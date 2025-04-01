Объявлены первые лауреаты XI Национальной анимационной премии «Икар», которая состоится в Москве 3 апреля в «Театре на Трубной». Как сообщает пресс-служба мероприятия, победителей в категориях «Мастер» и «Продюсер» по традиции выбирает оргкомитет.
В номинации «Продюсер» приз будет вручен директору екатеринбургской студии «А-фильм» Валентине Хижняковой за вклад в сохранение и развитие уральской анимации – кузницы уникальных кадров для российского и мирового анимационного кино.
Всего на соискание премии было подано рекордное количество заявок — 180. Традиционно призы будут вручаться в 16 номинациях. Премия «Икар» проводится при поддержке Министерства культуры Российской федерации, киностудии «Союзмультфильм» и Благотворительного фонда поддержки анимации.
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