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Евгений Цыганов получит шанс на «Семейное счастье»

1 апреля
2025 год

Новости кино >>
1 апреля 2025
Завершились съемки первой киноэкранизации одноименного романа Льва Толстого «Семейное счастье» с Евгением Цыгановым в главной роли. За производство проекта отвечают студия KIONFILM, киностудия «РОК» (ROCK FILMS), «Амедиа Продакшн», при поддержке Министерства Культуры Российской Федерации, уточняет пресс-служба онлайн-кинотеатра KION.

Евгений Цыганов получит шанс на «Семейное счастье»
фото: пресс-служба онлайн-кинотеатра KION

«В нашем современном мире, где идеал счастья часто упрощается, исследование Толстым нюансов в любви и семейной жизни кажется поразительно современным. Масштаб человеческого чувства достигает невероятных размеров. Я старалась снимать фильм о том, как наш выбор формирует нашу жизнь. О том, что настоящая любовь — это любовь, обогащенная опытом и выбор одного и того же человека каждый день. Удивительно точно Толстой рассказывает историю от лица юной девушки, точно под микроскопом наблюдая ее переход от романтического идеализма к более разочарованному, «взрослому» взгляду на брак. На мой взгляд, это сильно резонирует в наше время», — говорит режиссер-постановщик, со-продюсер и автор сценария Стася Толстая.

«Семейное счастье» – это чувственная драма о сложном и хрупком мире супружеских отношений. После потери родителей Маша влюбляется в своего опекуна Сергея Михайловича. Маша юна, Сергей Михайлович намного старше, и им предстоит пройти непростой путь к пониманию друг друга. Это история о том, как двое в браке неизбежно меняются, иллюзии разбиваются, а на их месте рождаются немыслимые прежде глубина и близость.

Юную возлюбленную Машу сыграла дебютантка Евгения Леонова. Также в фильме снимаются Юлия Снигирь, Ирина Розанова, Владислав Ценев, Мариэтта Цигаль-Полищук, Елена Морозова и другие. Генеральным продюсером проекта стал Алексей Учитель.

Евгений Цыганов получит шанс на «Семейное счастье»
фото: пресс-служба онлайн-кинотеатра KION

«Поскольку главная героиня "Семейного счастья" — молодая девушка, то, мне кажется, режиссеру Стасе Толстой было несложно найти в этом произведении тему, которая волнует именно ее, чтобы взяться за этот неподъемный труд, а именно — переложить роман на киноязык и приблизиться к автору. Для меня роман "Семейное счастье" перекликается с более поздними произведениями Толстого – "Анной Карениной" и "Крейцеровой сонатой". Но если Каренина трагически погибает под поездом, а Позднышев убивает свою жену, не выдержав ревности, то в "Семейном счастье" Толстой дает героям второй шанс и надежду. Мечту о прощении», — отмечает Евгений Цыганов.
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обсуждение >>
№ 7
Весне дорогу!   2.04.2025 - 15:28
блин, ну до чего неграмотные творцы ((( читать далее>>
№ 6
Дмитрий А. Мишин   2.04.2025 - 12:51
... Наверное и контракты общие. Но вообще они муж и жена. Так удобнее, вместе на работу и домой. Как Кончаловский с Высоцкой. читать далее>>
№ 5
nord   2.04.2025 - 07:23
Это интересно. читать далее>>
№ 4
Евгения Вячеславовна Н. (Старый Оскол)   2.04.2025 - 01:46
Какая замечательная новость! Я ещё в 2023 году на страничке «Цербера» писала как скучаю по "театральному" Цыганову в кино, но в означенном сериале у него роль второго плана, а здесь - главная... читать далее>>
№ 3
Kaseke   1.04.2025 - 21:12
Как это ПЕРВОЙ экранизации? Даже этот сайт выдает сразу 2 экранизации - 1916 г. и 1971г. с Маргаритой свет Тереховой.) Так что эта будет уже третья. С Цыгановым ! Вот порадовали. читать далее>>
Всего сообщений: 7
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персоны
Евгения ЛеоноваЕлена МорозоваИрина РозановаЮлия СнигирьСтася ТолстаяАлексей УчительВладислав ЦенёвМариэтта Цигаль-ПолищукЕвгений Цыганов
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Семейное счастье

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Евгений Цыганов получит шанс на «Семейное счастье» фотографии
Евгений Цыганов получит шанс на «Семейное счастье» фотографии
Евгений Цыганов получит шанс на «Семейное счастье» фотографии
Евгений Цыганов получит шанс на «Семейное счастье» фотографии
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