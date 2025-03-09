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Эдриан Броуди может сыграть в новом фильме Дэмьена Шазелла

9 марта
2025 год

Новости кино >>
9 марта 2025
Недавно получивший «Оскар» за «Бруталиста» Эдриан Броуди уже присматривает себе новые проекты. Одним из них может стать картина Дэмьена Шазелла про каскадера Ивела Книвела. Переговоры с актером находятся на ранней стадии, уверяет Deadline. Главную роль в ленте должен сыграть Леонардо ДиКаприо.

Эдриан Броуди может сыграть в новом фильме Дэмьена Шазелла
фото: LA Times

ДиКаприо и Шазелл уже давно обсуждают фильм про Ивела Книвела. Изначально режиссер обратился к ДиКаприо с предложением снять тюремную драму с Paramount. Актер в ответ предложил фильм об Ивеле, который он пытался запустить в последние месяцы. После того как Шазел включился в проект, ДиКаприо начал проявлять интерес к главной роли, и хотя сделка еще не заключена, источники утверждают, что она близка к финальной стадии.

Ивел Книвел — американский каскадер, получивший мировую известность в 1960 годах благодаря своим рискованным трюкам на мотоцикле.
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№ 5
Sveta_21Ermolova   14.03.2025 - 21:11
... А как же "Гудини", "Химера" "Таинственный лес" и даже тот "Кинг Конг". У Броуди полно достойных ролей. читать далее>>
№ 4
Ксюша Микс   10.03.2025 - 20:59
Самая лучшая и впечатляющая работа конечно в "Пианисте", хотя в целом очень противоречиво отношусь непосредственно к герою. читать далее>>
№ 3
ЛинаМисс   10.03.2025 - 20:57
С участием ДиКаприо и Броуди проект обещает стать исторической драмы с элементами экшн, рассказывающей о трудной и драматичной жизни каскадера Ивела Книвела, одного из самых известных героев Америки. читать далее>>
№ 2
Мария_2191   10.03.2025 - 20:40
... Не спишите так, поживём - увидим. Ещё даже съёмки фильма не начались. Но одно могу сказать, что Броуди, то ДиКаприо актёры высокого уровня, так что фильм будет памятный. читать далее>>
№ 1
Ангелина_Сокол   9.03.2025 - 21:04
Так роль кого достанется Броуди? Ивела Книвела вроде будет играть ДиКаприо как я поняла. читать далее>>
Всего сообщений: 5
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персоны
Эдриан БроудиЛеонардо ДиКаприоИвел НивелДэмьен Шазелл
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