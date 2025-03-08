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Джанет Мактир досталась роль Минервы Макгонагалл в новой экранизации «Гарри Поттера»

8 марта
2025 год

Новости кино >>
8 марта 2025
Джанет Мактир сыграет профессора трансфигурации Минерву Макгонагалл в сериале HBO и Warner Bros. «Гарри Поттер», уверяет Deadline.

Джанет Мактир досталась роль Минервы Макгонагалл в новой экранизации «Гарри Поттера»
фото: deadline.com

Образ Северуса Снегга, как ранее и предполагалось, планирует воплотить Паапе Эссьеду. Джон Литгоу предстанет в качестве директора школы «Хогвартс» Альбуса Дамблдора.

Съемки экранизации романов Джоан Роулинг намечены на лето 2025 года. По словам режиссера и исполнительного продюсера шоу Марка Майлода, в кастинге на главные роли Гарри, Рона и Гермионы приняло участие более 32 тысяч детей. Создателем сериала также числится сценаристка Франческа Гардинер. Премьера состоится не раньше 2026-го.
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№ 4
Мария_2191   10.03.2025 - 21:37
Это мне одной немного чудно и странно, что из легендарного Гарри Поттера хотят сотворить не пойми что? Только же всё испортят, я уверенна что мало кто оценит сериал. читать далее>>
№ 3
Тульский парень   9.03.2025 - 15:51
Мактир серьезная тетка. Кто видел "Озарк" помнят её героиню. Если такой образ перетянут в Гарри Поттера, тогда держитесь детишки. читать далее>>
№ 2
Sveta_21Ermolova   8.03.2025 - 20:25
Ну вот Джанет Мактир на образ Макгонагалл и Джон Литгоу - на Дамблдора хоть немного походят, но вот Паапе Эссьеду на Снегга ну никак вообще.. читать далее>>
№ 1
Дмитрий А. Мишин   8.03.2025 - 15:01
Черного на место белого актера. Не ахти какая мысль. читать далее>>
Всего сообщений: 4
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