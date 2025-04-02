Фильмы Ивана Соснина, Андрея Зайцева и Антона Маслова вошли в конкурсную программу 47-го ММКФ

В пресс-центре отеля «СтандАрт» состоялась официальная пресс-конференция 47-го Московского международного кинофестиваля, в рамках которой были представлены конкурсная и внеконкурсные программы, а также объявлены члены жюри этого года. ММКФ пройдет с 17 по 24 апреля в Москве, уточняет пресс-служба смотра.
фото: пресс-служба ММКФ
В пресс-конференции приняли участие программный директор фестиваля Иван Кудрявцев, куратор программы короткометражного кино Надежда Королева, кураторы программы «Свободная мысль» и конкурса документального кино Григорий Либергал и Сергей Мирошниченко, председатель отборочной комиссии Сергей Лаврентьев и киновед Евгения Тирдатова, член отборочной комиссии. На встрече с журналистами были объявлены жюри и представлены фильмы, вошедшие в основной конкурс, секции документального, короткометражного кино и конкурс «Русские премьеры». Кроме того, стали известны подробности о внеконкурсных программах и были объявлены фильмы открытия и закрытия фестиваля.
Иван Кудрявцев рассказал, что программа этого года получилась очень сильной и разноплановой. В фестивале участвуют более 200 фильмов. География участников 47-го ММКФ составляет 50 стран. В этом году было прислано 1600 заявок — на 17% больше, чем в прошлом. Больше всего фильмов было прислано из России, Китая, Испании, Франция, в пятерке в этом году также оказался Иран. Одной из главных тем фестиваля в этом году станет тема 80-летия Победы в Великой Отечественной Войне. Это нашло отражение в разных программах смотра, также ей посвящен фильм открытия фестиваля — военная картина Сергея Коротаева «В списках не значился» с Владимиром Машковым, Владиславом Миллером и Аленой Мориловой в главных ролях. Это историческая лента о мужестве, вере и любви к Родине по мотивам одноименной повести Бориса Васильева. Закроется ММКФ премьерой лирической аргентинской ленты Алехандро Агрести «Кем бы мы хотели быть».
фото: пресс-служба ММКФ
В жюри основного конкурса в этом году вошли актриса Марьяна Спивак, режиссер и сценарист Алексей Герман-младший, египетская актриса, певица, телеведущая и продюсер Бушра, румынский и французский режиссер, сценарист, продюсер Корнел Георгицэ и американский актер Джон Робинсон. Председателем жюри станет испанский режиссер, основатель успешной продюсерской компании Eddie Saeta Луис Миньярро. В основной конкурс включены «Планета» Михаила Архипова, «Семейное счастье» Стаси Толстой, «Двое в одной жизни, не считая собаки» Андрея Зайцева, итальянско-бельгийский «Воздушный змей» Алессандро Тонды, турецко-американское «Время жатвы» Анвара и Эмира Хассанпур, южно-корейский «День цветения хлопка» Щин Ген Су, «Для твоего же блага» аргентинца Акселя Монсу, испанский «Дом в огне» Дани де ла Ордена, турецкая «Мудрость кита» Ондера Шенгюла, «Нестандартное мышление» Мариано Хьютера из Аргентины, «Там, за мачтой» Мохаммада Нуруззамана (Бангладеш, Нидерланды, Германия) и «Элизиум» индуса Прадипа Курбы.
В жюри конкурса документального кино вошли бразильский режиссер-документалист Бруно Жорже и режиссер и оператор Ирина Уральская. Председателем жюри назначен американскй профессор, писатель и общественный деятель Питер Кузник. Им предстоит оценить такие работы, как «Аутентичный Бэнд Марино» мексиканца Кристобаля Джассо, индийско-немецкая лента «Багджан» Джайченга Сая Дохутии, «Зимник» Юрия Дорохина, «Тетушка Ху и ее райский сад» Пань Чжици из Китая, «Прием» иранца Джафара Садеги, «Реверс» Ивана И. Твердовского и «Дни с ней» аргентинца Матиаса Скарваси. По словам Григория Либергала, в документальный конкурс позднее добавятся еще две картины.
фото: пресс-служба ММКФ
Куратор секции короткометражного кино Надежда Королева рассказала, что жюри конкурсной программы короткометражных фильмов предстоит оценить 13 картин из Испании, Аргентины, Мексики, Китая, Японии, Бангладеш, России. Это «Дяденька» Ивана Ветошкина, «Известь» аргентинца Сантьяго Дульсе, «Кто пустил дикого осла на свободу?» Никиты Лохматова, «Незначительная хроника» мексиканского режиссера Франсиско Усиэля, «Несовместимые» испанки Джудит Виларраса, «Новый адрес» Самсуддина Шиблу из Бангладеша, «Посвящение» японца Кэя Миядзи, «После отца» Нушин Мераджи из Ирана, «Про корову» Николая Алексеева и Антона Симухина, «Танец пчелы» Фон кортисо из Испании, «Танго» Федора Малышева, «Рожденный летать» Ли Бенгдона из Республики Корея и «Уже не ребенок» Шиды Ли из Китая. В жюри конкурса вошли итальянский режиссер, продюсер и актер Фабио Масса и актриса Юлия Хлынина, а председателем станет турецкий актер, режиссер и сценарист Эркан Колчак Кестендиль. Надежда Королева также сообщила, что будет обширная внеконкурсная программа.
Евгения Тирдатова рассказала о внеконкурсных программах этого года. В частности, будут представлены программы «За тридевять земель» о самых удивительных, экзотических и фантастических местах нашей планеты, где реальность порой напоминает сказку, «Цена вопроса» о героях, вынужденных заключать сделки с судьбой, собой и окружающими, где каждая договоренность имеет свою цену, «Точки кипения», куда вошли фильмы о гневе и его неожиданных проявлениях, от ярости до холодной рассудительности, «Маленькие люди, большая история» о судьбах простых людей, ставших частью великих исторических событий, «Неизвестное от известных» — редкие и забытые фильмы великих мастеров, вновь оживающие на экране благодаря Госфильмофонду, «Любимые песни из забытых фильмов» о лентах, которые ушли в прошлое, но оставили нам свои нетленные мелодии.
Программа «Русский след» в этом году будет посвящена влиянию русской культуры и литературы на мировой кинематограф, а программа «Арт-кор» вновь расскажет о творцах и кинематографических экспериментах, раздвигающих границы искусства. Отдельная программа «Армения. Документальные фрески Арутюна Хачатряна» будет посвящена 70-летию мастера, запечатлевшего дух армянской культуры в кино. В этом году вновь будет представлена программа «Экранные войны. Эпизод второй. Атака звуков», которая в этот раз раскроет революцию звука в кино, его влияние на киноискусство и реакцию великих мастеров. Также вновь будет представлена программа «Дикие ночи» — хай-консепт ужастики и триллеры со всех уголков мира.
обсуждение >>