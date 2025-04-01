Лилии под обстрелом: тизер военной драмы «Кокон», где угадывается влияние Ghibli

Как и было заявлено
, 30 марта на японском телевидении состоялась предпремьера аниме «Кокон
». Военная драма основана на дзёсэй
-манге Матико Кё
(«Богиня с косичками
»), а та — вдохновлена реальной историей санитарного отряда Химэюри, также известного как «Корпус лилий».
История о боли, взрослении и самопожертвовании разворачивается на Окинаве времен Второй мировой войны. Сан и Маю — ученицы престижной женской школы на острове — стараются проводить время с подругами даже в траншеях и окопах, надеясь сохранить остатки нормальной жизни. Только фронт стремительно приближается: девочек отправляют в качестве санитарок в подземный госпиталь, устроенный прямо в скале. Поток раненых бесконечен, работа — изнурительная, и юные медсестры постепенно теряют силы и веру. Когда укрытие приказывают отдать армии, школьницы и учителя вынуждены спасаться самостоятельно.
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«Богиня с косичками» — взросление в декорациях конца света
Имена главных героинь несут глубокий смысл. Сан отсылает к он-ёми (китайское чтение) иероглифа 蚕 (каико — шелкопряд). Эту ассоциацию усиливает визуальная деталь: на её защитном капюшоне — нашивка с существом, напоминающим крылатую личинку. Маю (繭) означает «кокон». На протяжении всей истории она прикрывает Сан в моменты опасности, физически и эмоционально оберегает от ужаса войны. Юных сестер милосердия озвучивают киноактрисы Марика Ито
(«Я есть то, что я есть
») и Хикари Мицусима
(Карина из «Ван-Писа: Золото
»).
«Кокон» стал дебютом в режиссуре Юкимицу Ины
, ранее занимавшегося ключевой анимацией «Повести о доме Тайра
» и «Руки прочь от кинокружка!
»). Он также выступил раскадровщиком, соавтором сценария и руководителем анимации. Особую «гиблиевскую» интонацию фильму придает Хитоми Татэно
(«Унесенные призраками
», «Мой сосед Тоторо
»). Бывшая аниматорка Ghibli
основала студию Sasayuri
, где и делали проект.
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