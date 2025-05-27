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Хлои Севиньи и Клас Банг в трейлере экранизации бестселлера Франсуазы Саган «Здравствуй, грусть»

27 мая
2025 год

Новости кино >>
27 мая 2025
В сети появился русскоязычный трейлер экранизации тонкой психологической драмы о взрослении, любви и ревности «Здравствуй, грусть» — экранизации культового романа Франсуазы Саган. Режиссёром выступила Дурга Чю-Бозе, для которой картина стала дебютной.

«Здравствуй, грусть»

В разгар лета, у залитого солнцем моря Французской Ривьеры, 17-летняя Сесиль ведёт гедонистическую жизнь со своим отцом-плейбоем Рэймондом и его возлюбленной Эльзой. Для девушки жизнь не знает границ: она проводит дни, отдыхая на пляже или резвясь со своим новым парнем Сирилом. Однако неожиданное прибытие Анны, подруги её покойной матери, грозит нарушить эту безмятежную атмосферу.

Хлои Севиньи и Клас Банг в трейлере экранизации бестселлера Франсуазы Саган «Здравствуй, грусть»

Главные роли исполнили Хлоя Севиньи, Клас Банг, Лили Макинерни, Наиля Харзун, Мелоди Адда, Натали Ришар и Алёша Шнайдер. В фильме особую роль играет одежда персонажей. Над костюмами работала художница Мияко Беллицци, известная своими проектами, в числе которых — мини-сериал HBO «Сцены из супружеской жизни» и фильмы студии A24, такие как «Хорошее время» и «Неогранённые алмазы» братьев Сэфди.

В российский прокат лента «Здравствуй, грусть» выйдет 19 июня.
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обсуждение >>
№ 6
Андрей (Омск)   2.06.2025 - 20:06
Люди с утра до вечера занимаются отношениями, отдыхом, а за счет чего живут. Ах! Кино, кино! читать далее>>
№ 5
Sveta_21Ermolova   31.05.2025 - 20:35
... А как по мне он просто нудный, не знаю чего там может быть приличного. читать далее>>
№ 4
Angelika77   29.05.2025 - 19:12
... А как же Клас Банг? О нём ничего не слышали? По-моему он тоже не первый раз снимается в кино, должны знать. читать далее>>
№ 3
Киноман1985   29.05.2025 - 18:55
... посмотрите трейлер. может мнение поменяется. в принципе приличный сюжет, немножечко будут нудить, без этого никуда. читать далее>>
№ 2
ДаринаКароль   28.05.2025 - 18:52
Из представленного списка актёров знаю только Хлои Севиньи, вроде бы играет не плохо. Что получилось с фильма, надо смотреть. читать далее>>
Всего сообщений: 6
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Мелоди АддаНаиля АрзунКлас БангМияко БеллицциЛили МакинерниНатали РишарХлоя СевиньиДурга Чю-БозеАлёша Шнайдер
фильмы
Здравствуй, грусть

фотографии >>
Хлои Севиньи и Клас Банг в трейлере экранизации бестселлера Франсуазы Саган «Здравствуй, грусть» фотографии
Хлои Севиньи и Клас Банг в трейлере экранизации бестселлера Франсуазы Саган «Здравствуй, грусть» фотографии
Хлои Севиньи и Клас Банг в трейлере экранизации бестселлера Франсуазы Саган «Здравствуй, грусть» фотографии
Хлои Севиньи и Клас Банг в трейлере экранизации бестселлера Франсуазы Саган «Здравствуй, грусть» фотографии
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