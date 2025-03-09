Эдриан Броуди может сыграть в новом фильме Дэмьена Шазелла

ДиКаприо и Шазелл уже давно обсуждают фильм про Ивела Книвела. Изначально режиссер обратился к ДиКаприо с предложением снять тюремную драму с Paramount. Актер в ответ предложил фильм об Ивеле, который он пытался запустить в последние месяцы. После того как Шазел включился в проект, ДиКаприо начал проявлять интерес к главной роли, и хотя сделка еще не заключена, источники утверждают, что она близка к финальной стадии.
Ивел Книвел — американский каскадер, получивший мировую известность в 1960 годах благодаря своим рискованным трюкам на мотоцикле.
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