Скончалась актриса, режиссер и сценаристка Наталья Назарова

В возрасте 55 лет не стало режиссера, сценаристки и актрисы Натальи Назаровой
. Печальную новость сообщила на своем телеграм-канале
киностудия «Соль», на которой Наталья поставила фильмы «Филателия
» и «Простой карандаш
».
Наталья Вадимовна
родилась 16 ноября 1969 года в городе Раменское Московской области. В 1995-м окончила ГИТИС-РАТИ. Играла в ТЮЗе
и в антрепризах. Преподавала в ГИТИСе вместе с мужем — актером Геннадием Назаровым
. Занималась живописью, ее работы можно было увидеть на выставке «Грани таланта» в музее М.Н.Ермоловой, где свои художественные произведения представляли известные режиссеры и актеры. В США вышел диск с ее джазовым пением, там же снялась в главной роли в фильме «Почтовый рай
», за что ей вручили приз «Легионер» кинофестиваля «Созвездие-2001» за лучшую роль русского актера в иностранном фильме.
Среди других режиссерских работ — короткометражка «Светлячок
» и фильмы «Плакать нельзя
», «Райцентр
» и «Дочь
». Написала сценарии для картин «Слушая тишину
», «Русалка
», «Компенсация
», «Мой парень — Ангел
», «Измена
», «Учености плоды
» и сериалов «Бесы
», «Шаляпин
» и «Седьмая симфония
».
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