотеатрах.

🔘 «Провожающая в последний путь Фрирен», одно из самых обсуждаемых аниме современности, вернется с новой порцией странствий в январе 2026-го.

🔘 Гораздо ближе — продолжение «Необъятного океана»: премьера второго сезона состоится 7 июля.

🔘 Откровенная фэнтези-комедия «Слегка настойчивая темная эльфийка последовала за мной из другого мира» облюбовала 6 апреля в качестве даты свидания с аудиторией.

🔘 На день раньше стартует «Темный дворецкий»: первый эпизод арки «Зеленая ведьма» покажут 5 апреля.

🔘 Необычная коллаборация ufotable и американской бейсбольной лиги MLB. В ролике легионеры (Сёхэй Отани, Ёсинобу Ямамото, Сёта Иманага и Сэйя Судзуки) осваивают техники дыхания из «Истребителя демонов»:


🔘 Сильнейший старшеклассник планеты скоро обзаведется уже пятой видеоигрой: судя по ролику, Baki Hanma: Bloody Arena подозрительно напоминает по геймплею старенькую (Mike Tyson’s) Punch-Out!!.

🔘 21 мая музей Фудзико Ф. Фудзио, создателя Дораэмона, покажет новую короткометражку «Тимпуй и удача госпожи Эри» в честь 40-летия франшизы «Тимпуй».

🔘 В течение пары месяцев компания POP MART выпустит для американского рынка фигурки персонажей «Ван-Писа» в фирменном стиле линейки THE MONSTERS.

🔘 На показах отремастированной дилогии «Призрак в доспехах» Мамору Осии спросили, не желает ли он снять третью часть. Тот ответил уклончиво: «Есть одна вещь, которую я до сих пор хочу сделать в третьем фильме. Если у меня будет такая возможность, я бы хотел её воплотить». Воспринимать ли реплику как тизер — вопрос открытый. Хотя сложно представить знаковый киберпанк без Ацуко Танаки (знаменитой сэйю не стало в 2024-м).

Читать «Твой цвет» — нежное аниме о том, что зажигает сердца рок-тихонь

Харука и его команда


Второй сезон «Ветролома» стартует уже 4 апреля. В новом трейлере можно послушать эндинг It's myself в исполнении рок-группы shytaupe. Драму в сёнэне о благородных старшеклассниках—хулиганах по-прежнему раздувает студия CloverWorksЮный лорд — мастер побега», «Семья шпиона»).

«Ветролом». 2 сезон. Трейлер №3 на японском языке

Обладатель нестандартной внешности Харука Сакура никогда не слышал в свой адрес доброго слова, но это его не сломило, а даже наоборот. Он устремился к достижению вершин, наплевав на общество и полагаясь на силу кулаков. Именно поэтому юноша поступил в печально известную школу «Ветерок», где обитает сборище несовершеннолетних преступников, в надежде стать её лидером. Каково же было его удивление, когда Харука узнал, что свирепые фурио объединились под знаменем группировки «Ветролом» для защиты горожан от головорезов без принципов. Здесь Сакура находит товарищей, ощущает чувство единства и задумывается о чести, которая прежде была для него пустым звуком. В продолжении герои-янкии готовятся к схватке с одной из самых сильных банд города. Нового соперника Синго Натори из ОПГ «Киль» (KEEL) озвучивает Дзюнъя Эноки (Юдзи Итадори из «Магической битвы»).

Читать «Ветролом» — «Слово пацана» про воспитанных хулиганов современной Японии

Вперед в прошлое


В июле нас ждет сериал «Революция оммёдо: Перерождение» (ONMYO-KAITEN Re:Birth) — первое оригинальное аниме студии David ProductionПламенная бригада пожарных», «Невероятные приключения ДжоДжо»). Над проектом работают: режиссер и автор идеи Хидэя ТакахасиНесносные пришельцы», «Платиновый исход»), сценарист Хаяси МориСтрана песков», «Плавучий дом») и композитор Масахиро ТокудаДека-данс», «Исюра»). Смотрим первый трейлер.

«Революция оммёдзи: Перерождение». Трейлер на японском языке

Мистическая история разворачивается в параллельном мире, где футуристические технологии гармонично переплетаются с классической эстетикой периода Хэйан. После несчастного случая вспыльчивый студент Такэру Нарихира из нашего времени оказывается в киберметрополии Хэйан-Кё (нынешний Киото). Здесь он встречает Цукимию — загадочную девушку, неоднократно являвшуюся ему во снах. Внезапно их атакует óни, и оба получают смертельные ранения. Такэру удается прийти в себя, и он решает задержаться в альтернативном прошлом, чтобы предотвратить трагедию. На его стороне оказывается легендарный Абэ-но Сэймэй, который берется обучать юношу древним техникам оммёдзи.

Главных героев озвучивают:

Такэру Нарихира — Тайки Кимура (Сэгава из «Долой безделье!»).
Цукимия — Маая Утида (Сэйка Идзити из «Рок-тихони»).
Абэ-но Сэймэй — Рёхэй Кимура (Ауми Горики из «Необычного такси»).

