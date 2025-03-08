Роберт Де Ниро, Мишель Монахэн и Адам Скотт выйдут на след серийного убийцы

Роберт Де Ниро
, Мишель Монахэн
и Адам Скотт
сыграют в остросюжетном триллере «Человек-шепот» (The Whisper Man), уверяет Deadline
.
Зрителей ожидает экранизация одноименного романа Алекса Норта об овдовевшем авторе детективных романов, который после исчезновения своего восьмилетнего сына обращается за помощью к отцу, бывшему полицейскому на пенсии, и обнаруживает связь с давним делом осужденного серийного убийцы по прозвищу «Человек-шепот».
Режиссерское кресло нового фильма стримингового сервиса Netflix займет Джеймс Эшкрофт
, среди продюсеров заявлены Энтони
и Джо Руссо
. Производство ленты должно начаться этой весной на Восточном побережье США.
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