Эдриан Броуди может сыграть в новом фильме Дэмьена Шазелла

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Лента рассказывает про друзей Ранжита и Шьяма, застрявших в соляной пустыне Качский Ранн, разделяющий Индию и Пакистан

Билл Пуллман, Рик Моранис и Мел Брукс вернутся к своим ролям в сиквеле «Космических яиц»

14 июня

Ваша любимая Ghibli скоро снова войдет в моду: главные новости аниме за неделю

Ода Оде, два Камуя (золотой и не очень), а также «Призрак» и космическая богиня