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Первый трейлер фильма «Дракон-горничная госпожи Кобаяси: Одинокий дракон» разбивает сердце

3 апреля
2025 год

Новости кино >>
3 апреля 2025
До выхода полнометражного аниме «Дракон-горничная госпожи Кобаяси: Одинокий дракон» осталось меньше трех месяцев: премьера в японских кинотеатрах намечена на 27 июня. Показ состоится как в привычном 2D-формате, так и в иммерсивных 4DX и MX4D. Сюжет фильма продолжает историю популярного сериала, однако будет сосредоточен на Канне. Первый трейлер от студии Kyoto AnimationЧудачества любви не помеха!», «Вайолет Эвергарден»), в котором трогательная драконочка произносит фразу «Папа, я постараюсь… Похвали меня», заставляет сердце ёкать.

«Дракон-горничная госпожи Кобаяси: Одинокий дракон». Трейлер на японском языке

Канна — молодая дракониха с белоснежным оперением, принявшая облик маленькой девочки. Из-за проделок её выгоняют из родного мира, и она оказывается среди людей. Здесь девчушка находит приют у добродушной офисной сотрудницы Кобаяси, уже живущей под одной крышей с драконихой Тору. В ролике показано появление Кимун Камуя — отца Канны — и таинственного незнакомца по имени Азард. Оба намерены вернуть малышку в сказочный мир и завладеть могущественным артефактом.

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Финальную песню «Наши дни» (Bokutachi no Hibi) исполнит Сатико Кобаяси — выдающаяся японская энка-певица, известная мощным голосом и эффектными сценическими костюмами. Её участие особенно символично: в прошлом она не раз становилась частью первоапрельских розыгрышей, связанных с «Дракорничной». В этом году студия опубликовала шуточное заявление о якобы грядущем анимационно-игровом фильме, где Кобаяси исполняет главную роль. Инициативу поддержал режиссер проекта Тацуя ИсихараКланнад», «Лиз и синяя птица»), снабдив анонс «комментарием» о сложностях интеграции певицы в анимационную сцену. В качестве бонуса готовится специальная версия эндинга, который исполнит сэйю Канны — Мария Наганава (Сидзука Ёсимото из ромкома «Сто девушек, которые очень сильно тебя любят»). К тому же музыкальное сопровождение пополнит новая композиция Negaigoto от kotringoНевеста чародея»), написавшей саундтрек ко второму сезону.

Первый трейлер фильма «Дракон-горничная госпожи Кобаяси: Одинокий дракон» разбивает сердце

Кимун Камуя озвучит Фумихико Татики (Кэмпати Дзараки из сериала «Блич: Тысячелетняя кровавая война»), роль Азарда досталась Нобунаге Симадзаки (Син Асакура из «Дней Сакамото»), а огнедышащая Илула заговорит голосом Сиори Сугиуры (Корису Морино из «Становясь волшебницей»), которая заменит Томоми Минэути (Мари из «Дзюндзи Ито: Маньяк»).

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№ 5
Sveta_21Ermolova   7.04.2025 - 19:55
Такой ощущение, что авторы "Дракона-горничной" прямо вымаливают через милое создание "похвалить" их творение. читать далее>>
№ 4
Yanina Sokolova   6.04.2025 - 22:30
... Это точно. Глянула трейлер и честно сказать, меня он не впечатлил. Что люди находят в этих анимэ, не знаю. читать далее>>
№ 3
ДаринаКароль   4.04.2025 - 21:52
Я вот вообще не понимаю этих анимэшников. Сняли "творение" ну и показывайте его, а не на протяжении года выпускают по несколько трейлеров в ожидании "чудо премьеры". читать далее>>
№ 2
Киноман1985   4.04.2025 - 16:50
Как событие века преподносят очередную фантастику. читать далее>>
№ 1
Мария_2191   3.04.2025 - 20:22
Наслышана о "госпоже Кобаяси" не мало, поэтому перед выходом продолжения собралась посмотреть первую часть. Пока всё нравится)) читать далее>>
Всего сообщений: 5
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Первый трейлер фильма «Дракон-горничная госпожи Кобаяси: Одинокий дракон» разбивает сердце фотографии
Первый трейлер фильма «Дракон-горничная госпожи Кобаяси: Одинокий дракон» разбивает сердце фотографии
Первый трейлер фильма «Дракон-горничная госпожи Кобаяси: Одинокий дракон» разбивает сердце фотографии
Первый трейлер фильма «Дракон-горничная госпожи Кобаяси: Одинокий дракон» разбивает сердце фотографии
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