Читать «Мононокэ: Зонтик» — мистический детектив в средневековой Японии

Любовь и тайны Коулунской крепости


«Обычный роман в Коулуне» обзавелся датой премьеры и новым трейлером (предыдущий ищите тут). Сериал, основанный на детективно-романтической манге Дзюн Маюдзуки, выйдет на японском ТВ 5 апреля. В ролике звучит опенинг Summer Time Ghost от Wednesday CampanellaРамэнная рыжего кота»), а финальный трек Koi no Retronym исполнит джей-поп-певица mekakushe. Режиссирует аниме Ёсиаки ИвасакиЮная революционерка Утэна», «Боевой дворецкий Хаятэ!!»), а производством занимается студия Arvo AnimationЛуна, Лайка и Носферату», «Мы не можем учиться!»).

«Обычный роман в Коулуне». Трейлер №2 на японском языке

Каждый день Рэйко Кудзирай начинается одинаково: она неторопливо наслаждается сигаретой и арбузом на балконе, любуясь видом на родной Коулун. Затем девушка спешит на работу в агентство недвижимости, где работает со старшим коллегой Хадзимэ Кудо, в которого тайно влюблена. Однажды, наткнувшись на старую фотографию, Рэйко делает шокирующее открытие: у сэмпая была невеста, похожая на нее, как близнец. Риелторка берется распутать клубок утраченных воспоминаний, а романтические чувства становятся ключом к тайне, скрытой в сердце легендарного города-крепости. К основному составу актеров озвучивания присоединился Кэнго Каваниси (Муитиро Токито из «Истребителя демонов»), который озвучивает исследователя Юйлуна.

Читать «Нина в королевстве звезд» — ностальгическое аниме с яркими персонажами

Заждались!


Долгожданный третий сезон «Ванпанчмена» наконец-то получил окно релиза и новый трейлер, в котором появляются любимые персонажи. Сериал J.C.StaffЛюбовь Мураи», «Хвост Феи: Столетний квест»), выйдет в октябре 2025 года. Несмотря на подтвержденный творческой состав, режиссер пока не объявлен.

«Ванпанчмен». 3 сезон. Трейлер №2 на японском языке

Сайтама с детства мечтал стать супергероем и, пройдя трехлетнюю программу тренировок, достиг невероятной силы, позволяющей ему побеждать врагов с одного удара. С верным учеником Геносом он выполняет официальные обязанности как член Ассоциации Героев. Заскучав без достойных испытаний, Сайтама отправляется на поиски вызова, надеясь найти соперника, который сможет бросить ему вызов и наполнить жизнь смыслом. Брутального лысого по-прежнему озвучивает Макото Фурукава, а Геноса — Кайто Исикава (Дзин Эндзёдзи из «Дандадана»).

Читать «Моб Психо 100» — другое культовое аниме по манге того же автора

101-й километр на спутнике Земли


У оригинального сай-фая «Восход Луны», анонсированного Netflix в сентябре 2022 года, появилось несколько предварительных кадров и дата выхода: 10 апреля. Сюжет аниме сочинил писатель и сценарист То УбукатаПока-пока, Земля»), за чардиз отвечала мангака Хирому АракаваСтальной алхимик»), за постановку — Масаси КоидзукаАтака титанов»), а за анимацию — Wit StudioМоя подруга-олениха Нокотан», «Великий притворщик: Разблюто»). Музыкальную тему Daijoubu споет знаменитая певица AiNA THE ENDМонолог фармацевта»).

Полет Гандама, возвращение Фрирен и ссылка на Луну: главные новости аниме за неделю

В 2XXX году человечество образовало «Свободное мировое правительство», подчиняющееся решениям международной сети искусственного интеллекта Sapientia. Для поддержания мира на Земле ИИ запускает «Проект колонизации Луны», отправляя туда различных преступников. Жизнь на спутнике полна нищеты и страданий, что приводит к мятежу. В результате теракта лунных повстанцев Джек теряет семью. Обуреваемый жаждой мести и справедливости, он вместе с друзьями отправляется на Луну в качестве разведчика Земной армии. Роль протагониста досталась Тиаки Кобаяси (Габимару из «Адского рая»).

Читать «Киберпанк» — одна из ярчайших новых версий технонуара
Бонус: Компания Bandai Namco Holdings и Japan Airlines объединили усилия ради амбициозного проекта JAL×GUNDAM FLY TO THE FUTURE, приуроченного к Всемирной выставке Expo 2025. В токийском аэропорту Ханэда 3 марта прошла презентация для журналистов, ознаменовавшая официальный запуск самолета JAL Gundam JET на внутренних рейсах. Boeing 737-800 имеет эксклюзивную раскраску, вдохновленную мобильным доспехом модели RX-78F00, а также демонстрирует на фюзеляже официального маскота выставки — Мяку-Мяку.

Полет Гандама, возвращение Фрирен и ссылка на Луну: главные новости аниме за неделю

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№ 5
Angelika77   13.03.2025 - 14:11
Прям как в настоящем кино: популярная тематика космоса и развития ИИ, без которой же трудно представить будущее. читать далее>>
№ 4
ДаринаКароль   12.03.2025 - 09:54
Много новинок ожидается именно в апреле, ждать осталось недолго. читать далее>>
№ 3
Ангелина_Сокол   9.03.2025 - 21:34
Ну такое себе, прочитала новости и можно сказать, что ничего не потеряла, пропустив анимэшные новинки. читать далее>>
№ 2
Киноман1985   8.03.2025 - 19:02
Отброшу спортивную тематику, пару нудных мультяшек, останется 60 % хорошего мультика. читать далее>>
№ 1
Дмитрий А. Мишин   8.03.2025 - 15:08
Бедный Харука сакура в честь парня-дерево ни разу не сказали ни одного красивого слова. Сакура красиво цветет. читать далее>>
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