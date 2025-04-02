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Не стало звезды фильмов «Схватка», «Бэтмен навсегда» и «Дорз» Вэла Килмера

2 апреля
2025 год

Новости кино >>
2 апреля 2025
Не стало популярного американского актера, продюсера, режиссера, сценариста и оператора Вэла Килмера. Ему было 65 лет, уточняет The New York Times.

Не стало звезды фильмов «Схватка», «Бэтмен навсегда» и «Дорз» Вэла Килмера

По словам дочери звезды, актрисы Мерседес Килмер, отец скончался от пневмонии 1 апреля. В 2014 году у него был диагностирован рак горла, который он победил.

Вэл Эдвард Килмер родился 31 декабря 1959-го в Лос-Анджелесе. Среди его предков были шведы, немцы, монголы, шотландцы, ирландцы и индейцы. Родители — домохозяйка Глэдис и агент по недвижимости Эжен — развелись, когда ему было девять. После развода Вэл жил то вместе с матерью в Санта-Фе, то с отцом на ранчо в Лос-Анджелесе. Затем его мать снова вышла замуж. Рос со своими старшими братьями Марком и Уэсли, который утонул, когда Вэл учился на актера. Уже в детстве принимал активное участие в театральных постановках. Учился в средней школе, где изучал драматическое искусство, затем — в Голливудской профессиональной школе. В 17 лет стал учеником школы искусств Juilliard в Нью-Йорке. Во время обучения всерьез увлекся классикой. Играл в греческих трагедиях и шекспировских пьесах, был и Макбетом, и Ричардом III. С 1981-го играл в театре. В 1983-м оказался на Бродвее, где его сценическими партнерами были Кевин Бэйкон и Шон Пенн. А в 1988-м Килмеру выпала честь играть Гамлета на Шекспировском фестивале в Колорадо. В начале 80-х опубликовал поэтический сборник «Мой рай после ожога», а позднее написал сценарий документального фильма о ядерном оружии.

Смотреть онлайн Фильмы с Вэлом Килмером
Кинодебют состоялся в 24 года в знаменитой комедии братьев Цукер и Джима Абрахамса «Совершенно секретно!», представляющей собой пародию на шпионские ленты. Килмер самостоятельно спел в фильме все песни, а потом выпустил альбом под именем своего персонажа Ника Риверса. Затем ему предложили главную роль в «Грязных танцах», но он отказался. В 1986-м сыграл Айса в знаковом боевике Тони Скотта «Лучший стрелок». На съемочной площадке фэнтези Рона Ховарда и Джорджа Лукаса «Уиллоу» познакомился со Джоэнн Уэлли. В марте 1988-го они поженились, а через год вместе снялись в ленте «Убей меня снова». В 1992-м у пары родилась дочь Мерседес, а после рождения сына Джека они развелись. Еще одним знаменательным событием в жизни звезды стала роль легендарного рок-музыканта Джима Моррисона в байопике Оливера Стоуна «Дорз», в котором он исполнил все вошедшие в фильм песни культовой группы. В «Настоящей любви», поставленной по сценарию Квентина Тарантино, Вэл и вовсе предстал в образе самого Элвиса Пресли. Спустя пару лет Джоэл Шумахер пригласил его на титульную роль в кинокомикс «Бэтмэн навсегда», а Майкл Манн позвал в культовый криминальный боевик «Схватка», где он составил компанию Роберту де Ниро и Аль Пачино. Ему доводилось сниматься и с другими легендами — с Марлоном Брандо в «Острове доктора Моро» и с Майклом Дугласом в «Призраке и тьме».

Всего на счету мастера 104 роли в кино и на телевидении. Среди других заметных работ с его участием — «Настоящий гений», «Настоящая Маккой», «Тумстоун», «Святой», «Принц Египта», «С первого взгляда», «Красная планета», «Поллок», «Александр», «Охотники за разумом», «Поцелуй навылет», «Дежа вю», «Плохой лейтенант», «Ирландец», «Между», «Между нами музыка», «Снеговик» и «Джей и молчаливый Боб: Перезагрузка». Подарил свой голос персонажам игр Spider-Man: Edge of Time и Planes. В 2021-м о нем была снята неигровая лента «Вэл», а в 2022-м Вэл Килмер вернулся к образу Айсмена в фильме «Топ Ган: Мэверик», который стал его «лебединой песней». За свою непродолжительную жизнь был удостоен девяти престижных наград, включая две премии «Спутник» и приз фестиваля в Ситжесе.
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№ 9
Ardi Saq   6.04.2025 - 12:31
Царствие ему небесное! Хороший был Актер. Очень рано ушел. читать далее>>
№ 8
Angelika77   5.04.2025 - 20:07
... Сейчас к сожалению скорее умрешь от обычной аллергии, чем от рака. Люди научились побеждать эту страшную смертельную болезнь, а вот про остальные стали забывать. читать далее>>
№ 7
ДаринаКароль   4.04.2025 - 22:00
... Да уж, ещё мог бы сняться в каком-нибудь Бэтмене. А так вообще Килмер был разноплановым актёром и очень талантливым. читать далее>>
№ 6
Матвей Брикун   3.04.2025 - 17:50
Чемберлен умер в 90. Хэкмен в 95. Килмер в 65. 30 лет это целая жизнь. Очень рано. читать далее>>
№ 5
Araney   3.04.2025 - 08:59
Очень жаль, отличный актер. А "Совершенно секретно" просто бомба читать далее>>
Всего сообщений: 9
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