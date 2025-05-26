Павел Павликовский снимет фильм о писателе Томасе Манне

Оскароносный польский режиссер Павел Павликовский снимет фильм «Отчизна» (Fatherland) о писателе Томасе Манне. Об этом сообщает портал World of Reel. Павликовский также выступит соавтором сценария вместе с Хендриком Хандлегтеном, работавшим над проектом «Вавилон — Берлин».
фото: Guardian.com
Картина, основанная на романе «Волшебник» Колма Тойбина, расскажет о жизни Манна — начиная с детства в городе Любек и до изгнания в США накануне Второй мировой войны. Фильм описывают как очень амбициозный и масштабный. Съемки должны стартовать летом.
Среди продюсеров числится режиссер Эдвард Бергер («Конклав»). Оператором выступит двукратный номинант на «Оскар» Лукаш Жаль, работавший с Павликовским и на других его картинах.
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