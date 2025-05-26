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Фильмы «Кончится лето», «Анора» и «Асса» покажут под открытым небом

26 мая
2025 год

Новости кино >>
26 мая 2025
Летний кинотеатр во дворе бара «Стрелка» открылся в четвертый раз — стартовал новый сезон Summer Cinema by KION. В репертуаре — культовые фильмы мирового и российского кинематографа, оригинальные фильмы и сериалы из линейки KION Originals, специальные показы и новинки кинопроката, отобранные программным директором Summer Cinema Стасом Тыркиным, сообщает пресс-служба онлайн-кинотеатра.

Фильмы «Кончится лето», «Анора» и «Асса» покажут под открытым небом
фото: пресс-служба онлайн-кинотеатра KION

В первую неделю зрители смогут посмотреть легендарный фильм Сергея Соловьева «Асса», знаковое кино Дэвида Линча «Голова-ластик», оскароносное драмеди «Анора» с Юрой Борисовым и Марком Эдельштейном, эстетскую драму Вонга Кар Вая «Любовное настроение» и драматический триллер «Кончится лето», получивший главный приз на фестивале «Маяк».

«Новый сезон летнего кинотеатра в любимом многими дворике бара "Стрелка" вновь предложит интеллигентному городскому зрителю высококачественную и разнообразную программу премьер, новых прокатных фильмов, а также специальных показов картин прошлых лет – как классических, так и тех, что, возможно, прошли мимо его внимания в течение года. Летний кинотеатр на "Стрелке" не первый год является местом притяжения московских синефилов и просто людей с хорошим вкусом», — отмечает программный директор кинотеатра «Художественный» и Summer Cinema by KION Стас Тыркин.

Все фильмы в кинотеатре будут демонстрироваться на языке оригинала с русскими субтитрами.
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обсуждение >>
№ 7
Тульский парень   30.05.2025 - 20:24
Жесть. Как можно смотреть Анору, которую кто хотел уже посмотрел. Человек-ластик -классика, на этом все? читать далее>>
№ 6
Angelika77   29.05.2025 - 19:35
Ни один из фильмов не хочу смотреть, подборка такая, что не каждому и зайдёт ещё. Уверенна, что ажиотажа и наплыва не будет. читать далее>>
№ 5
Киноман1985   29.05.2025 - 19:23
Обязательно досмотрю не увиденное ранее только дома)) читать далее>>
№ 4
Матвей Брикун   28.05.2025 - 18:28
Покажите тех, кто любит смотреть с субтитрами. Хуже занятия сложно представить)) читать далее>>
№ 3
Мария_2191   27.05.2025 - 14:33
Кино в летнем баре - прям то, о чём мечтают москвичи жаркими июньскими вечерами)) читать далее>>
Всего сообщений: 7
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персоны
Юра БорисовВонг Кар ВайДэвид ЛинчСергей СоловьёвСтас ТыркинМарк Эйдельштейн
фильмы
АнораАссаГолова-ластикКончится летоЛюбовное настроение

фотографии >>
Фильмы «Кончится лето», «Анора» и «Асса» покажут под открытым небом фотографии
Фильмы «Кончится лето», «Анора» и «Асса» покажут под открытым небом фотографии
Фильмы «Кончится лето», «Анора» и «Асса» покажут под открытым небом фотографии
Фильмы «Кончится лето», «Анора» и «Асса» покажут под открытым небом фотографии
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