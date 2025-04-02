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Михаил Пореченков приступил к съемкам в финальном сезоне «Полярного»

2 апреля
2025 год

Новости кино >>
2 апреля 2025
В городе Кировск Мурманской области стартовали съемки заключительной части «Полярного» с Михаилом Пореченковым в главной роли. Об этом сообщает пресс-служба кинокомпании 1-2-3 Production, работающей над пятым сезоном по заказу телеканала ТНТ.

Михаил Пореченков приступил к съемкам в финальном сезоне «Полярного»
фото: пресс-служба телеканала ТНТ

Для Пореченкова сериал стал «не просто работой, а частью жизни. За эти годы мы вместе с командой создали уникальный мир, полный ярких персонажей и настоящих эмоций. Финальный сезон обещает быть насыщенным и неожиданным, и я уверен, что зрители оценят наши старания».

Сюжет финала популярного сериала развернется в Полярном в канун Нового года. Когда уютный городок превратится в настоящую зимнюю сказку, в идеальную жизнь Вити Громова (Пореченков) постучится прошлое и неожиданные новости. Спокойствие нарушает возвращение Марины (Инга Оболдина) — бывшей возлюбленной Вити, с которой его связывают не только личные, но и преступные тайны из 90-х. Вместе с ней появляется её сын Макс (Олег Гаас). Однако на этом сложности не заканчиваются: из тюрьмы выходит криминальный авторитет Барабуля. Он намерен вернуть утраченное и заполучить миллиард, выделенный губернатором на строительство горнолыжного комплекса. Теперь главному герою предстоит защищать свой бизнес и близких от старых врагов, которые способны пойти на все, чтобы добиться своего.

Читать рецензию Это север, тут все друг другу помогают: как Полярный из сериала превратился в город-сад с родными людьми
Помимо Пореченкова, к своим ролям в сериале вернутся полюбившиеся зрителям актеры Катерина Шпица, Мария Кравченко, Иван Охлобыстин и Ян Цапник, а также нас ждут новые известные лица. «Работа над "Полярным" была для меня увлекательным путешествием. Моя героиня прошла сложный путь, и в этом сезоне зрители увидят ее с новой стороны. Прощаться с проектом всегда грустно, но я горжусь тем, что была частью этой истории и благодарна команде за совместную работу», — говорит Мария Кравченко, исполнившая роль Раисы.

Режиссерское кресло финального сезона занял Авет Оганесян. По словам постановщика, «сериал "Полярный" — это одна большая семья, в которой каждый год появляются новые люди и становятся её частью! В этом году и меня приняли в нее. Я давно хотел снять проект в локациях настоящей зимы, и кажется, что здесь все сошлось. Как говорят у нас на площадке, не ты выбираешь "Полярный", а он выбирает тебя».

Михаил Пореченков приступил к съемкам в финальном сезоне «Полярного»
фото: пресс-служба телеканала ТНТ

«Почти восемь лет мы посвятили работе над проектом "Полярный". Это, безусловно, самая длинная наша франшиза и самый любимый сериал в компании. Уже этой осенью, в 2025 году, в эфире ТНТ выйдет последний сезон», — рассказала продюсер Елена Торчинская.
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№ 2
TanaS   2.04.2025 - 19:57
... Я ни одной серии еще посмотрела, только собиралась. Совсем неинтересный? читать далее>>
№ 1
Дмитрий А. Мишин   2.04.2025 - 19:52
Услышали все святые молитвы миллионов людей. Закрыли! УРа! читать далее>>
Всего сообщений: 2
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Михаил Пореченков приступил к съемкам в финальном сезоне «Полярного» фотографии
Михаил Пореченков приступил к съемкам в финальном сезоне «Полярного» фотографии
Михаил Пореченков приступил к съемкам в финальном сезоне «Полярного» фотографии
Михаил Пореченков приступил к съемкам в финальном сезоне «Полярного» фотографии
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