Не стало звезды фильмов «Схватка», «Бэтмен навсегда» и «Дорз» Вэла Килмера

Не стало популярного американского актера, продюсера, режиссера, сценариста и оператора Вэла Килмера
. Ему было 65 лет, уточняет The New York Times
.
По словам дочери звезды, актрисы Мерседес Килмер
, отец скончался от пневмонии 1 апреля. В 2014 году у него был диагностирован рак горла, который он победил.
Вэл Эдвард Килмер
родился 31 декабря 1959-го в Лос-Анджелесе. Среди его предков были шведы, немцы, монголы, шотландцы, ирландцы и индейцы. Родители — домохозяйка Глэдис и агент по недвижимости Эжен — развелись, когда ему было девять. После развода Вэл жил то вместе с матерью в Санта-Фе, то с отцом на ранчо в Лос-Анджелесе. Затем его мать снова вышла замуж. Рос со своими старшими братьями Марком и Уэсли, который утонул, когда Вэл учился на актера. Уже в детстве принимал активное участие в театральных постановках. Учился в средней школе, где изучал драматическое искусство, затем — в Голливудской профессиональной школе. В 17 лет стал учеником школы искусств Juilliard в Нью-Йорке. Во время обучения всерьез увлекся классикой. Играл в греческих трагедиях и шекспировских пьесах, был и Макбетом, и Ричардом III. С 1981-го играл в театре. В 1983-м оказался на Бродвее, где его сценическими партнерами были Кевин Бэйкон
и Шон Пенн
. А в 1988-м Килмеру выпала честь играть Гамлета на Шекспировском фестивале в Колорадо. В начале 80-х опубликовал поэтический сборник «Мой рай после ожога», а позднее написал сценарий документального фильма о ядерном оружии.
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Фильмы с Вэлом Килмером
Кинодебют состоялся в 24 года в знаменитой комедии братьев Цукер
и Джима Абрахамса
«Совершенно секретно!
», представляющей собой пародию на шпионские ленты. Килмер самостоятельно спел в фильме все песни, а потом выпустил альбом под именем своего персонажа Ника Риверса. Затем ему предложили главную роль в «Грязных танцах
», но он отказался. В 1986-м сыграл Айса в знаковом боевике Тони Скотта
«Лучший стрелок
». На съемочной площадке фэнтези Рона Ховарда
и Джорджа Лукаса
«Уиллоу
» познакомился со Джоэнн Уэлли
. В марте 1988-го они поженились, а через год вместе снялись в ленте «Убей меня снова
». В 1992-м у пары родилась дочь Мерседес, а после рождения сына Джека
они развелись. Еще одним знаменательным событием в жизни звезды стала роль легендарного рок-музыканта Джима Моррисона
в байопике Оливера Стоуна
«Дорз
», в котором он исполнил все вошедшие в фильм песни культовой группы. В «Настоящей любви
», поставленной по сценарию Квентина Тарантино
, Вэл и вовсе предстал в образе самого Элвиса Пресли
. Спустя пару лет Джоэл Шумахер
пригласил его на титульную роль в кинокомикс «Бэтмэн навсегда
», а Майкл Манн
позвал в культовый криминальный боевик «Схватка
», где он составил компанию Роберту де Ниро
и Аль Пачино
. Ему доводилось сниматься и с другими легендами — с Марлоном Брандо
в «Острове доктора Моро
» и с Майклом Дугласом
в «Призраке и тьме
».
Всего на счету мастера 104 роли в кино и на телевидении. Среди других заметных работ с его участием — «Настоящий гений
», «Настоящая Маккой
», «Тумстоун
», «Святой
», «Принц Египта
», «С первого взгляда
», «Красная планета
», «Поллок
», «Александр
», «Охотники за разумом
», «Поцелуй навылет
», «Дежа вю
», «Плохой лейтенант
», «Ирландец
», «Между
», «Между нами музыка
», «Снеговик
» и «Джей и молчаливый Боб: Перезагрузка
». Подарил свой голос персонажам игр Spider-Man: Edge of Time и Planes. В 2021-м о нем была снята неигровая лента «Вэл
», а в 2022-м Вэл Килмер вернулся к образу Айсмена в фильме «Топ Ган: Мэверик
», который стал его «лебединой песней». За свою непродолжительную жизнь был удостоен девяти престижных наград, включая две премии «Спутник» и приз фестиваля в Ситжесе.
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