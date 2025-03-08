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Россияне в конце марта проведут «Уикенд с Аньес Варда»

8 марта
2025 год

Новости кино >>
8 марта 2025
Кинопрокатная компания «RWV Film» и проект КАРО.Арт подготовили для зрителей программу «Уикенд с Аньес Варда», посвященную памяти выдающейся французской кинематографистки и художницы, ушедшей из жизни шесть лет назад. Показы пройдут с 28 по 30 марта в четырех городах сети КАРО (Москва, Санкт-Петербург, Краснодар, Новосибирск), Екатеринбургском Ельцин Центре и Пермской Синематеке. Они будут сопровождаться беседами с экспертами и приятными дополнениями от партнеров, уточняет пресс-служба мероприятия.

Россияне в конце марта проведут «Уикенд с Аньес Варда»
фото: пресс-служба проекта КАРО.Арт

В рамках программы эксклюзивно представят три фильма Аньес Варда: превратившую режиссера в легенду «новой волны» ленту «Клео от 5 до 7», картину «Счастье», считающуюся одним из самых поэтичных фильмов в истории кино, и дебют «Пуэнт-Курт», признанный предтечей знаменитого движения.

Показ «Клео от 5 до 7» состоится 28 марта. В Москве картину обсудит куратор и директор Мультимедиа Арт Музея Ольга Свиблова, в Санкт-Петербурге представит главный редактор журнала «Сеанс» Василий Степанов, а в Краснодаре состоится обсуждение с киноведом Кирой Кац. «Счастье» покажут 29 марта. В Москве киноленту обсудят кинокритик Антон Фомочкин и психолог, киновед, автор телеграм-канала «смотри титры» Яна Бовбас, а в Северной столице — кинокритик и автор телеграм-канала «Я видел свечение экрана» Максим Ершов. Завершится программа 30 марта фильмом «Пуэнт-Курт». В Москве дебютную работу обсудит со зрителями киновед Алиса Мамедова, а в Петербурге пройдет обсуждение с исследовательницей кино, координатором фестиваля «Послание к человеку» Марией Грибовой. Билеты можно приобрести на сайте КАРО.

«Уикенд с Аньес Варда»

Аньес Варда считается одной из знаковых фигур французской «новой волны». Она изменила мировой кинематограф и стала одной из главных женщин-режиссеров в истории. Ее называли и первой ласточкой, и пионером, и бабушкой «новой волны», хотя сама Аньес не стремилась оказаться в кругу синефилов-интеллигентов. Варда выбрала свой собственный путь, не боясь ошибиться или отойти от правил. Всю жизнь она оттачивала свой авторский стиль, сочетая документальный реализм, экспериментальный подход, интерес к социальным вопросам и теме феминизма. Обладательница «Серебряного медведя» Берлинского кинофестиваля, «Золотого льва» Венецианского фестиваля, двух премий «Сезар», почетной «Золотой пальмовой ветви» и «Оскара» за личный вклад в киноискусство.
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обсуждение >>
№ 4
Angelika77   13.03.2025 - 14:09
Столько наград, что Аньес Варде надо конечно отдать должное. Но мне её творчество не зашло, пробовала смотреть "Клео от 5 до 7", не смогла даже до середины дойти. читать далее>>
№ 3
Мария_2191   10.03.2025 - 21:36
Я думаю режисёр достоин, чтобы его фильмы (хотя б трио самых популярных), были пересмотрены и оценены. Поверьте, есть что посмотреть. читать далее>>
№ 2
Тульский парень   9.03.2025 - 15:21
... аналогично. не видел фильмов и не слышал. с одной стороны интерес есть, с другой не хочется терять время. читать далее>>
№ 1
Sveta_21Ermolova   8.03.2025 - 20:23
Не знакома ни с одной из трёх работ Аньес Варда, но вот как раз к концу марта собираюсь в Питер. Возможно получится побывать хоть на одном просмотре. читать далее>>
Всего сообщений: 4
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