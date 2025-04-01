Тренды и вызовы зарубежного независимого кино обсудили на кинорынке и форуме «Российский кинобизнес»

Сегодня в Москве стартовал кинорынок и форум «Российский кинобизнес». Во второй раз он проходит в комплексе «Синема Парк Мосфильм» на территории киноконцерна «Мосфильм». Форум собрал 1200 представителей киноиндустрии из России, СНГ и других стран. В течение трех дней пройдут презентации и показы фильмов ведущих кинопрокатных компаний России и СНГ, рынок проектов #Поиск, выставка и деловая программа, уточняет пресс-служба мероприятия.
фото: пресс-служба кинорынка и форума
Первая сессия деловой программы была посвящена репертуарному планированию и закупочной политике в области зарубежного независимого кино. В обсуждении приняли участие президент Arna Media Надежда Мотина, операционный директор «Экспонента Фильм» Елена Верниковская, генеральный директор Про:Взгляд Татьяна Долженко, соучредитель Must see magic film Ксения Мельниченко, генеральный директор «Кинокомпания «Пионер» Александра Геллер, креативный директор RWV Film Аюр Базаров и генеральный директор Wanta Group Мария Щербаль. Модератором стал продюсер, учредитель аналитического консалтинг-агентства «Эстимейт Компани» Николай Ларионов.
Сессию открыла Мария Щербаль обозначив ключевые тренды зрительских предпочтений. Она подчеркнула, что зрители все чаще воспринимают поход в кино как способ отдохнуть и провести время с близкими, поэтому растет спрос на жанры, обеспечивающие яркие впечатления и эмоциональное вовлечение — комедии, семейные фильмы и приключения. Особенно востребованы сюжеты с добрыми, позитивными историями и яркими героями, предлагающие моральные и нравственные ориентиры. Надежда Мотина отметила, что за последние три года существенно выросли бюджеты закупок фильмов. Она подчеркнула важность сбалансированного подхода к репертуару «Кино бывает очень разным по жанрам, по аудитории, и очень важно найти то, что будет волновать и интересовать зрителей. Если в 2022 году можно было выпускать в прокат практически любое кино, и в отсутствие студийного контента аудитория шла на него, то в 2023 году зритель уже разобрался и начал ходить на фильмы, которые его действительно интересуют и цепляют, — рассказала Мотина. — То есть мы стараемся делать предложения для каждого зрителя. Как я люблю шутить, что в моей команде каждый найдет проект по душе, чтобы работать над ним было приятно и интересно».
Елена Верниковская рассказала о кардинальном изменении условий работы за последние годы. Значительно выросли закупочные риски, поскольку большая часть проектов приобретается еще на стадии сценария. «Каждый рынок мы рассматриваем порядка 50-200 проектов. Если раньше порядка 50 процентов проектов мы покупали на этапе сценария, то сейчас то, что мы покупаем на стадии сценария, это уже 80-90 процентов. Возросла и конкуренция на рынке, что существенно влияет на стоимость фильмов и темпы принятия решений. Мы стали покупать в три раза больше тайтлов за последние десять лет», — поделилась Верниковская.
фото: пресс-служба кинорынка и форума
Аюр Базаров затронул актуальные проблемы закупки зарубежного контента, связанные с законодательными ограничениями по темам ЛГБТ, наркотиков и новых социальных вопросов. Он отметил, что ряд зарубежных проектов не могут быть реализуемы для проката согласно российскому законодательству. По мнению Ксении Мельниченко, зрители предпочитают смотреть большое российское семейное кино. Александра Геллер рассказала о закупочной стратегии «Кинокомпании «Пионер»: «Мы очень аккуратны в своих закупках, стараемся всегда приобретать те проекты, с которыми мы умеем работать. Последний наш релиз — казахское кино "Папа умер в субботу". Казалось бы, непростой жанр, но результаты превзошли ожидания. Когда мы разрабатывали позиционирование, в нем появился флер какой-то легкости, девичьей истории, чего-то смешного. Таким образом, мы никогда не относимся к каким-то жанрам предвзято».
Аналитик и модератор встречи Николай Ларионов привел важную статистику последних трех лет после ухода голливудских мейджоров: доля зарубежного независимого кино выросла до 26% от общего российского бокс-офиса. Среди жанров лидирует хоррор, который по сборам впервые превзошел анимацию. Он также отметил появление феномена «спящих хитов» — фильмов, изначально имевших небольшую роспись, но показавших высокие результаты благодаря зрительскому интересу и сарафанному радио, такие как «Субстанция», «Граф Монте-Кристо» или «Мальчик и птица». Участники сессии подтвердили, что рынок зарубежного независимого кино продолжает адаптироваться к изменяющимся условиям, находя баланс между растущими ожиданиями аудитории, закупочными рисками и законодательными вызовами.
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