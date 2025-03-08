Джанет Мактир досталась роль Минервы Макгонагалл в новой экранизации «Гарри Поттера»

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Актриса – о сериале «Доктор Вера», переключении с драмы на комедию и музыке

Юлия Волкова: «Мне интересно быть пластилином в руках режиссера»

В ночь с 11 на 12 июня, 00:30, ОТР

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