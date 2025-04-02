Михаил Пореченков приступил к съемкам в финальном сезоне «Полярного»

В городе Кировск Мурманской области стартовали съемки заключительной части «Полярного» с Михаилом Пореченковым в главной роли. Об этом сообщает пресс-служба кинокомпании 1-2-3 Production, работающей над пятым сезоном по заказу телеканала ТНТ.
фото: пресс-служба телеканала ТНТ
Для Пореченкова сериал стал «не просто работой, а частью жизни. За эти годы мы вместе с командой создали уникальный мир, полный ярких персонажей и настоящих эмоций. Финальный сезон обещает быть насыщенным и неожиданным, и я уверен, что зрители оценят наши старания».
Сюжет финала популярного сериала развернется в Полярном в канун Нового года. Когда уютный городок превратится в настоящую зимнюю сказку, в идеальную жизнь Вити Громова (Пореченков) постучится прошлое и неожиданные новости. Спокойствие нарушает возвращение Марины (Инга Оболдина) — бывшей возлюбленной Вити, с которой его связывают не только личные, но и преступные тайны из 90-х. Вместе с ней появляется её сын Макс (Олег Гаас). Однако на этом сложности не заканчиваются: из тюрьмы выходит криминальный авторитет Барабуля. Он намерен вернуть утраченное и заполучить миллиард, выделенный губернатором на строительство горнолыжного комплекса. Теперь главному герою предстоит защищать свой бизнес и близких от старых врагов, которые способны пойти на все, чтобы добиться своего.
Режиссерское кресло финального сезона занял Авет Оганесян. По словам постановщика, «сериал "Полярный" — это одна большая семья, в которой каждый год появляются новые люди и становятся её частью! В этом году и меня приняли в нее. Я давно хотел снять проект в локациях настоящей зимы, и кажется, что здесь все сошлось. Как говорят у нас на площадке, не ты выбираешь "Полярный", а он выбирает тебя».
фото: пресс-служба телеканала ТНТ
«Почти восемь лет мы посвятили работе над проектом "Полярный". Это, безусловно, самая длинная наша франшиза и самый любимый сериал в компании. Уже этой осенью, в 2025 году, в эфире ТНТ выйдет последний сезон», — рассказала продюсер Елена Торчинская.
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