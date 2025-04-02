Не стало звезды фильмов «Схватка», «Бэтмен навсегда» и «Дорз» Вэла Килмера

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Евгений Цыганов, Сергей Маковецкий и Светлана Ходченкова приступили к съемкам детектива «Отель "У погибшего альпиниста"»

В ночь с 6 на 7 апреля, 00:00, Первый канал

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