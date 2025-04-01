Евгений Цыганов получит шанс на «Семейное счастье»

Завершились съемки первой киноэкранизации одноименного романа Льва Толстого «Семейное счастье» с Евгением Цыгановым в главной роли. За производство проекта отвечают студия KIONFILM, киностудия «РОК» (ROCK FILMS), «Амедиа Продакшн», при поддержке Министерства Культуры Российской Федерации, уточняет пресс-служба онлайн-кинотеатра KION.
фото: пресс-служба онлайн-кинотеатра KION
«В нашем современном мире, где идеал счастья часто упрощается, исследование Толстым нюансов в любви и семейной жизни кажется поразительно современным. Масштаб человеческого чувства достигает невероятных размеров. Я старалась снимать фильм о том, как наш выбор формирует нашу жизнь. О том, что настоящая любовь — это любовь, обогащенная опытом и выбор одного и того же человека каждый день. Удивительно точно Толстой рассказывает историю от лица юной девушки, точно под микроскопом наблюдая ее переход от романтического идеализма к более разочарованному, «взрослому» взгляду на брак. На мой взгляд, это сильно резонирует в наше время», — говорит режиссер-постановщик, со-продюсер и автор сценария Стася Толстая.
«Семейное счастье» – это чувственная драма о сложном и хрупком мире супружеских отношений. После потери родителей Маша влюбляется в своего опекуна Сергея Михайловича. Маша юна, Сергей Михайлович намного старше, и им предстоит пройти непростой путь к пониманию друг друга. Это история о том, как двое в браке неизбежно меняются, иллюзии разбиваются, а на их месте рождаются немыслимые прежде глубина и близость.
«Поскольку главная героиня "Семейного счастья" — молодая девушка, то, мне кажется, режиссеру Стасе Толстой было несложно найти в этом произведении тему, которая волнует именно ее, чтобы взяться за этот неподъемный труд, а именно — переложить роман на киноязык и приблизиться к автору. Для меня роман "Семейное счастье" перекликается с более поздними произведениями Толстого – "Анной Карениной" и "Крейцеровой сонатой". Но если Каренина трагически погибает под поездом, а Позднышев убивает свою жену, не выдержав ревности, то в "Семейном счастье" Толстой дает героям второй шанс и надежду. Мечту о прощении», — отмечает Евгений Цыганов.
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