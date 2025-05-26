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Павел Павликовский снимет фильм о писателе Томасе Манне

26 мая
2025 год

Новости кино >>
26 мая 2025
Оскароносный польский режиссер Павел Павликовский снимет фильм «Отчизна» (Fatherland) о писателе Томасе Манне. Об этом сообщает портал World of Reel. Павликовский также выступит соавтором сценария вместе с Хендриком Хандлегтеном, работавшим над проектом «Вавилон — Берлин».

Павел Павликовский снимет фильм о писателе Томасе Манне
фото: Guardian.com

Картина, основанная на романе «Волшебник» Колма Тойбина, расскажет о жизни Манна — начиная с детства в городе Любек и до изгнания в США накануне Второй мировой войны. Фильм описывают как очень амбициозный и масштабный. Съемки должны стартовать летом.

Среди продюсеров числится режиссер Эдвард БергерКонклав»). Оператором выступит двукратный номинант на «Оскар» Лукаш Жаль, работавший с Павликовским и на других его картинах.
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обсуждение >>
№ 6
Yanina Sokolova   30.05.2025 - 19:11
О таком писателе не слышала, может хоть фильм посмотрю, если дело дойдёт до премьеры. читать далее>>
№ 5
Angelika77   29.05.2025 - 19:27
... ахаха как они раньше не решили собраться, я вообще удивляюсь. читать далее>>
№ 4
Матвей Брикун   28.05.2025 - 18:03
Про Манна еще не снимали. В таком случае даю зеленый свет. Снимайте! читать далее>>
№ 3
Киноманьяк   27.05.2025 - 17:51
Павликовский, Павликовский... Стоп! А это не тот, который на Красной площади себя прибивал? читать далее>>
№ 1
Ангелина_Сокол   26.05.2025 - 22:41
Такая "звёздная" команда стоит у руля создания фильма) читать далее>>
Всего сообщений: 5
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