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В Югре снимут фильм «Паралимпиец» по уникальному моноспектаклю

9 марта
2025 год

Новости кино >>
9 марта 2025
В рамках XXIII Международного фестиваля кинодебютов «Дух огня» было подписано соглашение о сотрудничестве между директором окружной телерадиокомпании «Югра» Алексеем Елизаровым и генеральным директором компании «КиноКульт» Тамарой Богдановой. В соответствии с договоренностями, в Югре будут проходить съемки полнометражной игровой картины «Паралимпиец» по одноименному моноспектаклю, автором которого является Роман Габриа, главный режиссер петербургского театра «Мастерская». Об этом сообщает пресс-служба проекта.

В Югре снимут фильм «Паралимпиец» по уникальному моноспектаклю
фото: пресс-служба проекта

«Мы рассчитываем на поддержку региона и медиахолдинга «Югра» — нашего партнера, в организации съемок и производстве фильма», — отметила Тамара Богданова. Алексей Елизаров, в свою очередь, сообщил, что медиахолдинг «Югра» предоставит все необходимые технические ресурсы для реализации проекта и обеспечит дистрибуцию картины для югорчан и широкой аудитории зрителей.

«Паралимпиец» — первая постановка театра «пара», премьеры спектакля прошли в Петербурге и Москве. Это история спортсмена-паралимпийца, рассказанная от первого лица, монолог человека, преодолевающего персональную дистанцию с ее трудностями и юмором. В спектакле зрители взаимодействуют с главным героем, помогая ему принять себя. Это не просто спектакль, а исповедь человека, стоящего на грани возможного. Это история мужества и преодоления, схватки человека с судьбой, в которой каждая победа оказывается лишь одним шагом на долгом и трудном пути под названием жизнь.
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обсуждение >>
№ 5
Yanina Sokolova   13.03.2025 - 20:57
Роману Габриа точно повезло - вот это написал сценарий, по которому не только сыгран спектакль, но ещё и кино будет снято. читать далее>>
№ 4
Angelika77   13.03.2025 - 14:01
Медиахолдингу "Югра" прийдётся сильно раскошелиться, чтобы хоть более-менее снять картину про паралимпийца. Может регион тоже поучаствует в этом деле. читать далее>>
№ 3
ДаринаКароль   12.03.2025 - 09:42
... Ну в фильме спасти ситуацию хоть может смена сцен, героев, а на театральной сцене всё однотипно, даже спецэффекты не всегда помогают и хорошая игра актёра. читать далее>>
№ 2
Igor D.88   10.03.2025 - 15:41
... не знаю)) я не представляю каким получится фильм после того как разобрался, что из себя представлял спектакль. читать далее>>
№ 1
Ангелина_Сокол   9.03.2025 - 21:02
Кино думаю выйдет лучше, чем спектакль. Правда неясно сколько ждать премьеры, раз съёмки ещё даже не начинались. читать далее>>
Всего сообщений: 5
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персоны
Тамара Богданова (II)Роман Габриа

фотографии >>
В Югре снимут фильм «Паралимпиец» по уникальному моноспектаклю фотографии
В Югре снимут фильм «Паралимпиец» по уникальному моноспектаклю фотографии
В Югре снимут фильм «Паралимпиец» по уникальному моноспектаклю фотографии
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