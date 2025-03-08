Джанет Мактир досталась роль Минервы Макгонагалл в новой экранизации «Гарри Поттера»

Джанет Мактир
сыграет профессора трансфигурации Минерву Макгонагалл в сериале HBO и Warner Bros. «Гарри Поттер
», уверяет Deadline
.
Образ Северуса Снегга, как ранее и предполагалось
, планирует воплотить Паапе Эссьеду
. Джон Литгоу
предстанет в качестве директора школы «Хогвартс» Альбуса Дамблдора.
Съемки экранизации романов Джоан Роулинг
намечены на лето 2025 года. По словам режиссера и исполнительного продюсера шоу Марка Майлода
, в кастинге на главные роли Гарри, Рона и Гермионы приняло участие более 32 тысяч детей. Создателем сериала также числится сценаристка Франческа Гардинер
. Премьера состоится не раньше 2026-го.
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