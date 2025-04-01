Лилии под обстрелом: тизер военной драмы «Кокон», где угадывается влияние Ghibli

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«Дорогая, я больше не перезвоню» с Никитой Ефремовым, Дмитрием Чеботаревым и Милой Ершовой выйдет 17 апреля

Актеру было 65 лет

Не стало звезды фильмов «Схватка», «Бэтмен навсегда» и «Дорз» Вэла Килмера

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«От меня идёт тяжёлая энергия»: Мила Ершова о трудностях быть неудобной

Актриса не знает, что с этим делать