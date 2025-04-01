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Лилии под обстрелом: тизер военной драмы «Кокон», где угадывается влияние Ghibli

1 апреля
2025 год

Новости кино >>
1 апреля 2025
Как и было заявлено, 30 марта на японском телевидении состоялась предпремьера аниме «Кокон». Военная драма основана на дзёсэй-манге Матико КёБогиня с косичками»), а та — вдохновлена реальной историей санитарного отряда Химэюри, также известного как «Корпус лилий».


История о боли, взрослении и самопожертвовании разворачивается на Окинаве времен Второй мировой войны. Сан и Маю — ученицы престижной женской школы на острове — стараются проводить время с подругами даже в траншеях и окопах, надеясь сохранить остатки нормальной жизни. Только фронт стремительно приближается: девочек отправляют в качестве санитарок в подземный госпиталь, устроенный прямо в скале. Поток раненых бесконечен, работа — изнурительная, и юные медсестры постепенно теряют силы и веру. Когда укрытие приказывают отдать армии, школьницы и учителя вынуждены спасаться самостоятельно.

Читать «Богиня с косичками» — взросление в декорациях конца света
Имена главных героинь несут глубокий смысл. Сан отсылает к он-ёми (китайское чтение) иероглифа 蚕 (каико — шелкопряд). Эту ассоциацию усиливает визуальная деталь: на её защитном капюшоне — нашивка с существом, напоминающим крылатую личинку. Маю (繭) означает «кокон». На протяжении всей истории она прикрывает Сан в моменты опасности, физически и эмоционально оберегает от ужаса войны. Юных сестер милосердия озвучивают киноактрисы Марика ИтоЯ есть то, что я есть») и Хикари Мицусима (Карина из «Ван-Писа: Золото»).

Лилии под обстрелом: тизер военной драмы «Кокон», где угадывается влияние Ghibli

«Кокон» стал дебютом в режиссуре Юкимицу Ины, ранее занимавшегося ключевой анимацией «Повести о доме Тайра» и «Руки прочь от кинокружка!»). Он также выступил раскадровщиком, соавтором сценария и руководителем анимации. Особую «гиблиевскую» интонацию фильму придает Хитоми ТатэноУнесенные призраками», «Мой сосед Тоторо»). Бывшая аниматорка Ghibli основала студию Sasayuri, где и делали проект.

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обсуждение >>
№ 3
Ангелина_Сокол   2.04.2025 - 18:12
... Я так понимаю, что да. В последнее время что-то реально в анимэ всё больше появляется тем, приближённых к войне. читать далее>>
№ 2
Дмитрий А. Мишин   2.04.2025 - 13:02
Аниме полетело не совсем в свойственную для себя тематику. Что это в итоге получилось драма? читать далее>>
№ 1
Sveta_21Ermolova   1.04.2025 - 14:05
Сюжетная линия совсем не детская, но только так можно донести юному поколению, что значит вера, дружба и героизм на примере исторической войны. читать далее>>
Всего сообщений: 3
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Богиня МицуамиВан-Пис: ЗолотоКоконМой сосед ТотороПовесть о доме ТайраРуки прочь от кинокружка!Унесённые призракамиЯ есть то, что я есть

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Лилии под обстрелом: тизер военной драмы «Кокон», где угадывается влияние Ghibli фотографии
Лилии под обстрелом: тизер военной драмы «Кокон», где угадывается влияние Ghibli фотографии
Лилии под обстрелом: тизер военной драмы «Кокон», где угадывается влияние Ghibli фотографии
Лилии под обстрелом: тизер военной драмы «Кокон», где угадывается влияние Ghibli фотографии
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