Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру мобильное меню

Скончалась актриса, режиссер и сценаристка Наталья Назарова

2 апреля
2025 год

Новости кино >>
2 апреля 2025
В возрасте 55 лет не стало режиссера, сценаристки и актрисы Натальи Назаровой. Печальную новость сообщила на своем телеграм-канале киностудия «Соль», на которой Наталья поставила фильмы «Филателия» и «Простой карандаш».

Скончалась актриса, режиссер и сценаристка Наталья Назарова
фото: t.me

Наталья Вадимовна родилась 16 ноября 1969 года в городе Раменское Московской области. В 1995-м окончила ГИТИС-РАТИ. Играла в ТЮЗе и в антрепризах. Преподавала в ГИТИСе вместе с мужем — актером Геннадием Назаровым. Занималась живописью, ее работы можно было увидеть на выставке «Грани таланта» в музее М.Н.Ермоловой, где свои художественные произведения представляли известные режиссеры и актеры. В США вышел диск с ее джазовым пением, там же снялась в главной роли в фильме «Почтовый рай», за что ей вручили приз «Легионер» кинофестиваля «Созвездие-2001» за лучшую роль русского актера в иностранном фильме.

Среди других режиссерских работ — короткометражка «Светлячок» и фильмы «Плакать нельзя», «Райцентр» и «Дочь». Написала сценарии для картин «Слушая тишину», «Русалка», «Компенсация», «Мой парень — Ангел», «Измена», «Учености плоды» и сериалов «Бесы», «Шаляпин» и «Седьмая симфония».
версия для печати

обсуждение >>
№ 10
Иван Беляев (Москва)   5.04.2025 - 01:33
Большая потеря читать далее>>
№ 9
Tereza (Тюмень)   4.04.2025 - 18:05
Царство небесное Наталье! Геннадию соболезнования. читать далее>>
№ 8
Киноман1985   4.04.2025 - 17:13
Светлая память выдающемуся специалисту в мире кино. читать далее>>
№ 7
nord   4.04.2025 - 08:06
"Мой парень Ангел"-отличный к/ф. Пы сы Наталья умерла от онкологии. читать далее>>
№ 6
Мария_2191   3.04.2025 - 20:26
... А от чего умерла Наталья? Вроде ж возрастом была не старая. Конечно жаль, когда уходят люди, особенно те, которые вносят огромный вклад в кино индустрию. читать далее>>
Всего сообщений: 9
Прочитать остальные сообщения и оставить своё вы можете здесь >>
Ссылки по теме
«Филателия» Натальи Назаровой и «Белый пароход» Инги Шепелевой вошли в конкурс Девятого фестиваля «Золотой ворон»
Драма «Филателия» взяла главный приз фестиваля «Киношок»
персоны
Геннадий НазаровНаталья Назарова (II)
фильмы
БесыДочьИзменаКомпенсацияМой парень - АнгелПлакать нельзяПочтовый райПростой карандашРайцентрРусалкаРусское краткое. Выпуск 3Седьмая симфонияСлушая тишинуУчёности плодыФилателияШаляпин
театры
Московский ТЮЗ

фотографии >>
Скончалась актриса, режиссер и сценаристка Наталья Назарова фотографии
Скончалась актриса, режиссер и сценаристка Наталья Назарова фотографии
Скончалась актриса, режиссер и сценаристка Наталья Назарова фотографии
Скончалась актриса, режиссер и сценаристка Наталья Назарова фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Скорбим

Таисия Литвиненко
6 апреля ушла из жизни актриса Таисия Литвиненко.
Людмила Суворкина
5 апреля ушла из жизни актриса Людмила Суворкина.
Лилия Бокарева
5 апреля ушла из жизни актриса Лилия Бокарева.
Семён Лосев
5 апреля ушёл из жизни театральный режиссёр Семён Лосев.

День рождения >>

Екатерина Архарова
Станислав Любшин
Василий Меркурьев
Иван Савкин
Яна Сексте
Зинаида Славина
Лидия Фреймане
Людмила Шагалова
Павел Шальнов
Педро Армендарис (младший)
Зак Брафф
Хельмут Грим
Пол Радд
Майкл Рукер
Синква Уоллс
Брет Харрисон
все родившиеся 6 апреля >>

Афиша кино >>

Где наши деньги?
комедия, криминальный фильм
Россия, 2024
Внутри Льюина Дэвиса
драма, музыкальный фильм, трагикомедия
Великобритания, США, Франция, 2013
Западня
триллер, фильм ужасов
США, 2025
Дыхание шторма
драма, триллер
Великобритания, США, 2025
Микки Монстр
комедия, фильм ужасов
США, 2025
Мы победим!
драма, спортивный фильм
Южная Корея, 2023
Пари по-итальянски
комедия
Италия, 2024
Пираты опасного моря: Капитан Клык
детский фильм, приключения, семейное кино, фэнтези
Норвегия, 2025
Всё, что тебя касается
драма, комедия, приключения
Россия, 2025
Джунгли юрского периода
детский фильм, комедия, приключения, семейное кино
Маврикий, ЮАР, 2025
Июньская полынь
биография, военный фильм, драма, исторический фильм, семейное кино
Россия, 2025
Отряд Светлячков
военный фильм, исторический фильм, приключения
Россия, 2025
все фильмы в прокате >>

что почитать?

Кино-театр.ру в Telegram