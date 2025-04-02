Фестиваль студенческих и дебютных фильмов «Святая Анна» объявил программу

Объявлена программа 32-го Открытого фестиваля студенческих и дебютных фильмов «Святая Анна», который в Москве пройдет с 10 по 15 апреля. Согласно пресс-службе смотра, одним из главных событий в этом году станет официальное возвращение международного конкурса – спустя 18 лет. Кинопоказы основного конкурса будут проходить в кинозале Третьяковской галереи и кинотеатре «Иллюзион», международного – в кинотеатре «Зотов.Кино», а анимационного – в кинотеатре Пионер.
фото: пресс-служба фестиваля
В этом году было рассмотрено более 700 заявок. В основном конкурсе представлено 125 фильмов: 76 игровых, 27 анимационных и 22 документальных фильма. В международном конкурсе – 20 короткометражек из разных частей света: Италия, Бразилия, Индия, Китай, Иран и многие другие страны. Конкурс представлен студенческими работами 33 киношкол и спецкурсов, 189 участников заявили свою работу как первый фильм. География участников этого года включает Москву, Санкт-Петербург, Казань, Калининград, Ростов-на-Дону, Краснодар, Архангельск, Воронеж, Новосибирск, Екатеринбург, Иркутск, Нижний Новгород, Омск – всего более 20 городов. Часть конкурсной программы составляет секция «Этюды», впервые представленная в 2023-м. В ней собраны самые первые картины, нестандартно выполненные учебные задания, а также фильмы, в которых авторы решают сюжет в экспериментальном ключе, либо, напротив, в четко обозначенной форме. В 2025-м программа представлена 20 фильмами: почти все сняты в киношколах в процессе обучения.
Фестиваль откроется 10 апреля «Этюдами» – фильмы секции будут показаны в кинозале Третьяковской галереи. Торжественное закрытие и награждение лауреатов состоится 15 апреля в 19:00 в кинотеатре Москино Космос. С расписанием сеансов конкурсной программы и фильмами-участниками можно ознакомиться на официальном сайте смотра.
Помимо кинопоказов в рамках фестиваля также пройдет публичная программа – мастер-классы от ведущих специалистов киноиндустрии, открытые к посещению для всех желающих. Площадкой проведения станет павильон «Рабочий и колхозница» на ВДНХ. В частности, 11 апреля состоится открытая лекция режиссера сериалов «Трасса» и «Аутсорс» Душана Глигорова – он в свое время сам был призером «Святой Анны».
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Победители киносмотра будут награждены премиальными сертификатами от постоянных партнеров «Святой Анны»: киностудии полного цикла CINELAB, сервиса проката фото- и видеотехники MAD DOG RENTAL и киноконцерна «Мосфильм». Также один из лауреатов получит специальный приз от Мультимедиа Арт Музея – возможность показать свой фильм в кинозале МАММ в рамках специального показа. Информационными партнерами фестиваля выступают Бюллетень Кинопрокатчика, Cinemaplex, Moviestart.ru, КИНО ТВ, Кино-Театр.Ру, телеграм-каналы о кино «Русское кино в топе» и «Улица Балабанова».
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