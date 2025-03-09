Орнелле Мути исполнилось 70 лет

Сегодня, 9 марта, исполняется 70 лет итальянской актрисе Орнелле Мути.
фото: ТАСС
Орнелла Мути родилась в Риме. Ее настоящее имя — Франческа Романа Ривелли. После смерти отца Франческа вынуждена была рано начать работать — снималась в телерекламе, позировала в художественной школе. Слух о необыкновенно красивой натурщице дошел до режиссера Дамиано Дамиани, в фильме которого «Самая красивая жена» 14-летняя Мути и дебютировала вскоре на экранах Италии, установив своеобразный возрастной рекорд: до нее самой молодой дебютанткой считалась Стефания Сандрелли, ставшая звездой в 15 лет. Любопытно, что в ее дебютной ленте героиня Мути на пару лет старше исполнительницы, а партнер Орнеллы по фильму, актер Алессио Орано, впоследствии стал ее первым мужем, но их брак был недолгим.
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