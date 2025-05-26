Фильмы «Кончится лето», «Анора» и «Асса» покажут под открытым небом

Летний кинотеатр во дворе бара «Стрелка» открылся в четвертый раз — стартовал новый сезон Summer Cinema by KION. В репертуаре — культовые фильмы мирового и российского кинематографа, оригинальные фильмы и сериалы из линейки KION Originals, специальные показы и новинки кинопроката, отобранные программным директором Summer Cinema Стасом Тыркиным, сообщает пресс-служба онлайн-кинотеатра.
«Новый сезон летнего кинотеатра в любимом многими дворике бара "Стрелка" вновь предложит интеллигентному городскому зрителю высококачественную и разнообразную программу премьер, новых прокатных фильмов, а также специальных показов картин прошлых лет – как классических, так и тех, что, возможно, прошли мимо его внимания в течение года. Летний кинотеатр на "Стрелке" не первый год является местом притяжения московских синефилов и просто людей с хорошим вкусом», — отмечает программный директор кинотеатра «Художественный» и Summer Cinema by KION Стас Тыркин.
Все фильмы в кинотеатре будут демонстрироваться на языке оригинала с русскими субтитрами.
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