Первый трейлер фильма «Дракон-горничная госпожи Кобаяси: Одинокий дракон» разбивает сердце

До выхода полнометражного аниме «Дракон-горничная госпожи Кобаяси: Одинокий дракон
» осталось меньше трех месяцев: премьера в японских кинотеатрах намечена на 27 июня. Показ состоится как в привычном 2D-формате, так и в иммерсивных 4DX и MX4D. Сюжет фильма продолжает историю популярного сериала
, однако будет
сосредоточен на Канне
. Первый трейлер от студии Kyoto Animation
(«Чудачества любви не помеха!
», «Вайолет Эвергарден
»), в котором трогательная драконочка произносит фразу «Папа, я постараюсь… Похвали меня
», заставляет сердце ёкать.
«Дракон-горничная госпожи Кобаяси: Одинокий дракон». Трейлер на японском языке
Канна — молодая дракониха с белоснежным оперением, принявшая облик маленькой девочки. Из-за проделок её выгоняют из родного мира, и она оказывается среди людей. Здесь девчушка находит приют у добродушной офисной сотрудницы Кобаяси
, уже живущей под одной крышей с драконихой Тору
. В ролике показано появление Кимун Камуя — отца Канны — и таинственного незнакомца по имени Азард. Оба намерены вернуть малышку в сказочный мир и завладеть могущественным артефактом.
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Финальную песню «Наши дни
» (Bokutachi no Hibi) исполнит Сатико Кобаяси
— выдающаяся японская энка
-певица, известная мощным голосом и эффектными сценическими костюмами. Её участие особенно символично: в прошлом она не раз становилась частью первоапрельских розыгрышей, связанных с «Дракорничной
». В этом году студия опубликовала шуточное заявление о якобы грядущем анимационно-игровом фильме, где Кобаяси исполняет главную роль. Инициативу поддержал режиссер проекта Тацуя Исихара
(«Кланнад
», «Лиз и синяя птица
»), снабдив анонс
«комментарием» о сложностях интеграции певицы в анимационную сцену. В качестве бонуса готовится специальная версия эндинга, который исполнит сэйю Канны — Мария Наганава
(Сидзука Ёсимото
из ромкома «Сто девушек, которые очень сильно тебя любят
»). К тому же музыкальное сопровождение пополнит новая композиция Negaigoto
от kotringo
(«Невеста чародея
»), написавшей саундтрек ко второму сезону.
Кимун Камуя озвучит Фумихико Татики
(Кэмпати Дзараки
из сериала «Блич: Тысячелетняя кровавая война
»), роль Азарда досталась Нобунаге Симадзаки
(Син Асакура
из «Дней Сакамото
»), а огнедышащая Илула заговорит голосом Сиори Сугиуры
(Корису Морино
из «Становясь волшебницей
»), которая заменит Томоми Минэути
(Мари
из «Дзюндзи Ито: Маньяк
»).
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