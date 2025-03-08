Россияне в конце марта проведут «Уикенд с Аньес Варда»

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Интервью Юлия Волкова: «Мне интересно быть пластилином в руках режиссера» Актриса – о сериале «Доктор Вера», переключении с драмы на комедию и музыке

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Главная тема Тайны дворцовых реконструкций: путь жанра докудрама от выпусков новостей до фильмов про императриц Что связывает фильм о Екатерине II и радиопостановки почти столетней давности?