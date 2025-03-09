Нетландия, крионика и Гай Ричи: главные трейлеры за неделю

Еженедельно мы публикуем сотни роликов к фильмам, сериалам и мультикам, подогревая интерес к предстоящим релизам. От захватывающих блокбастеров до атмосферного независимого кино, от легкомысленных европейских комедий до суровых российских драм — ничего не ускользает от цепкого внимания Кино-Театр.Ру. В этой рубрике мы собрали самые яркие и значимые трейлеры недели к проектам, которые уже совсем скоро появятся на больших экранах и стриминговых платформах.
СВЕЖИЕ РУССКИЕ
«Авиатор»
Экранизация одноимённого бестселлера Евгения Водолазкина
с Александром Горбатовым
и Константином Хабенским
в главных ролях выйдет в широкий прокат 20 ноября. По сюжету талантливый авиатор Иннокентий Платонов, ставший в 1929 году участником эксперимента по крионике, пытается найти место в новой реальности после разморозки в 2025 году.
«Авиатор»
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Как приручить Этерну: 20 интригующих экранизаций 2025 года
«Искупление»
В сети появился первый тизер-трейлер чёрно-белого мистического триллера о ветеране русско-турецкой войны 1877-1878 годов, который возвращается домой и узнаёт, что его сына заподозрили в контакте с дьяволом. Главные роли в фильме сыграли Сергей Безруков
, Виктор Сухоруков
, Никита Кологривый
и Кирилл Кяро
.
«Искупление»
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Суд да дело: «Плевако» — исторический детектив с Сергеем Безруковым
«Геройчики. Незваный гость»
Любимые герои мультсериала «Геройчики
» идут в большое кино: мальчик Рома собирается показать на школьном конкурсе собранный из конструктора звездолёт. Игрушка тут же привлекает внимание космических пиратов, и Роме вместе с друзьями — Пинки, Бубликом, Генералом Де Кролем, Флаем, Глорией, Ко-Ко и ящерицей-ниндзя О-Рашем — предстоит сразиться с пришельцами.
«Геройчики. Незваный гость»
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«Геройчики»
«Положение вещей»
Телеканал СТС показал трейлер 8-серийной комедии с Никитой Панфиловым
, Александрой Флоринской
и Марусей Климовой
в главных ролях. Сериал расскажет историю спецназовца, который в результате травмы начал говорить с предметами — это помогает ему в новой работе, решении давних проблем и поисках любви.
«Положение вещей». ТВ-ролик
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«Последний день рождения»
Драматический триллер Юрия Ильина
(«Сокровища партизанского леса
») стартует в прокате уже 13 марта. Талантливый психолог Андрей (Артур Сопельник
), увлечённый экспериментами с «человеческим счастьем», собирает свою большую семью (родители, три брата и сестра) на день рождения, но за фасадом тёплой встречи скрывается ложь.
«Последний день рождения»
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«Сокровища партизанского леса» Юрия Ильина
«Батя 2. Дед»
Телеканал ТНТ представил основной трейлер долгожданной комедии Ильи Учителя
(«Летучий корабль
») с Евгением Цыгановым
в главной роли. Фильм проведёт зрителя по большой семейной истории, которая началась ещё в военные годы, когда молодой Дед ушёл на фронт.
«Батя 2. Дед»
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«Батя» Дмитрия Ефимовича
ЗАПАДНЫЕ ЦЕННОСТИ
«Микки Монстр»
World Pictures опубликовала дублированный трейлер слэшера от создателей «Ужасающего 3
». Лента основана на одном из первых мультфильмов о Микки Маусе, «Пароходе Уилли
». События разворачиваются на пароме, где пассажиров начинает преследовать гигантская мышь.
«Микки Монстр»
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«Ужасающий 3» Дэмиена Леоне
«Питер Пэн. Кошмар в Нетландии»
В киновселенной, основанной на детских сказках, которая стартовала в 2023 году хоррором «Винни-Пух: Кровь и мёд
», пополнение: в российский прокат выходит низкобюджетый фильм ужасов о маньяке, одержимом идеей вечного детства. Венди Дарлинг ищет пропавшего брата и выходит на след безумного Питера Пэна.
«Питер Пэн: Кошмар в Нетландии»
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«Винни-Пух: Кровь и мёд» Риса Фрейк-Уотерфилда
«Обитель смерти»
Русскоязычным трейлером новой картины Джеймса Эшкрофта
(«Жестокая расплата
») поделилась кинокомпания Welcome Media. В центре сюжета амбициозный судья в отставке (Джеффри Раш
), который становится невольным участником таинственный игры в уединённом пансионе.
«Обитель смерти»
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«Жестокая расплата» Джеймса Эшкрофта
«Без ума от Тиффани»
В честь 85-летия флагманского магазина Tiffany в повторный прокат выходит документальный фильм Мэттью Миле
о всемирно известном ювелирном доме. Исследуя прошлое и настоящее бренда, раскрывая секрет преданности его клиентов, картина показывает, как обычный магазин превратился в глобальный феномен, прочно укоренившийся в поп-культуре.
«Без ума от Тиффани»
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«Без ума от Тиффани» Мэттью Миле
«Астерикс и Обеликс: Поединок вождей»
Netflix выпустил большой трейлер нового мультсериала о легендарных галлах. Астериксу и Обеликсу нужно придумать новый способ борьбы с римлянами, потому что друид забыл рецепт волшебного напитка. В это же время подданные Цезаря предлагают своему императору провести поединок, в котором будут участвовать по одному воину с каждой стороны.
«Астерикс и Обеликс: Поединок вождей». Трейлер №2 на английском языке
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«Астерикс и тайное зелье» Александра Астье и Луи Клиши
«Электрический штат»
Фантастическое приключение братьев Руссо
(«Мстители: Финал
») с Милли Бобби Браун
и Крисом Праттом
получило финальный трейлер. Фильм, основанный на одноимённом графическом романе Саймона Столенхага
, расскажет о девочке, которая ищет своего младшего брата после восстания роботов.
«Электрический штат». Трейлер №3 на английском языке
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«Супермен» Джеймса Ганна, новый «Мир Юрского периода» и вторая адаптация «Бегущего человека»: 25 интересных фантастических фильмов 2025 года
«Гангстерленд»
Премьера сериала Гая Ричи
(«Джентльмены
») с Томом Харди
в главной роли состоится 30 марта на платформе Paramount+. Действие криминальной драмы развернётся в Лондоне, где в противостояние двух преступных кланов вмешивается решала Гарри де Суза.
«Гангстерленд». Трейлер на английском языке
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«Джентльмены» Гая Ричи
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