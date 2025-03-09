В Югре снимут фильм «Паралимпиец» по уникальному моноспектаклю

В рамках XXIII Международного фестиваля кинодебютов «Дух огня» было подписано соглашение о сотрудничестве между директором окружной телерадиокомпании «Югра» Алексеем Елизаровым и генеральным директором компании «КиноКульт» Тамарой Богдановой. В соответствии с договоренностями, в Югре будут проходить съемки полнометражной игровой картины «Паралимпиец» по одноименному моноспектаклю, автором которого является Роман Габриа, главный режиссер петербургского театра «Мастерская». Об этом сообщает пресс-служба проекта.
фото: пресс-служба проекта
«Мы рассчитываем на поддержку региона и медиахолдинга «Югра» — нашего партнера, в организации съемок и производстве фильма», — отметила Тамара Богданова. Алексей Елизаров, в свою очередь, сообщил, что медиахолдинг «Югра» предоставит все необходимые технические ресурсы для реализации проекта и обеспечит дистрибуцию картины для югорчан и широкой аудитории зрителей.
«Паралимпиец» — первая постановка театра «пара», премьеры спектакля прошли в Петербурге и Москве. Это история спортсмена-паралимпийца, рассказанная от первого лица, монолог человека, преодолевающего персональную дистанцию с ее трудностями и юмором. В спектакле зрители взаимодействуют с главным героем, помогая ему принять себя. Это не просто спектакль, а исповедь человека, стоящего на грани возможного. Это история мужества и преодоления, схватки человека с судьбой, в которой каждая победа оказывается лишь одним шагом на долгом и трудном пути под названием жизнь.
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