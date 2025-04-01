«Дорогая, я больше не перезвоню» с Никитой Ефремовым, Дмитрием Чеботаревым и Милой Ершовой выйдет 17 апреля

В центре сюжета комедии — успешный московский рекламщик, Данила (Никита Ефремов), который привык жить в бешеном ритме и стремиться к карьерным вершинам. Однако судьба вносит неожиданные коррективы: внезапное происшествие отправляет его в кому, и он оказывается в прихожей загробного мира. Там ему предстоит разобраться в своих поступках, взглянуть на жизнь по-новому и, возможно, получить второй шанс.
Картина создана компанией ID Production совместно с онлайн-кинотеатром Okko при поддержке Национальной Медиа Группы. Сложнопостановочные сцены фильма, выполненные с использованием передовой технологии Virtual Production, были воплощены командой студии XOVP.
обсуждение >>