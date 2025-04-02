Стартовал прием заявок на Третий фестиваль актуального российского кино «Маяк»

Стартовал прием заявок на участие в конкурсе Третьего фестиваля актуального российского кино «Маяк
», который пройдет в Геленджике с 4 по 8 октября. Согласно пресс-службе смотра, программа будет состоять из основного конкурса и конкурсной секции короткого метра.
В конкурсах смогут принять участие игровые фильмы, ранее не демонстрировавшиеся в России и не представленные на онлайн-платформах. Заявку можно подать на сайте
«Маяка» до 1 августа текущего года включительно.
Фильмам основного конкурса предстоит бороться за награды в семи номинациях: «Лучший фильм (Гран-При)», «Лучшая работа режиссера», «Лучший сценарий», «Лучшая работа оператора», «Лучшая женская роль», «Лучшая мужская роль» и «Лучший дебют». В конкурсе короткого метра жюри вручит приз за лучший короткометражный фильм.
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Программным директором смотра выступает Стас Тыркин
, а куратором конкурса короткого метра — Андрей Щиголев
. В 2025 году «Маяк» реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив
. Организатором кинофестиваля является Фонд развития современного кинематографа «Кинопрайм».
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