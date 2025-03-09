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Орнелле Мути исполнилось 70 лет

9 марта
2025 год

Новости кино >>
9 марта 2025
Сегодня, 9 марта, исполняется 70 лет итальянской актрисе Орнелле Мути.

Орнелле Мути исполнилось 70 лет
фото: ТАСС

Орнелла Мути родилась в Риме. Ее настоящее имя — Франческа Романа Ривелли. После смерти отца Франческа вынуждена была рано начать работать — снималась в телерекламе, позировала в художественной школе. Слух о необыкновенно красивой натурщице дошел до режиссера Дамиано Дамиани, в фильме которого «Самая красивая жена» 14-летняя Мути и дебютировала вскоре на экранах Италии, установив своеобразный возрастной рекорд: до нее самой молодой дебютанткой считалась Стефания Сандрелли, ставшая звездой в 15 лет. Любопытно, что в ее дебютной ленте героиня Мути на пару лет старше исполнительницы, а партнер Орнеллы по фильму, актер Алессио Орано, впоследствии стал ее первым мужем, но их брак был недолгим.

В основном, Мути снималась в итальянском кино, но в 1980 году сыграла в британском фантастическом фильме «Флэш Гордон». В 1984 году появилась в фильме немецкого кинорежиссера Фолькера Шлендорфа «Любовь Свана» с Аленом Делоном. Российскому зрителю Мути больше всего известна по фильму «Укрощение строптивого». Она также снялась в главной роли в фильме «Жизнь прекрасна» Григория Чухрая.

В 2016 году актриса приобрела квартиру в Москве и заявила о намерении получить российское гражданство. Орнелла Мути также имеет недвижимость в Италии, во Франции и в Монако.
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обсуждение >>
№ 11
Аннна (Владивосток)   25.03.2025 - 17:57
Я видела Орнеллу лично ,на расстоянии вытянутой руки.Она очень красивая ,в её годы она выглядит краше многих 30-тилетних .Очень красивая женщина .С Днём рождения ! Дай Бог ей здоровья и радости . читать далее>>
№ 10
Андрей (Омск)   15.03.2025 - 17:13
... ой)) не все пластическим хирургом можно сделать. помните как Майкл Джексон решил попробовать пойти против неё читать далее>>
№ 9
Zanussi68   13.03.2025 - 21:32
... Как бы, у неё муж известный пластический хирург. читать далее>>
№ 8
Angelika77   13.03.2025 - 14:06
... да, вот бы мне такую, но увы. даже поход к косметологу не спасает, морщины так и лезут. читать далее>>
№ 7
ДаринаКароль   12.03.2025 - 09:47
... И не говорите, обожаю фильмы "Укрощение строптивого" и "Безумно влюблённый" с ней и Андриано Челентано) читать далее>>
Всего сообщений: 11
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фильмы
Жизнь прекраснаЛюбовь СванаСамая красивая женаУкрощение строптивогоФлэш Гордон

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Орнелле Мути исполнилось 70 лет фотографии
Орнелле Мути исполнилось 70 лет фотографии
Орнелле Мути исполнилось 70 лет фотографии
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