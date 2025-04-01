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«Дорогая, я больше не перезвоню» с Никитой Ефремовым, Дмитрием Чеботаревым и Милой Ершовой выйдет 17 апреля

1 апреля
2025 год

Новости кино >>
1 апреля 2025
Фантастическая комедия «Дорогая, я больше не перезвоню» выйдет 17 апреля в Okko. В проекте сыграли Никита Ефремов, Ян Цапник, Агата Муцениеце, Дмитрий Чеботарев, Валентина Ляпина, Мила Ершова и Ангелина Пахомова. Одну из ролей исполнила Евгения Добровольская — этот фильм стал для нее последним, сообщает пресс-служба онлайн-кинотеатра.



В центре сюжета комедии — успешный московский рекламщик, Данила (Никита Ефремов), который привык жить в бешеном ритме и стремиться к карьерным вершинам. Однако судьба вносит неожиданные коррективы: внезапное происшествие отправляет его в кому, и он оказывается в прихожей загробного мира. Там ему предстоит разобраться в своих поступках, взглянуть на жизнь по-новому и, возможно, получить второй шанс.

Постановщиком картины выступил Александр Фомин, который также написал сценарий. Зрители знают его по картине «Молодой человек» и сериалу «Министерство всего хорошего». Визуальную часть доверили оператору Наталье Макаровой, а художественным оформлением занималась Рузанна Оганесян.

«Дорогая, я больше не перезвоню» с Никитой Ефремовым, Дмитрием Чеботаревым и Милой Ершовой выйдет 17 апреля
фото: пресс-служба онлайн-кинотеатра Okko

Картина создана компанией ID Production совместно с онлайн-кинотеатром Okko при поддержке Национальной Медиа Группы. Сложнопостановочные сцены фильма, выполненные с использованием передовой технологии Virtual Production, были воплощены командой студии XOVP.
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персоны
Евгения ДобровольскаяМила ЕршоваНикита ЕфремовВалентина ЛяпинаНаталья Макарова (IV)Агата МуцениецеАнгелина ПахомоваАлександр Фомин (III)Ян ЦапникДмитрий Чеботарёв
фильмы
Дорогая, я больше не перезвонюМинистерство Всего ХорошегоМолодой человек

фотографии >>
«Дорогая, я больше не перезвоню» с Никитой Ефремовым, Дмитрием Чеботаревым и Милой Ершовой выйдет 17 апреля фотографии
«Дорогая, я больше не перезвоню» с Никитой Ефремовым, Дмитрием Чеботаревым и Милой Ершовой выйдет 17 апреля фотографии
«Дорогая, я больше не перезвоню» с Никитой Ефремовым, Дмитрием Чеботаревым и Милой Ершовой выйдет 17 апреля фотографии
«Дорогая, я больше не перезвоню» с Никитой Ефремовым, Дмитрием Чеботаревым и Милой Ершовой выйдет 17 апреля фотографии
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