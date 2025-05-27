Хлои Севиньи и Клас Банг в трейлере экранизации бестселлера Франсуазы Саган «Здравствуй, грусть»

В сети появился русскоязычный трейлер экранизации тонкой психологической драмы о взрослении, любви и ревности «Здравствуй, грусть
» — экранизации культового романа Франсуазы Саган
. Режиссёром выступила Дурга Чю-Бозе
, для которой картина стала дебютной.
«Здравствуй, грусть»
В разгар лета, у залитого солнцем моря Французской Ривьеры, 17-летняя Сесиль ведёт гедонистическую жизнь со своим отцом-плейбоем Рэймондом и его возлюбленной Эльзой. Для девушки жизнь не знает границ: она проводит дни, отдыхая на пляже или резвясь со своим новым парнем Сирилом. Однако неожиданное прибытие Анны, подруги её покойной матери, грозит нарушить эту безмятежную атмосферу.
Главные роли исполнили Хлоя Севиньи
, Клас Банг
, Лили Макинерни
, Наиля Харзун
, Мелоди Адда
, Натали Ришар
и Алёша Шнайдер
. В фильме особую роль играет одежда персонажей. Над костюмами работала художница Мияко Беллицци
, известная своими проектами, в числе которых — мини-сериал HBO «Сцены из супружеской жизни
» и фильмы студии A24, такие как «Хорошее время
» и «Неогранённые алмазы
» братьев Сэфди
.
В российский прокат лента «Здравствуй, грусть
» выйдет 19 июня.
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