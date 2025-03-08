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Роберт Де Ниро, Мишель Монахэн и Адам Скотт выйдут на след серийного убийцы

8 марта
2025 год

Новости кино >>
8 марта 2025
Роберт Де Ниро, Мишель Монахэн и Адам Скотт сыграют в остросюжетном триллере «Человек-шепот» (The Whisper Man), уверяет Deadline.

Роберт Де Ниро, Мишель Монахэн и Адам Скотт выйдут на след серийного убийцы
фото: comingsoon.net

Зрителей ожидает экранизация одноименного романа Алекса Норта об овдовевшем авторе детективных романов, который после исчезновения своего восьмилетнего сына обращается за помощью к отцу, бывшему полицейскому на пенсии, и обнаруживает связь с давним делом осужденного серийного убийцы по прозвищу «Человек-шепот».

Режиссерское кресло нового фильма стримингового сервиса Netflix займет Джеймс Эшкрофт, среди продюсеров заявлены Энтони и Джо Руссо. Производство ленты должно начаться этой весной на Восточном побережье США.
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№ 1
Киноман1985   8.03.2025 - 18:59
Про серийных маньяков люблю. Только не получилось бы такого, что коп-пенсионер стал подражателем. читать далее>>
Всего сообщений: 1
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