Россияне в конце марта проведут «Уикенд с Аньес Варда»

Кинопрокатная компания «RWV Film» и проект КАРО.Арт подготовили для зрителей программу «Уикенд с Аньес Варда», посвященную памяти выдающейся французской кинематографистки и художницы, ушедшей из жизни шесть лет назад. Показы пройдут с 28 по 30 марта в четырех городах сети КАРО (Москва, Санкт-Петербург, Краснодар, Новосибирск), Екатеринбургском Ельцин Центре и Пермской Синематеке. Они будут сопровождаться беседами с экспертами и приятными дополнениями от партнеров, уточняет пресс-служба мероприятия.
фото: пресс-служба проекта КАРО.Арт
В рамках программы эксклюзивно представят три фильма Аньес Варда: превратившую режиссера в легенду «новой волны» ленту «Клео от 5 до 7», картину «Счастье», считающуюся одним из самых поэтичных фильмов в истории кино, и дебют «Пуэнт-Курт», признанный предтечей знаменитого движения.
Показ «Клео от 5 до 7» состоится 28 марта. В Москве картину обсудит куратор и директор Мультимедиа Арт Музея Ольга Свиблова, в Санкт-Петербурге представит главный редактор журнала «Сеанс» Василий Степанов, а в Краснодаре состоится обсуждение с киноведом Кирой Кац. «Счастье» покажут 29 марта. В Москве киноленту обсудят кинокритик Антон Фомочкин и психолог, киновед, автор телеграм-канала «смотри титры» Яна Бовбас, а в Северной столице — кинокритик и автор телеграм-канала «Я видел свечение экрана» Максим Ершов. Завершится программа 30 марта фильмом «Пуэнт-Курт». В Москве дебютную работу обсудит со зрителями киновед Алиса Мамедова, а в Петербурге пройдет обсуждение с исследовательницей кино, координатором фестиваля «Послание к человеку» Марией Грибовой. Билеты можно приобрести на сайте КАРО.
«Уикенд с Аньес Варда»
Аньес Варда считается одной из знаковых фигур французской «новой волны». Она изменила мировой кинематограф и стала одной из главных женщин-режиссеров в истории. Ее называли и первой ласточкой, и пионером, и бабушкой «новой волны», хотя сама Аньес не стремилась оказаться в кругу синефилов-интеллигентов. Варда выбрала свой собственный путь, не боясь ошибиться или отойти от правил. Всю жизнь она оттачивала свой авторский стиль, сочетая документальный реализм, экспериментальный подход, интерес к социальным вопросам и теме феминизма. Обладательница «Серебряного медведя» Берлинского кинофестиваля, «Золотого льва» Венецианского фестиваля, двух премий «Сезар», почетной «Золотой пальмовой ветви» и «Оскара» за личный вклад в киноискусство.
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