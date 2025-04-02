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Стартовал прием заявок на Третий фестиваль актуального российского кино «Маяк»

2 апреля
2025 год

Новости кино >>
2 апреля 2025
Стартовал прием заявок на участие в конкурсе Третьего фестиваля актуального российского кино «Маяк», который пройдет в Геленджике с 4 по 8 октября. Согласно пресс-службе смотра, программа будет состоять из основного конкурса и конкурсной секции короткого метра.


В конкурсах смогут принять участие игровые фильмы, ранее не демонстрировавшиеся в России и не представленные на онлайн-платформах. Заявку можно подать на сайте «Маяка» до 1 августа текущего года включительно.

Фильмам основного конкурса предстоит бороться за награды в семи номинациях: «Лучший фильм (Гран-При)», «Лучшая работа режиссера», «Лучший сценарий», «Лучшая работа оператора», «Лучшая женская роль», «Лучшая мужская роль» и «Лучший дебют». В конкурсе короткого метра жюри вручит приз за лучший короткометражный фильм.

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Программным директором смотра выступает Стас Тыркин, а куратором конкурса короткого метра — Андрей Щиголев. В 2025 году «Маяк» реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Организатором кинофестиваля является Фонд развития современного кинематографа «Кинопрайм».
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обсуждение >>
№ 6
Макс Милиан   5.04.2025 - 16:19
... Помнится, эта надпись была еще в начале нулевых. Хотя до этого при СССР красовалось "Ленин с нами") читать далее>>
№ 5
Тульский парень   5.04.2025 - 15:03
До фестиваля пол года!? читать далее>>
№ 4
ДаринаКароль   4.04.2025 - 21:57
... Голливудской надписи уже вроде как нет в связи с последними событиями (пожарами), теперь будут приезжать к нам фоткаться на фоне Геленджика. читать далее>>
№ 3
Киноман1985   4.04.2025 - 18:08
Хахахха. Я не знал о надписи Геленджик на холмах))).. Ничего своего, все стырили)) читать далее>>
№ 2
Ангелина_Сокол   2.04.2025 - 21:52
Может хоть в этот раз подберут достойную награды короткометражку, а то всё не о чём, не видела ещё нормальных. читать далее>>
Всего сообщений: 6
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